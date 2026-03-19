আমেরিকা থেকে LPG, উপসাগরীয় এলাকা এড়িয়ে অপরিশোধিত জ্বালানি আমদানি করছে ভারত

আমেরিকা থেকে LPG, উপসাগরীয় এলাকা এড়িয়ে অপরিশোধিত জ্বালানি আমদানি করছে ভারত
ফেব্রুয়ারির শেষ থেকে এখনও বন্ধ হরমুজ প্রণালী ৷ এই প্রভাবে ভারতে জ্বালানি সঙ্কটের আশঙ্কা রয়েছে ৷ এবার অন্যপথে এলপিজি, এলএনজি আসছে দেশে ৷
Published : March 19, 2026 at 6:57 PM IST
নয়াদিল্লি, 19 মার্চ: মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতের আঁচ এসে পড়েছে ভারতে ৷ কারণ দেশের প্রয়োজনীয় জ্বালানির অধিকাংশই আসে উপসাগরীয় দেশগুলি থেকে ৷ এই পরিস্থিতিতে জ্বালানির সঙ্কট নিয়ে উদ্বিগ্ন ভারত সরকার ৷ কিন্তু দেশে জ্বালানি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে, এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়নি, সাংবাদিক বৈঠকে জানালেন পেট্রলিয়াম মন্ত্রকের সচিব সুজাতা শর্মা ৷
সংঘাতের আবহে আমেরিকা থেকে কিছু এলপিজি ও এলএনজি গ্য়াস আমদানি করছে ভারত, জানিয়েছেন যুগ্মসচিব ৷ তিনি আরও জানান হরমুজ প্রণালীর বাইরে থেকে দেশে অপরিশোধিত তেল আমদানি করা হচ্ছে ৷ দেশে এলপিজি সিলিন্ডারের কালোবাজারি ও অতিরিক্ত সিলিন্ডার মজুত নিয়ন্ত্রণ করতে অভিযান চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার, জানিয়েছেন মন্ত্রকের শীর্ষস্থানীয় এই আধিকারিক ৷
#WATCH | Delhi: Sujata Sharma, Joint Secretary (Marketing & Oil Refinery), Ministry of Petroleum & Natural Gas, says, " the reason we are sitting here is primarily that we are affected by the supplies of the middle east... anything which impacts the supplies from the middle east…
যুগ্ম-সচিব সুজাতা মিশ্র বলেন, "গতকাল 56 লক্ষ এলপিজি বুকিং হয়েছে ৷ 55 লক্ষ সিলিন্ডার সরবরাহ করা হয়েছে ৷ এলপিজি সরবরাহ আগের মতোই হচ্ছে ৷ এখন শুধু বিতরণ প্রক্রিয়া সুবিন্যস্ত করা প্রয়োজন ৷ এর জন্য রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে ৷ গৃহস্থের কাছে এলপিজি পৌঁছে দেওয়াই আমাদের কাছে অগ্রাধিকার ৷"
তিনি আরও জানান, রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে অতিরিক্ত 10 শতাংশ বাণিজ্যিক এলপিজি বরাদ্দের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে ৷ তার জন্য একটিই শর্ত রয়েছে, ভবিষ্যতে এলপিজি'র বদলে পাইপ বাহিত প্রাকৃতিক গ্যাস (পিএনজি)-তে স্থানান্তর করতে হবে ৷
এদিনই বিকেলে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল সাংবাদিকদের বলেন, "যে সব দেশে এলপিজি পাওয়া যায়, সেই সব দেশ থেকে এলপিজি কেনার জন্য কথাবার্তা চলছে ৷ যদি রাশিয়াতে পাওয়া যায়, তাহলে সেখান থেকে কেনা হতে পারে ৷ ঠিক কোন কোন দেশ থেকে এলপিজি কেনা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, তা নির্দিষ্ট করে পেট্রলিয়াম মন্ত্রকই বলতে পারবে ৷"
এর আগে মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতের প্রথম দিকে তিনি আমজনতাকে এলপিজি গ্যাস বণ্টনকারী কোম্পানির বাইরে লাইনে দাঁড়াতে নিষেধ করেছিলেন ৷ অনলাইনে রান্নার গ্যাস বুকিংয়ে জোর দিয়েছিলেন ৷ সিলিন্ডারের জন্য বাড়িতেই অপেক্ষা করার কথা জানিয়েছিলেন ৷ এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে সুজাতা মিশ্র জানান, অনলাইনে 95 শতাংশ বুকিং হয়েছে ৷ 83 শতাংশ রিফিল সিলিন্ডার সরবরাহ করা গিয়েছে ৷ এই আবহে এলপিজি সিলিন্ডার অতিরিক্ত মজুত করে তার কালোবাজারি বন্ধে রাজ্য-কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে সতর্ক থাকার বার্তা দেওয়া হয়েছে ৷
তাঁর দেওয়া হিসাব অনুযায়ী, গতকাল দেশজুড়ে 6 হাজার তল্লাশি চালানো হয়েছে ৷ উত্তরপ্রদেশে 1 হাজার 100টি অভিযানে 1 হাজার এলপিজি সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত হয়েছে ৷ মধ্যপ্রদেশে 1 হাজার 632 অভিযানে 250টি সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ ৷
তৈল বিপণন ও শোধন বিভাগের যুগ্মসচিব সুজাতা শর্মা বলেন, "যুদ্ধ চলছে ৷ এর প্রভাব পড়েছে মধ্যপ্রাচ্যে ৷ সেই আঁচ আমাদের উপর এসে পড়েছে ৷ কারণ দেশের প্রয়োজনীয় 90 শতাংশ এলপিজি আমদানি হয় মধ্যপ্রাচ্য থেকে ৷ তাই মধ্যপ্রাচ্যে সরবরাহ ধাক্কা খেলে সেই প্রভাব ভারতেও পড়বে ৷ 47 শতাংশ এলএনজি (লিকুইফায়েড ন্যাচারাল গ্যাস) আমদানি হয় কাতার থেকে ৷ ইতিমধ্যে 70 শতাংশ অপরিশোধিত তেল আসছে উপসাগরীয় অঞ্চলের বাইরে থেকে, হরমুজ প্রণালী দিয়ে নয় ৷ কিছু পরিমাণে এলপিজি আসছে আমেরিকা থেকে ৷ এলএনজি'র ক্ষেত্রে কাতার যথেষ্ট বড় সরবরাহকারী দেশ ৷ এছাড়া আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া থেকেও এলএনজি আমদানি করা হচ্ছে ৷"
পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কটে বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা করছে ৷ এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "অবশ্যই চাপ আছে ৷ কিন্তু এখনও পর্যন্ত জ্বালানির দাম বৃদ্ধি হয়নি ৷"