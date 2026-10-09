পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে চারচাকার ধাক্কা, শ্রমিকদের চিৎকারে কাঁপল এলাকা ! মৃত 7
Kutch Road Accident: মুখোমুখি সংঘর্ষের জেরে একটি গাড়ি অন্যটির উপর উঠে যায় ৷ শ্রমিকভর্তি বোলেরো পিকআপভ্যানটি একেবারে দুমড়ে-মুচড়ে গিয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় ৷
Published : October 9, 2026 at 9:41 PM IST
কচ্ছ (গুজরাত), 9 অক্টোবর: রাতের শিফটে কাজ সেরে ফিরছিলেন একদল শ্রমিক ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁদের নিয়ে শুক্রবার বোলেরো পিকআপ গাড়িটি গুজরাতের কচ্ছের খাওড়ার আরি পার্ক এলাকা দিয়ে যাচ্ছিল । সে সময় অন্যদিক থেকে আসা এক চারচাকার সঙ্গে সেটির সংঘর্ষ হয় ৷ মর্মান্তিক ওই দুর্ঘটনায় প্রাণ যায় সাত শ্রমিকের, আহত হন অন্তত 20-22 জন ৷
কচ্ছের পুলিশ সুপার বিকাশ সুন্দা ইটিভি ভারতকে ফোনে জানিয়েছেন, ভোর সাড়ে তিনটের দিকে আরি চেকপয়েন্ট এবং আরি পার্কের মধ্যবর্তী 50-60 কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তায় দু'টি গাড়ির সংঘর্ষ হয় ৷ একটি গাড়ি অন্যটিকে ধাক্কা মারে তার ফলে সাতজনের মৃত্যু হয়। আহতদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, মৃত শ্রমিকরা আরি পার্কে রাতের শিফটের কাজ সেরে ফিরছিলেন। আরি পার্ক এলাকায় এটিই প্রথম বড় ও মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। "
এদিকে, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় লোকজন ও পুলিশের দল ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। ঘটনার পর মৃতদেহগুলি প্রথমে খাওদায় নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর ময়নাতদন্তের জন্য সেগুলো ভুজে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শ্রমিকবাহী গাড়িটিকে এতটাই জোরে ধাক্কা দেওয়া হয় যে তা সম্পূর্ণ দুমড়ে-মুচড়ে যায়।
দুর্ঘটনাটি এতটাই ভয়াবহ ছিল যে ঘটনাস্থলে উপস্থিত মানুষের চিৎকারে পুরো এলাকা কেঁপে ওঠে। বোলেরো পিকআপ গাড়িটিতে সিমেন্ট-সহ প্রায় 30 জন শ্রমিক ছিলেন। দুর্ঘটনায় সাতজনের প্রাণ যায় ৷ গুরুতর আহত হয়েছেন 20-22 জন ৷ তাঁদের মধ্যেই বেশ ক'য়েকজন গুরুতর আহত হয়েছেন ৷
দুর্ঘটনার পুলিশি তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ স্থানীয় ভুজ হাসপাতালে দেহগুলির ময়নাতদন্ত হয়েছে ৷ পুলিশ বর্তমানে দুর্ঘটনার কারণ এবং সংঘর্ষের পরিস্থিতি-সহ বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখছে ৷ মর্মান্তিক ঘটনায় নিহতদের পরিবার এবং স্থানীয় শ্রমিকদের মধ্যেও শোকের ছায়া নেমেছে ৷ পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "দুর্ঘটনার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি এবং এর পিছনে কোনও প্রকার অবহেলা ছিল কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মানুষের নিরাপত্তা ও সুরক্ষাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য ৷"