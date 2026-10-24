রাস্তা নির্মাণের জন্য বিস্ফোরণ ঘটাতে গিয়ে মর্মান্তিক পরিণতি, মৃত 7

রাস্তা নির্মাণের জন্য বিস্ফোরণ ঘটাতে গিয়ে মর্মান্তিক পরিণতি, মৃত 7
Blast in Andhra Pradesh: রাস্তা তৈরির কাজ চলছিল ৷ ডিজেল আর জিলেটিন স্টিক থেকে কোনওভাবে আগুন ধরে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটল ৷
Published : October 24, 2026 at 2:43 PM IST
অনন্তগিরি, 24 অক্টোবর: রাস্তা নির্মাণের কাজ করতে গিয়ে হঠাৎ ভয়াবহ বিস্ফোরণ ! প্রাণ হারালেন সাত জন ৷ বিস্ফোরণের অভিঘাতে দু'টি গাড়ি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে ৷ শনিবার সকালে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে অন্ধ্র প্রদেশের আল্লুরি জেলার অনন্তগিরি মণ্ডলে পিনাকোটা নামক এলাকার কাছে ৷
রাস্তা তৈরির কাজের অংশ হিসাবে জিলেটিন স্টিক-সহ একটি বিশেষ যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছিল ৷ একই সময় একটি মেশিনে ডিজেল ঢালার কাজও চলছিল ৷ হঠাৎ আগুন ধরে যায় এবং বিকট শব্দে বিস্ফোরণ হয় ৷
এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় সাত জনের ৷ মৃতদের মধ্যে একজন স্কুল শিক্ষক, একজন গাড়িচালক এবং পাঁচজন শ্রমিক ৷ মৃতদের শনাক্ত করা হয়েছে- বিশাখাপত্তনমের এক শিক্ষক সুনীতা, দেবারাপল্লির মণি, কাডাপার গাড়িচালক প্রবীণ, চিডিকাডার বাসিন্দা নারায়ণ রাও, কাডাপারই আরেক বাসিন্দা পবন কুমার, অসমের এক মজুর নাসিরুদ্দিন এবং বিহারের এক শ্রমিক টিঙ্কু ৷ বিস্ফোরণের অভিঘাতে দেহগুলি ছিন্নভিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়ে ৷
এই বিস্ফোরণের সময় রাস্তার কাছ দিয়ে স্কুলে যাচ্ছিলেন শিক্ষক সুনীতা ৷ তিনি পিনাকোটার কাছে মাড্ডিরেবুতে একটি স্কুলের শিক্ষক ৷ তাঁরও মৃত্যু হয়েছে ৷ ইতিমধ্যে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অনিতা ঘটনার খোঁজখবর নিয়েছেন ৷ তিনি আল্লুরি জেলার কালেক্টর এবং এসপির সঙ্গে কথাও বলেছেন ৷ আহতদের চিকিৎসার সবরকম ব্যবস্থা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন ৷
আল্লুরি জেলার এসপি অমিত বারদর জানিয়েছেন, শ্রমিকরা একটি ডাম্পার ট্রাকে জ্বালানি ভরছিল ৷ সেই সময়ই কোনওভাবে বিস্ফোরণ হয়েছে ৷ 100 কিমি দূর থেকে ড্রামে ডিজেল ভরে রাস্তা নির্মাণের জায়গাটিতে নিয়ে আসতে হয় ৷ পুলিশ আধিকারিকের মতে, শ্রমিকরা জ্বালানি ভরার সময় প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করেননি ৷ তখনই অসাবধানতাবশত আগুন ধরে যায় ৷ এসপি'র ব্যাখ্যা এটা বিস্ফোরণ নয় ৷ দুর্ঘটনার জেরে আগুন ধরে গিয়েছে ৷
এমন বিকট শব্দে এলাকার বাসিন্দারা আতঙ্কিত হয়ে যায় ৷ বিস্ফোরণের কম্পনকে ভূমিকম্প ভেবে বাড়ি থেকে সবাই রাস্তায় বেরিয়ে আসে ৷ এদিকে রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দেহাংশ দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায় স্থানীয়রা ৷ পাশেই একটি ছোট ট্রাকে আগুন ধরে গিয়েছিল ৷ ট্রাকের বসার সিটটি দূরে ছিটকে গিয়ে পড়েছিল ৷
পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যায় ৷ পাশাপাশি তদন্তও শুরু হয়েছে ৷ অন্ধ্রপ্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী পবন কল্য়াণ এই ঘটনার খোঁজখবর নিয়েছেন ৷ তিনি সাত জনের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন ৷ তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, সরকার মৃতদের পরিবারের পাশে রয়েছে ৷