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দিল্লিতে হাত-পা বেঁধে ক্লাস সিক্সের ছাত্রীকে যৌন নির্যাতন, গ্রেফতার প্রৌঢ়

GIRL DELHI Sexually Assault: তদন্তে জানা গিয়েছে, ওই নাবালিকা রাত 11টা নাগাদ দোকানে গিয়েছিল। সেই সময় অভিযুক্ত দোকানের ভিতরে যৌন নির্যাতন চালায় ৷

Delhi Girl Sexually Assault
দিল্লিতে ছাত্রীকে যৌন নির্যাতন (আইএএনএস)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 21, 2026 at 1:30 PM IST

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নয়াদিল্লি, 21 সেপ্টেম্বর: দেশের রাজধানীতে নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে অপরাধের আরও এক ভয়াবহ ঘটনা সামনে এসেছে ৷ এবার দিল্লির সদর বাজার এলাকায় ষষ্ঠ শ্রেণির এক ছাত্রীকে দোকানের ভিতরে আটকে হাত-পা বেঁধে যৌন নির্যাতন করা হয়েছে বলে সোমবার পুলিশ জানিয়েছে। 56 বছর বয়সি অভিযুক্ত ওই প্রৌঢ়কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷

জানা গিয়েছে, পড়াশোনার প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনতে বেরিয়েছিল ওই নাবালিকা। 16 সেপ্টেম্বর রাতে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে ৷ পুলিশের কাছে একটি পিসিআর (PCR) কল যাওয়ার পরই ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে। খবর পেয়ে সদর বাজার থানা এবং সদর বাজার ও মহিলা থানার এসিপি-দের নেতৃত্বে পুলিশের দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং আইনি পদক্ষেপ নেয়।

পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ওই নাবালিকা রাত 11টার দিকে স্টেশনারি সামগ্রী কিনতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। সেই সময় অভিযুক্ত তাকে প্রলোভন দেখিয়ে একটি দোকানের ভিতরে নিয়ে যায় ৷ সেখানে তাকে আটকে হাত-পা বেঁধে যৌন নির্যাতন চালানো হয় বলে অভিযোগ। নির্যাতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে উত্তর জেলার মহিলা থানায় ধর্ষণ, পকসো (POCSO) আইন এবং বেআইনিভাবে আটকে রাখার মতো সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত 56 বছর বয়সি মকসুদকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারের পর আদালতে পেশ করা হলে অভিযুক্তকে জেল হেফাজতে পাঠানো হয়। এ বিষয়ে আরও তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। এই ঘটনার আগে দিল্লিতে তিন নাবালক-সহ চারজনের হাতে এক কিশোরী গণধর্ষণ ও হত্যার শিকার হয়েছিল ৷ পুলিশ জানায়, অভিযুক্তরা যৌন নির্যাতন চালানোর পর দেহ খোলা জায়গায় ফেলে রেখেছিল ৷

পরবর্তীতে পচে যাওয়া দেহের কিছু অংশ রাস্তার কুকুর খেয়েছে বলেও দাবি। পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, 13 সেপ্টেম্বর উত্তর দিল্লির স্বরূপ নগর এলাকার কুশাক রোডের পাশে একটি মাঠের কাছে মেয়েটির পচে যাওয়া দেহ উদ্ধারের পর ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে। মৃতদেহের অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল, পুলিশ প্রথমে নির্যাতিতার লিঙ্গ শনাক্ত করতে পারেনি। পুলিশ জানায়, নির্যাতিতা অভিযুক্তদের পরিচিত ছিল এবং তাদের সঙ্গে একটি টেম্পোতে করে যাচ্ছিল। সেই সময়ই অভিযুক্তরা মদ্যপান করেছিল বলে অভিযোগ ৷ এরপরই মেয়েটিকে যৌন নির্যাতন করা হয়।

এরপর তাকে ছুরি দিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয়েছিল ৷ পরে নাবালিকার দেহ খোলা মাঠে ফেলে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের পর এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত চারজনকে—যাদের মধ্যে তিনজন কিশোরও রয়েছে, সকলকেই গ্রেফতার করা হয়।

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দিল্লিতে নাবালিকা যৌন নির্যাতন
ক্লাস সিক্সের ছাত্রীকে যৌন নির্যাতন
DELHI GIRL SEXUALLY ASSAULT

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