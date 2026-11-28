রবিবার ফের কাঁটা রেল-ব্লক, হাওড়া শাখায় বাতিল অন্তত 60টি লোকাল ও প্যাসেঞ্জার
Many Express Train Reschedule: রবিবার একাধিক এক্সপ্রেস ট্রেনের সময় বদলে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ পাওয়ার ব্লকের রেশ শিয়ালদা ও কলকাতা স্টেশনেও ৷
Published : November 28, 2026 at 6:37 PM IST
হাওড়া, 28 নভেম্বর: সাপ্তাহিক ছুটির দিনে যাঁরা রেলপথে যাতায়াতের পরিকল্পনা করেছেন, তাঁদের কপালে ফের চিন্তার ভাঁজ ফেলল পূর্ব রেল ৷ লাইন ও ওভারহেড তারের জরুরি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রবিবার সারাদিনে হাওড়া ডিভিশনের বিভিন্ন শাখায় ট্রেন চলাচল ব্যাপকভাবে ব্যাহত হতে চলেছে ৷
যাত্রী নিরাপত্তার স্বার্থের কথা বলে রেলের তরফে জানানো হয়েছে, রবিবার আপ ও ডাউন মিলিয়ে প্রায় 60টি লোকাল ও প্যাসেঞ্জার ট্রেন বাতিল করা হয়েছে ৷ শুধু তাই নয়, ভোগান্তির আঁচ লাগছে দূরপাল্লার যাত্রাতেও ৷ অন্তত 6টি এক্সপ্রেস ও প্যাসেঞ্জার ট্রেনের যাত্রার সময় পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে পূর্ব রেলের তরফে ৷
এমনিতেই সপ্তাহান্তে শহরতলির বাজার, আত্মীয়ের বাড়ি বা চিকিৎসার প্রয়োজনে বহু মানুষ কলকাতামুখী হন ৷ আবার শহরের কর্মব্যস্ত মানুষজনও ছুটির দিনে একটু বাইরে পা বাড়ান ৷ ঠিক সেই সময়েই দিনের বেলায় পাওয়ার ব্লকের সিদ্ধান্ত নেওয়ায় সাধারণ যাত্রীদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে ৷
যদিও রেলের যুক্তি, "ট্রেন চলাচল আরও নিরাপদ ও মসৃণ করতেই এই জরুরি রক্ষণাবেক্ষণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷" সাময়িক এই দুর্ভোগের জন্য দুঃখপ্রকাশ করে বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে সময়সূচি যাচাই করে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ ৷
রেল সূত্রে খবর, রবিবার সবচেয়ে বেশি চাপ পড়বে হাওড়া স্টেশনে ৷ এখান থেকে ছাড়া 21টি লোকাল ট্রেন (37831, 37251, 37651, 37655, 37657, 37611, 37241, 37243, 37253, 37835, 37839, 37361, 37377, 36825, 36827, 36829, 36033, 36035, 36031, 36823, and 37917) বাতিল থাকছে ৷
পাশাপাশি, বর্ধমান থেকে 11টি (37834, 37836, 37838, 36832, 36834, 36836, 36830, 63583, 63521, 63519, 63063), ব্যান্ডেল থেকে 5টি (37246, 37240, 37242, 37248, 37749) এবং কাটোয়া থেকে 5টি (63007, 37748, 37920, 53009, 53011) লোকাল ট্রেন চলবে না ৷
পাশাপাশি, মেমারি (37652, 37656, 37658) ও চন্দনপুর (36034, 36036, 36032) থেকে 3টি করে এবং আজিমগঞ্জ (53012, 53014) ও রামপুরহাট (63008, 63584) থেকে 2টি করে ট্রেন বাতিল করা হয়েছে ৷ বাদ যায়নি আরামবাগ (37362), গোঘাট (37376), পাণ্ডুয়া (37614), আসানসোল (63518), সাহিবগঞ্জ (63064), শিয়ালদা (63141) ও বোকারো স্টিল সিটি (63520) থেকে ছাড়া একটি করে ট্রেনও ৷ এর রেশ গড়াবে সপ্তাহের প্রথম কর্মব্যস্ত দিন অর্থাৎ, সোমবারেও ৷ 30 নভেম্বর গোড্ডা থেকে ছাড়া 63142 নম্বর ট্রেনটি বাতিল থাকবে ৷
যাত্রার সময় বদলানো হয়েছে একাধিক দূরপাল্লার ট্রেনের ৷ রবিবার হাওড়া–জামালপুর কবিগুরু এক্সপ্রেস (13015) দু’ঘণ্টা পিছিয়ে সকাল 10টা 55-এর বদলে দুপুর 12টা 55 মিনিটে ছাড়বে ৷ হাওড়া–জয়নগর এক্সপ্রেস (13031) 1 ঘণ্টা 40 মিনিট দেরিতে দুপুর 1টা 5 মিনিটে রওনা দেবে ৷
হাওড়া–রামপুরহাট শহিদ এক্সপ্রেস (12347) দেড় ঘণ্টা পিছিয়ে দুপুর 1টা 45-এ এবং ফিরতি পথে রামপুরহাট–হাওড়া শহিদ এক্সপ্রেস (12348) 1 ঘণ্টা 20 মিনিট দেরিতে সন্ধে 6টায় ছাড়বে ৷
এছাড়া কলকাতা–বালুরঘাট তেভাগা এক্সপ্রেস (13161) 1 ঘণ্টা পিছিয়ে দুপুর 1টা 55 মিনিটে এবং কাটোয়া–নিমতিতা প্যাসেঞ্জার (53053) 1 ঘণ্টা 5 মিনিট দেরিতে দুপুর 2টো 10 মিনিটে যাত্রা শুরু করবে ৷
পাশাপাশি, মাঝপথে 37363 হাওড়া–আরামবাগ লোকাল কমপক্ষে 25 মিনিট এবং 13427 হাওড়া–সাহেবগঞ্জ ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস 15 মিনিট দাঁড় করিয়ে রাখা হবে ৷