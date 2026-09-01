ট্রাকে ধাক্কা মেরে দুমড়ে-মুচড়ে গেল পিকআপ ভ্যান, 6 তীর্থযাত্রীর মৃত্যু
হরিয়ানায় পলবলে জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনা ৷ দুর্ঘটনায় আহত 15 জন তীর্থযাত্রী ৷ তাঁরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷
Published : September 1, 2026 at 2:31 PM IST
পলবল (হরিয়ানা), 1 সেপ্টেম্বর: ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল ছ’জন তীর্থযাত্রীর ৷ মঙ্গলবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটে হরিয়ানার পলবলের কেএমপি এক্সপ্রেসওয়েতে ৷ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন 15 জন ৷ তাঁদের চিকিৎসার জন্য পলবলের জেলা সিভিল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ।
প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, তীর্থযাত্রীরা একটি পিকআপ ভ্যানে ছিলেন ৷ সেটি কেএমপি এক্সপ্রেসওয়েতে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা খায় । দুর্ঘটনার জেরে পিকআপ ভ্যানটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় । আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানে প্রথমে পাঁচজন ও পরে আরও একজনকে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷
খাটু শ্যাম ও বালাজি দর্শন শেষে ফিরছিলেন তীর্থযাত্রীরা: উত্তরপ্রদেশের মইনপুরি জেলার কিষাণপুর মুরাইয়া, মাকোয়া ও চান্দা গ্রামের বাসিন্দারা শুক্রবার ধর্মীয় তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছিলেন । সোমবার সন্ধ্যায় তাঁরা রাজস্থানের খাটু শ্যাম ও বালাজি মন্দির দর্শন করেন । এরপর তীর্থযাত্রীরা মথুরার বৃন্দাবনের উদ্দেশে রওনা হন ।
কেএমপি-তে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কা: মঙ্গলবার সকালে পিকআপ ভ্যানটি পলবল জেলার সীমানার মধ্যে কেএমপি এক্সপ্রেসওয়েতে পৌঁছয় । যাত্রাপথে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকের পেছনের অংশে এটি সজোরে ধাক্কা মারে । সংঘর্ষটি এতটাই শক্তিশালী ছিল যে গাড়িটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ৷ খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং পথচারীদের সহায়তায় আহতদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যায় ।
হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই পাঁচজনের মৃত্যু: পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, আহতদের জেলা সিভিল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা পাঁচজনকে মৃত ঘোষণা করেন । দুর্ঘটনায় বিজয় সিং, রাজকুমার, রেশমা দেবী, কমলা দেবী ও মহেশ প্রাণ হারান । পরে আরও একজন তীর্থযাত্রীর মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়, যার ফলে মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে ছয়জনে দাঁড়ায় ।
হাসপাতালে 15 জন আহতের চিকিৎসা চলছে: দুর্ঘটনায় সুনীল, শ্বেতা যাদব, সুধা, বীরেশ, উমেদ, বিনোদ কুমার, সরলা, রুবি, রামসেবক, রবি, বাণী, ভিনু, তন্নু, রেখা ও গোরা দেবী আহত হন । তাঁদের সবারই পলবলের জেলা সিভিল হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে ।
পরিবার ও প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, দুর্ঘটনার পরপরই ঘটনাস্থলে আতঙ্ক ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় । প্রত্যক্ষদর্শী উমেদ সিং বলেন, ‘‘দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলে হাহাকার পড়ে যায় । মানুষজন আহতদের বের করে আনতে এবং দ্রুত হাসপাতালে পাঠাতে সহায়তা করেন ।’’
উভয় চালকের সন্ধানে পুলিশ: দুর্ঘটনার পর ট্রাকচালক তাঁর গাড়ি নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান । এদিকে, জানা গিয়েছে যে পিকআপ ভ্যানের চালক সুধীরও পালিয়ে গিয়েছেন । পলাতক চালকদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং তদন্ত চলছে । স্থানীয় এক পুলিশ আধিকারিক হরি কিষাণ বলেন, ‘‘দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছয় । মৃতদেহগুলো ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে এবং পলাতক চালকদের খোঁজে তল্লাশি চলছে । এই বিষয়ে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে ।’’