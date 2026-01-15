ETV Bharat / bharat

মকর সংক্রান্তির রাতে বাড়িতে আগুন, 3 শিশু-সহ পরিবারের 6 জনের মৃত্যু

মকর সংক্রান্তির আনন্দ-উৎসব বদলে গেল বিষাদে ৷ বুধবার গভীর রাতে বাড়িতে আগুন লেগে জীবন্ত দগ্ধে মৃত্যু হল 6 জনের ৷ সকলেই তখন ঘুমোচ্ছিলেন ৷

6 of a family charred to death
প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 15, 2026 at 2:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

সিরমৌর (হিমাচল প্রদেশ), 15 জানুয়ারি: রাত তখন গভীর ৷ সকলে ঘুমোচ্ছিলেন ৷ হিমাচল প্রদেশের সিরমৌর জেলার অন্তর্গত সাংগ্রাহ মহকুমার নৌরাধরের তালাঙ্গানা গ্রামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ঘুমিয়ে ছিলেন বলে বাড়ির সদস্যরা টের পাননি ৷ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে জীবন্ত পুড়ে মৃ্ত্যু হয় 3 শিশু-সহ 6 জনের ৷ মুহূর্তের মধ্যে মকর সংক্রান্তির আনন্দ-উৎসব বিষাদে পরিণত হয় ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ।

সিরমৌরের ডেপুটি কমিশনার প্রিয়াঙ্কা ভার্মা অগ্নিকাণ্ডের বিষয়টি নিশ্চিত করেন ৷ তিনি বলেন, "দুর্ঘটনায় 6 জন মারা গিয়েছেন ৷ একজনকে দগ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নাহানের ডেপুটি কমিশনারও ঘটনাস্থলে যান ৷" পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকে এই আগুন লাগে। সেই আগুন কোনওভাবে রান্না করা চুলা (উনুন)-তে পৌঁছতেই আগুন আরও ছড়িয়ে পড়ে ৷ পুরো বাড়ি দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে। সিমলা জেলার নেরওয়া তহসিলের বাসিন্দা যোগেন্দ্র সিংয়ের ছেলে লোকেন্দ্র (42 বছর) দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন এবং তাকে সিএইচসি নওরাধরে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গভীর রাতে বাড়িতে সাতজন ঘুমাচ্ছিলেন। শিশু ছিলেন 3 জন ৷ ইতিমধ্যেই মৃতদের তালিকা প্রকাশ করেছে পুলিশ। মৃতদের নাম লোকেন্দ্র সিং, কবিতা দেবী, সারিকা, কৃতিকা, তৃপ্তি দেবী ও নরেশ কুমার। দেহগুলি মারাত্মকভাবে দগ্ধ হয়েছে ৷ এলাকাবাসীরা জানান, তাঁরা আগুন দেখতে পেয়ে সাহায্যের জন্য ছুটে আসেন ৷ কিন্তু ততক্ষণে আগুনের লেলিহান শিখা বিস্তর ছড়িয়ে পড়েছে ৷ মৃতদের মধ্যে বাড়ির মালিকের মেয়ে ও জামাই ছিলেন ৷ তাঁরা মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে বাবারবাড়ি এসেছিলেন ৷

কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি বিনয় কুমার এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন এবং কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে আর্থিক সাহায্যের নির্দেশ দিয়েছেন। হিমাচল প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং বর্তমান বিরোধী দলের নেতা জয় রাম ঠাকুর ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন।

জয় রাম ঠাকুর সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন, "তালাঙ্গানা গ্রামে গত রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় ছয়জনের অকাল মৃত্যুর খবর অত্যন্ত বেদনাদায়ক। এই কঠিন সময়ে শোকাহত পরিবারের প্রতি আমি গভীর সমবেদনা জানাই। মৃতদের সকল সম্ভাব্য সহায়তা প্রদানের জন্য প্রশাসনকে অনুরোধ করছি। ঈশ্বর যেন মৃতদের আত্মার শান্তি দেন ৷ তাঁদের পরিবারগুলিকে এই অপরিসীম ক্ষতি সহ্য করার শক্তি দিক।"

TAGGED:

হিমাচলে অগ্নিকাণ্ড
MAKAR SANKRANTI FIRE INCIDENT
FIRE IN HOUSE IN HIMACHAL SIRMAUR
বাড়িতে আগুন পরিবাবের 6 জনের মৃত্যু
6 OF A FAMILY CHARRED TO DEATH

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.