মধ্যপ্রাচ্যের অশান্তিতে রিয়াধে মৃত্যু আরও এক ভারতীয়ের, নিখোঁজ এক

মধ্যপ্রাচ্যের অশান্তিতে রিয়াধে মৃত্যু আরও এক ভারতীয়ের, নিখোঁজ এক
হামলার জবাবে পাল্টা মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে হামলা চালাচ্ছে ইরানে ৷ এখনও পর্যন্ত এই একাধিক হামলায় মৃত্যু হয়েছে 6 ভারতীয়ের ৷
By ANI
Published : March 20, 2026 at 8:18 PM IST
নয়াদিল্লি, 20 মার্চ: পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতের বলি ভারতীয় নাগরিক ৷ তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করল ভারত সরকার ৷ শুক্রবার দুপুরে সাংবাদিক বৈঠকে উপসাগরের অতিরিক্ত সচিব অসীম মহাজন সৌদি আরবের রিয়াধে ভারতীয়ের মৃত্যুর কথা নিশ্চিত করেন ৷ পাশাপাশি সৌদিতে ভারতীয় দূতাবাসের তরফেও ভারতীয়ের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে পোস্ট করা হয়েছে ৷
ওই বিবৃতি অনুযায়ী, গত 18 মার্চ সাম্প্রতিক দুর্ঘটনায় ভারতীয় নাগরিকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে ৷ এদিন বৈঠকে উপসাগরের অতিরিক্ত সচিব অসীম মহাজন বলেন, "18 মার্চ রিয়াধে হামলায় এক ভারতীয়ের মৃত্যু হয়েছে ৷ গতকাল গভীর রাতে আমরা এই খবর পেয়েছি ৷ রিয়াধে ভারতীয় দূতাবাসের তরফে মৃত ভারতীয়ের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে ৷ তাঁর দেহাবশেষ যাতে দ্রুত ভারতে আনা যায়, তার জন্য স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করা হচ্ছে ৷"
The Embassy of India expresses its deepest condolences on the tragic demise of an Indian national in Riyadh due to recent events on March 18th.— India in Saudi Arabia (@IndianEmbRiyadh) March 20, 2026
The Embassy is in touch with the family and local authorities. We remain committed to extending all possible assistance in this…
গত 27 ফেব্রুয়ারি থেকে মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের বিরুদ্ধে ইজরায়েল-আমেরিকার হামলা চলছে ৷ এই নিয়ে 21 দিন ধরে মধ্যপ্রাচ্য অশান্ত হয়ে উঠেছে ৷ হামলার জবাবে পাল্টা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির তৈল শোধনাগার থেকে আমেরিকার দূতাবাসকে নিশানা করে হামলা চালাচ্ছে ইরান ৷
মধ্যপ্রাচ্য়ের হিংসার বলি হয়েছেন 6 জন ভারতীয়, জানিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক ৷ অতিরিক্ত সচিব অসীম মহাজন বলেন, "বিভিন্ন দুর্ঘটনায় 6 জন ভারতীয় প্রাণ হারিয়েছেন ৷ একজন নিখোঁজ ৷ সৌদি আরব, ওমান, ইরাক ও সংযুক্ত আরব আমির শাহিতে আমাদের দূতাবাস সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলছে ৷ মৃতদের দেহ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভারতে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা হচ্ছে ৷"
Watch LIVE 📡— PIB India (@PIB_India) March 20, 2026
Inter-Ministerial Briefing on Recent Developments in West Asia
📍National Media Centre, New Delhi
উপসাগরীয় অঞ্চলে এখন যাতায়াত কিছুটা উন্নত হয়েছে ৷ বহু ভারতীয় মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে ভারতে ফিরে এসেছেন ৷ বিদেশ মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব বলেন, "উপসাগরীয় এলাকায় এখন অতিরিক্ত বিমান চলাচল করছে ৷ পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে ৷ 28 ফেব্রুয়ারি থেকে এখনও পর্যন্ত 3 লক্ষ যাত্রী ভারতে ফিরেছে ৷" নিরাপত্তার দিকটি খতিয়ে দেখে ইউনাইটেড আরব এমিরেটস সংস্থা বিমান পরিচালনা করছে বলে জানিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক ৷
এদিন মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানান, মধ্যপ্রাচ্যের অশান্তি এবং হরমুজ প্রণালী সচল রাখা নিয়ে পাঁচটি দেশ- ওমান, মালয়েশিয়া, জর্ডন, ফ্রান্স ও কাতারের রাষ্ট্রনেতার সঙ্গে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷