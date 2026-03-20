মধ্যপ্রাচ্যের অশান্তিতে রিয়াধে মৃত্যু আরও এক ভারতীয়ের, নিখোঁজ এক

হামলার জবাবে পাল্টা মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে হামলা চালাচ্ছে ইরানে ৷ এখনও পর্যন্ত এই একাধিক হামলায় মৃত্যু হয়েছে 6 ভারতীয়ের ৷

A general view of Mina Al-Ahmadi refinery in Kuwait, Friday, March 20, 2026
কুয়েতের মিনা আল-আহমাদি শোধনাগার (ছবি: এপি)
By ANI

Published : March 20, 2026 at 8:18 PM IST

নয়াদিল্লি, 20 মার্চ: পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতের বলি ভারতীয় নাগরিক ৷ তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করল ভারত সরকার ৷ শুক্রবার দুপুরে সাংবাদিক বৈঠকে উপসাগরের অতিরিক্ত সচিব অসীম মহাজন সৌদি আরবের রিয়াধে ভারতীয়ের মৃত্যুর কথা নিশ্চিত করেন ৷ পাশাপাশি সৌদিতে ভারতীয় দূতাবাসের তরফেও ভারতীয়ের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে পোস্ট করা হয়েছে ৷

ওই বিবৃতি অনুযায়ী, গত 18 মার্চ সাম্প্রতিক দুর্ঘটনায় ভারতীয় নাগরিকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে ৷ এদিন বৈঠকে উপসাগরের অতিরিক্ত সচিব অসীম মহাজন বলেন, "18 মার্চ রিয়াধে হামলায় এক ভারতীয়ের মৃত্যু হয়েছে ৷ গতকাল গভীর রাতে আমরা এই খবর পেয়েছি ৷ রিয়াধে ভারতীয় দূতাবাসের তরফে মৃত ভারতীয়ের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে ৷ তাঁর দেহাবশেষ যাতে দ্রুত ভারতে আনা যায়, তার জন্য স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করা হচ্ছে ৷"

গত 27 ফেব্রুয়ারি থেকে মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের বিরুদ্ধে ইজরায়েল-আমেরিকার হামলা চলছে ৷ এই নিয়ে 21 দিন ধরে মধ্যপ্রাচ্য অশান্ত হয়ে উঠেছে ৷ হামলার জবাবে পাল্টা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির তৈল শোধনাগার থেকে আমেরিকার দূতাবাসকে নিশানা করে হামলা চালাচ্ছে ইরান ৷

মধ্যপ্রাচ্য়ের হিংসার বলি হয়েছেন 6 জন ভারতীয়, জানিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক ৷ অতিরিক্ত সচিব অসীম মহাজন বলেন, "বিভিন্ন দুর্ঘটনায় 6 জন ভারতীয় প্রাণ হারিয়েছেন ৷ একজন নিখোঁজ ৷ সৌদি আরব, ওমান, ইরাক ও সংযুক্ত আরব আমির শাহিতে আমাদের দূতাবাস সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলছে ৷ মৃতদের দেহ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভারতে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা হচ্ছে ৷"

উপসাগরীয় অঞ্চলে এখন যাতায়াত কিছুটা উন্নত হয়েছে ৷ বহু ভারতীয় মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে ভারতে ফিরে এসেছেন ৷ বিদেশ মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব বলেন, "উপসাগরীয় এলাকায় এখন অতিরিক্ত বিমান চলাচল করছে ৷ পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে ৷ 28 ফেব্রুয়ারি থেকে এখনও পর্যন্ত 3 লক্ষ যাত্রী ভারতে ফিরেছে ৷" নিরাপত্তার দিকটি খতিয়ে দেখে ইউনাইটেড আরব এমিরেটস সংস্থা বিমান পরিচালনা করছে বলে জানিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক ৷

এদিন মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানান, মধ্যপ্রাচ্যের অশান্তি এবং হরমুজ প্রণালী সচল রাখা নিয়ে পাঁচটি দেশ- ওমান, মালয়েশিয়া, জর্ডন, ফ্রান্স ও কাতারের রাষ্ট্রনেতার সঙ্গে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷

