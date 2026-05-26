সেপটিক ট্যাঙ্কে নেমে পরিষ্কার করতে গিয়ে মৃত্যু 6 জনের
শৌচাগারের সেপটিক ট্যাঙ্কে নেমে বর্জ্য পরিষ্কারের কাজ চলছিল ৷ সেই সময় শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যু হয় 6 জনের ৷ আশঙ্কাজনক আরও কয়েকজন ৷
Published : May 26, 2026 at 8:01 PM IST
ভুবনেশ্বর, 26 মে: শ্বাসরোধ হয়ে অন্তত 6 জনের মৃত্যু হল ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার ওড়িশার কালাহান্ডি জেলায় মদনপুর রামপুর এলাকার গৌড়া কার্লাখুন্টা গ্রামে একটি নির্মীয়মান সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে ৷ মৃতদের মধ্যে তিন জন রাজমিস্ত্রি, একজন মজুর রয়েছেন ৷ এছাড়া বাড়ির মালিক ও তাঁর ছেলেরও মৃত্যু হয়েছে ৷ আরেক জন মজুর আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷
বাড়িটির শৌচাগারের ট্যাঙ্ক থেকে বর্জ্য পদার্থ পরিষ্কারের কাজ চলছিল ৷ তখন ওই সেপটিক ট্যাঙ্কের মধ্যেই বারবার দমবন্ধ হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলছিলেন তাঁরা ৷ তাঁদের উদ্ধার করতে বাকিরা ট্যাঙ্কের ভিতরে প্রবেশ করেন ৷ কিন্তু তাঁরাও জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন ৷
এই দুর্ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয়রা এবং প্রশাসনিক কর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছন ৷ তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধারকাজ শুরু করেন ৷ অসুস্থ শ্রমিক-মজুর ও বাড়ির মালিক, তাঁর সন্তানকে সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে বের করে আনা হয় ৷ তাঁদের তড়িঘড়ি মদনপুর রামপুর কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ গুরুতর আহত কর্মীদের চিকিৎসা চলছে ৷
মদনপুর রামপুর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷ মৃতরা গৌড়া কার্লাখুন্টা গ্রামের বাসিন্দা বাড়ির মালিক নিমাইন পাল এবং তাঁর ছেলে আকাশ পাল ৷ অন্যরা আদাল মাঝি, মনোরঞ্জন হাতি, ছন্দা জাল, বিপুল জল ৷ এসডিপিও সন্দীপ মাঝি জানিয়েছেন, হাতিখোজ গ্রামের বাসিন্দা আহত পঙ্কজ ভোইকে প্রথম মদনপুর রামপুর কমিউনিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল ৷ পরে তাঁকে ভবানীপটনা জেলা সদর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় ৷
মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি এই ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন ৷ তিনি মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে মৃতদের পরিবার পিছু 4 লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করেছেন ৷ কালাহান্ডির কালেক্টর সচিন পাওয়ার জানিয়েছেন, জেলা প্রশাসন মৃতের শেষকৃত্য সম্পন্ন করার জন্য পরিবারের হাতে 30 হাজার টাকা দিয়েছে ৷ ওড়িশার শ্রমমন্ত্রী পৃথ্বীরাজ হরিচন্দন জানিয়েছেন, এই ধরনের ঘটনা যাতে আর না-ঘটে তার জন্য রাজ্য সরকার সবরকমের পদক্ষেপ করবে ৷