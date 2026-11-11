অসমে কলকাতা-সাইরাং এক্সপ্রেসের 6 বগি লাইনচ্যুত, আহত বহু যাত্রী
Kolkata–Sairang Express derail in Assam: রেলের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, লোকো পাইলট ট্রেনের গতি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।
Published : November 11, 2026 at 9:00 AM IST
গুয়াহাটি, 11 নভেম্বর: অসমে লাইনচ্যুত কলকাতা–সাইরাং এক্সপ্রেসের ছয়টি বগি ৷ আহত হয়েছেন বহু যাত্রী ৷ রেল আধিকারিকরা জানিয়েছেন, বুধবার ভোরে গুয়াহাটির ডিগারু স্টেশনের কাছে কলকাতা–সাইরাং এক্সপ্রেসের অন্তত ছয়টি বগি লাইনচ্যুত হয় ৷ ঘটনায় বেশ কয়েকজন যাত্রী আহত হয়েছেন। চলছে উদ্ধারকাজ ৷
রেল সূত্রে খবর, মিজোরামের সাইরাং থেকে কলকাতার দিকে যাওয়ার পথে ট্রেনটির ইঞ্জিন-সহ কয়েকটি বগি লাইনচ্যুত হয়। ঘটনাটি ঘটে সকাল 7টা নাগাদ। খবর পাওয়ার পরপরই উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের শীর্ষ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন ৷ উদ্ধারকাজও দ্রুত শুরু হয় ৷
রেলের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, লোকো পাইলট ট্রেনের গতি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। রেলের ওই আধিকারিক বলেন, "বুধবার সকাল 7টা নাগাদ, 13125 কলকাতা-সাইরাং এক্সপ্রেস ট্রেনটি অসমের দিগারু রেলওয়ে স্টেশনে অন্য একটি ট্রেনকে জায়গা দেওয়ার জন্য প্রবেশের সময় লোকো পাইলট গতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। এর ফলে ট্রেনটির ইঞ্জিন-সহ কয়েকটি বগি লাইনচ্যুত হয়ে পড়ে যায়।"
রেলের তরফে বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, "সব যাত্রী নিরাপদে আছেন এবং কেউ গুরুতর আহত হননি। যাত্রীদের বিকল্প ট্রেনে করে গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। দ্রুত উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছে ৷ জেনারেল ম্যানেজার-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন।"
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রধান জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা নিশ্চিত করেছেন , এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। তবে তিনি জানিয়েছেন, মোট ছয়টি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। তিনি বলেন, "এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর নেই। আমাদের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন।"
কলকাতা-সাইরাং এক্সপ্রেস মিজোরাম এবং পূর্ব ভারতের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ রেল সংযোগ হিসেবে কাজ করে। কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ঘটা এই ঘটনাটি রেলওয়ের নিরাপত্তা ও অবকাঠামোর বিষয়টি সামনে নিয়ে আসবে বলে মনে করা হচ্ছে।