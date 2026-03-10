ইনাডু সাংবাদিকতার ভিত্তি গড়ে দিয়েছিল, স্মৃতিচারণ প্রথম ব্যাচের সাংবাদিকদের

ইনাডু সাংবাদিকতার ভিত্তি গড়ে দিয়েছিল, স্মৃতিচারণ প্রথম ব্যাচের সাংবাদিকদের
অবিভক্ত অন্ধ্রপ্রদেশে গড়ে উঠেছিল ইনাডু জার্নালিজম স্কুল ৷ সেই সময় প্রথম যাঁরা এই স্কুল থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন, তাঁরা আজ প্রবীণ সাংবাদিক ৷
হায়দরাবাদ, 10 মার্চ: সাংবাদিকতায় সফল হওয়ার ভিত্তি গড়ে দিয়েছিল ইনাডু, জানালেন ইনাডু জার্নালিজম স্কুলের প্রথম ব্যাচের সাংবাদিকরা, যাঁরা আজ প্রবীণ ৷ এই প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলাপরায়ণতা, প্রতিশ্রুতি এবং পেশাদার মূল্যবোধ শেখানো হয়েছে ৷ তাঁরা স্মৃতিচারণ করেন, রামোজি রাওয়ের নির্দেশনা তাঁদের পেশাগত জীবনে পথ দেখিয়েছে ৷
1976 সালে এই স্কুলের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ৷ স্কুলের 50 বছর পূর্তি উপলক্ষে সোমবার প্রাক্তনীরা সোমাজিগুড়ার ইনাডু অফিসে জড়ো হয়েছিলেন ৷ তাঁরা রামোজি গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান রামোজি রাওয়ের মূর্তিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান ৷
এই অনুষ্ঠানে, ইনাডুর সম্পাদক এম নাগেশ্বর রাও ‘স্বর্ণাক্ষরী’ শীর্ষক একটি বিশেষ স্মারক সংখ্যার উন্মোচন করেন ৷ এই সংখ্যায় প্রথম শিক্ষানবিশ সাংবাদিকদের ব্যাচের অভিজ্ঞতা এবং স্মৃতি তুলে ধরা হয়েছে ৷ পরে, প্রবীণ সাংবাদিকরা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত একটি আলোচনার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন ৷
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাংবাদিকরা স্মৃতিচারণ করেন, সাংবাদিকতা স্কুলের প্রথম ব্যাচে 26 জন শিক্ষানবিশ ছিলেন, যাঁরা আবিডস-এর মার্গদর্শী অফিসে তাঁদের প্রশিক্ষণ শুরু করেছিলেন ৷ তাঁরা বলেন, এই কর্মসূচি কেবল শ্রেণিকক্ষের পাঠের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না বরং রিপোর্টিং, সম্পাদনা এবং নিউজরুমের কাজের ক্ষেত্রে ব্যাপক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণও অন্তর্ভুক্ত ছিল ৷
স্কুলের এক প্রাক্তনী বলেন, “ছাত্র নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে রামোজি রাওয়ের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয় ৷ শিক্ষানবিশ সাংবাদিকদের বেছে নেওয়ার সময় তিনি সামাজিক সচেতনতা, দায়িত্ব এবং প্রতিশ্রুতির উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন ৷ ইনাডুতে এই প্রশিক্ষণ সর্বদা সাংবাদিকদের সমাজের কল্যাণের জন্য নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে উৎসাহিত করেছে ৷”
অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি কে শ্রীনিবাস রেড্ডি বলেন, "ইনাডু তেলেগু সাংবাদিকতার ইতিহাসে একটি স্থায়ী স্থান তৈরি করে নিয়েছে ৷ অন্য কোনও সংবাদপত্র তেলেগু রাজ্যে এত দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারেনি ৷ যাঁরা এই সংস্থায় কাজ করেছেন, তাঁরা গর্বের সঙ্গে বলেন ইনাডু নিজেই একটি ব্র্যান্ড ৷”
মিডিয়া অ্যাকাডেমির প্রাক্তন চেয়ারম্যান দেবুলাপল্লি অমর বলেন, এই সংস্থাটি তার পেশাদার জীবন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ৷ তিনি বলেন, “ইনাডু সেই প্রতিষ্ঠান, যে আমাকে এই পেশায় জন্ম দিয়েছে ৷ সাংবাদিকতায় আমি যা কিছু স্বীকৃতি পেয়েছি, তা সেখানে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের কারণেই পেয়েছি ৷"
দন্ডামুদি সুষমা, মঙ্গু রাজাগোপাল, এ. বিশ্বেশ্বর রেড্ডি, ইয়াদাভিলি মূর্তি, নিদামার্থি রাজশেখর, সুরমপুদি রামাশেষু, ওয়াঙ্গারি শ্যামসুন্দর, জিভিএস মূর্তি, এস বাল রেড্ডি এবং রেনুমানু বাশা-সহ প্রথম ব্যাচের বহু সদস্য এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ৷ অনুষ্ঠানে সিনিয়র সাংবাদিক, প্রেসক্লাবের প্রতিনিধি ও সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ৷