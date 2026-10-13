কাজের খোঁজে ভুয়ো এজেন্টের ফাঁদে পা, রাশিয়া-ইউক্রেনে গিয়ে যুদ্ধে লড়ছেন ভারতীয়রা

কাজের খোঁজে ভুয়ো এজেন্টের ফাঁদে পা, রাশিয়া-ইউক্রেনে গিয়ে যুদ্ধে লড়ছেন ভারতীয়রা
Telangana Worker Forcibly Recruited into Russian Army: এজেন্টের ফাঁদে পা দিয়ে বহু ভারতীয় রাশিয়া-ইউক্রেন যাচ্ছেন ৷ সেখানে গিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারাচ্ছেন তাঁরা ৷
Published : October 13, 2026 at 8:39 PM IST
নিজামাবাদ (তেলেঙ্গানা), 13 অক্টোবর: ভুয়ো এজেন্টের পাল্লায় পড়ে অনেক ভারতীয় রাশিয়ায় গিয়ে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ভাড়াটে সৈন্য হিসেবে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন ৷ তেলেঙ্গানারও বহু বাসিন্দা এভাবে রাশিয়ায় পড়ে রয়েছেন ৷ আর তাঁদের পরিবার এখানে প্রত্যেক মুহূর্তে কোনও খারাপ খবর আসার আতঙ্কে প্রহর গুণছে ৷
দক্ষিণী রাজ্যটির নিজামাবাদ জেলার সিরিকোন্ডা মণ্ডলের শিরশু অশোক তেমনই একজন ৷ তিনি রাশিয়ায় ভাড়াটে সৈন্য হিসেবে কাজ করে চলেছেন ৷ তিনি কী ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন, তা মোবাইলে রেকর্ড করে পরিবারের কাছে পাঠিয়েছেন ৷ স্বভাতই সেই রেকর্ড দেখে চরম আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে তাঁর পরিবার ৷
ধরপল্লি মণ্ডলের মুনিপল্লি এলাকার ভুক্যা রবীন্দর এবং মেগাওয়াত প্রকাশের পরিবারও আতঙ্কে রয়েছে ৷ তারা জানে না, রবীন্দর ও প্রকাশ ঠিক কোথায় কী অবস্থায় রয়েছেন ৷ নিজামাবাদের বাসিন্দা শিরশু অশোক তাঁর স্ত্রীকে ভয়েস মেসেজে বলেছেন, "দশ দিন আগে বাঁশুওয়াড়া থেকে আসা এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে ৷ ওঁর পরিবারকে খবরটা জানিয়ে দিও ৷ আমার সঙ্গে আসা 50 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ আর মাত্র 2 জন বাকি আছে ৷ আমার পা গুরুতর জখম ৷ তা সত্ত্বেও আমায় হাঁটতে বাধ্য করা হচ্ছে ৷ দশ দিন আগে আমরা এখানে ধরা পড়েছি ৷"
বাঁশুওয়াড়া এলাকাকর আফজল খান রাশিয়ায় গিয়ে ভাড়াটে সৈন্য হিসেবে কাজ করছিলেন ৷ তাঁর স্ত্রী জামিলা বেগম স্বামীর কোনও খবরই জানেন না ৷ দশ দিন আগে আফজল খান জামিলা বেগমের কাছে ভয়েস মেসেজ পাঠান ৷ তিনি ওই মেসেজে কাঁদতে কাঁদতে নিজের বেঁচে থাকা নিয়েই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন ৷ এরই মধ্যে আফজাল খানের মৃত্যু খবর ভয়েস মেসেজে পাঠালেন শিরশু অশোক ৷ স্বভাবতই হাজার হাজার মাইল দূরে স্বামীর এমন মৃত্যুর খবরে ভেঙে পড়েছেন জামিলা বেগম ও তাঁর পরিবার ৷
আফজল খান এবং তাঁর মতো আরও অনেকে রাশিয়ায় গিয়েছিলেন রোজগারের জন্যে ৷ পরিবারের জন্য ৷ জানা গিয়েছে, নিজামাবাদ ও কামারেড্ডি জেলার চারজনকে রাশিয়া থেকে ফেরানোর বিষয়ে কিছুই জানাননি সেনা আধিকারিকরা ৷ তাঁরাও ভুয়ো এজেন্টের ফাঁদে পড়়ে রাশিয়া গিয়ে ভাড়াটে সৈন্য হয়ে যুদ্ধ করছেন ৷
এভাবে তেলেঙ্গানার বিভিন্ন জেলা থেকে 20 জন রাশিয়ার সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছেন ৷ সম্প্রতি হায়দরাবাদে সরকারের প্রবাসী প্রজাবাণীতে অভিযোগ জানিয়েছে ভাড়াটে সেনার পরিবারগুলি ৷ 10 জন রাশিয়ার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বাড়ি ফিরতে পেরেছেন ৷ বাকিদের বিষয়ে বিদেশ মন্ত্রক এবং রাশিয়ার আধিকারিকদের মধ্যে আলোচনা চলছে ৷ এখনও পর্যন্ত রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে 51 জন ভারতীয়ের মৃত্যু হয়েছে ৷ 47টি দেশের নাগরিক রাশিয়ায় ভাড়াটে সেনা হিসেবে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লড়ছেন ৷ এটা সরকারি তথ্য হলেও, বেসরকারি হিসাবে তা আরও বেশি বলেই আশঙ্কা ৷
তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি রাজ্য থেকে রাশিয়ায় যাওয়া নাগরিকদের দেহ ফিরিয়ে আনতে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছেন ৷ জাগিতায়ালা আরবান মণ্ডলের হাসনাবাদ গ্রামের ভাভিলা সুদর্শন গৌড়ের দেহ তাঁর বাড়িতে ফেরানোর চেষ্টা চলছে ৷ রাশিয়ার সেনার ড্রোন হামলার তাঁর মৃত্যু হয়েছে ৷ তিনি চার মাস আগে ইউক্রেন গিয়েছিলেন কাজের খোঁজে ৷ 1 সেপ্টেম্বর রাশিয়ার ড্রোন হামলায় তাঁর মৃত্যু হয় ৷ সুদর্শন গৌড়ের দেহ ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি তাঁর পরিবারকে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে 6 লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত ৷