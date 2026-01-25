মাঘী পূর্ণিমায় তৈরি বিরল যোগ, ফুলেফেঁপে উঠবে 4 রাশি
মাঘী পূর্ণিমায় সৌভাগ্যের জোয়ার বয়ে আসবে একাধিক জাতক-জাতিকাদের কপালে। এইদিন গ্রহের অবস্থানগুলি অত্যন্ত বিরল ৷ কী ঘটবে এবছর মাঘী পূর্ণিমায় ?
Published : January 25, 2026 at 8:52 PM IST
হায়দরাবাদ, 25 জানুয়ারি: শাস্ত্র মতে তিথি-নক্ষত্র কখনও কখনও বিশেষ যোগ তৈরি করে। তার বিশেষ বিশেষ প্রভাবও আছে ৷ নির্দিষ্ট তিথিতে নিয়ম মেনে কয়েকটি কাজ করলে জীবনে সুখ-সমৃদ্ধির হদিশ মেলে। সেরকমই একটি গুরুত্বপূর্ণ তিথি হল মাঘী পূর্ণিমা। এবার বিশেষ কিছু ঘটনা ঘটতে চলেছে মাঘ মাসের পূর্ণিমায় ৷ পাশাপাশি মাঘী পূর্ণিমা অত্যন্ত শুভ বলে মনে করছেন জ্যোতিষীরা ৷ এই সময়ে একটি বিশেষ গ্রহের বিন্যাস ঘটছে, যা দিনটির তাৎপর্য আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে, বলছেন জ্যোতিষীরা ৷
লখনউয়ের জ্যোতিষী উমাশঙ্কর মিশ্রের মতে, "এবছরের মাঘী পূর্ণিমা পড়ছে 1 ফেব্রুয়ারি (রবিবার) ৷ সেদিন ভোর 5.52 মিনিটে শুরু হবে পূর্ণিমা তিথি ৷ থাকবে 2 ফেব্রুয়ারি ভোর 3.38 মিনিটে। এইসময় গ্রহের অবস্থানগুলি অত্যন্ত বিরল এবং শুভ মিলন তৈরি করছে। এই পূর্ণিমায় ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নানে জীবন কলুষমুক্ত হয়। স্নান শেষে প্রভু সত্যনারায়ণ ও মা লক্ষ্মীর পুজো করলে মেলে তাঁর অক্ষয় কৃপা। এবার 5টি বিশেষ যোগে মেষ, মিথুন, বৃশ্চিক ও ধনু রাশিদের সৌভাগ্যের জোয়ার আসতে চলেছে ৷"
মাঘী পূর্ণিমায় পাঁচটি শুভ যোগ তৈরি হচ্ছে
- প্রীতি যোগ- ভোর থেকে সকাল 10.19 পর্যন্ত
- আয়ুষ্মান যোগ- সকাল 10.19-এরপর শুরু হবে
- পুষ্য নক্ষত্র- সকাল থেকে রাত 11.58 পর্যন্ত
- রবি পুষ্য যোগ এবং সর্বার্থ সিদ্ধি যোগ- সকাল 07.09 থেকে রাত 11.58 পর্যন্ত
সেইসঙ্গে চন্দ্র কর্কট রাশিতে এবং সূর্য মকর রাশিতে অবস্থান করবে। উমাশঙ্কর মিশ্রের কথায়, "এই যোগগুলির কারণে, 4টি রাশির জাতক-জাতিকারা দেবী লক্ষ্মীর কাছ থেকে বিশেষ আশীর্বাদ পাবেন ৷ তাঁদের সম্পদ, সুখ, সমৃদ্ধি এবং কর্মজীবনে অগ্রগতি হবে।"
মেষ রাশি- মাঘ পূর্ণিমা মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য উৎসাহ এবং ইতিবাচকতায় ভরা একটি দিন হবে। এই দিনে করা যে কোনও প্রচেষ্টা সফল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কঠোর পরিশ্রমের ফল পাওয়া যাবে। যাঁরা সৃজনশীল ক্ষেত্রে জড়িত, তাঁদের নতুন সুযোগ আসবে এবং কোনও বড় প্রকল্পে হাত দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে আপনি সমর্থন পাবেন, যার ফলে কাজগুলি শেষ করা সহজ হবে। ব্যবসায়ীরা নতুন চুক্তি থেকে উপকৃত হতে পারেন। আপনার আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী থাকবে। শুভ রং- সবুজ।
মিথুন রাশি- এই পূর্ণিমায় শুভ যোগ চাকরি এবং ব্যবসায় নতুন সুযোগ নিয়ে আসতে পারে। আপনার কথাবার্তা প্রভাবশালী হবে এবং আপনি দক্ষতার সঙ্গে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবেন। পারিবারিক জীবন আনন্দময় হবে এবং আপনার বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ থাকবে ৷ চাঁদের পূর্ণ শক্তির কারণে, এই দিনটি সৃজনশীল ক্ষেত্রে কাজ করা ব্যক্তিদের জন্য বিশেষভাবে উপকারী হতে পারে। শুভ রং- সাদা।
বৃশ্চিক রাশি- বৃশ্চিক রাশির জাতক-জাতিকারা এই দিনে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বা পরামর্শ পেতে পারেন ৷ যা তাদের কেরিয়ার এবং ব্যবসার জন্য অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হবে। আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী থাকবে এবং টাকা-পয়য়ার আয়ের উৎস তৈরি হবে। ব্যবসায় জড়িতরা ভালো লাভের মুখ দেখতে পাবেন। আপনার লক্ষ্যের উপর মনোযোগী থাকা লাভজনক হবে। শুভ রং- নীল।
ধনু রাশি- মাঘ পূর্ণিমা ধনু রাশির জন্য শুভ লক্ষণ নিয়ে আসবে। বন্ধুবান্ধব এবং পরিচিতদের সহায়তায় আপনি একটি ভালো সুযোগ বা চুক্তি পেতে পারেন। নতুন পরিকল্পনা অনুসরণ করার জন্য এটি একটি অনুকূল সময়। দিনটি বিনিয়োগের জন্যও শুভ। পরিবার এবং বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটালে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় থাকবে।