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সাতসকালে ভূমিকম্প, কেঁপে উঠল লেহ-লাদাখের মাটি

বৃহস্পতিবার সকাল 6টা বেজে 05 মিনিট ৷ লাদাখের লেহ-তে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি (NCS) জানিয়েছে, রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা 5.5।

Earthquake Hits Ladakh
প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 13, 2026 at 10:27 AM IST

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লেহ, 13 অগস্ট: সাতসকালে থরথর করে কাঁপল মাটি ! বৃহস্পতিবার সকাল 6টা বাজতেই ভূমিকম্প অনুভূত হয় লেহ-লাদাখে ৷ ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি (NCS) সূত্রে খবর, রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল 5.5।

জাতীয় ভূকম্পন কেন্দ্র আরও জানিয়েছে, ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল এখনো নির্ধারণ করা যায়নি। এদিন সকাল 6:05 মিনিটে কেঁপে ওঠে মাটি ৷ সংস্থার পক্ষ থেকে X হ্যান্ডেলে জানানো হয়েছে, ভূমিকম্পের অবস্থান ছিল অক্ষাংশ: 36.881 উত্তর, দ্রাঘিমাংশ: 74.402 পূর্বে ৷ ভূমিকম্পটির উৎস ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 10 কিলোমিটার গভীরে ৷ আপাতত কোনও হতাহত বা বড় ধরনের পরিকাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি ৷

বিশেষজ্ঞদের মতে, ভূমিকম্প পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে প্রায় 700 কিলোমিটার গভীর পর্যন্ত যে কোনও জায়গায় হতে পারে। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা সংস্থা USGS-এর তথ্য অনুযায়ী, ভূমিকম্পের গভীরতার ভিত্তিতে তা সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা হয় ৷ এক হল- মৃদু (Shallow), দুই- মাঝারি (Intermediate) এবং তিন- বড়মাত্রার ভূমিকম্প (Deep)।

কম্পনের তীব্রতা তুলনামূলকভাবে কম হওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ালেও বড় বিপর্যয় হয়নি ৷ লাদাখ ছাড়া অন্য কোথাও ভূমিকম্পের কোনও প্রভাব পড়েনি, বলেই আপাতত জানা গিয়েছে ৷

যে ভূমিকম্পের গভীরতা 0 থেকে 70 কিলোমিটারের মধ্যে থাকে, তাকে মৃদু ভূমিকম্প বলা হয়। 70 থেকে 300 কিলোমিটারের মধ্যে হলে তা ইন্টার মিডিয়েট বা মাঝারি ভূমিকম্প। 300 থেকে 700 কিলোমিটার গভীরতার ভূমিকম্পকে ডিপ বা গভীর ভূমিকম্প হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সেই নিরিখে লাদাখের এই ভূমিকম্পটি প্রথম ভাগে পড়ছে। তবে, এখনও পর্যন্ত এই কম্পনের জেরে কোনও ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের খবর মেলেনি। স্থানীয় প্রশাসন পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে।

বিশেষজ্ঞদের কথায়, "হিমালয়ের পাদদেশে হওয়ায় লাদাখ ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা। এখানে মাঝেমধ্যেই ছোট থেকে মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এর আগেও একই অঞ্চলে একাধিকবার ভূমিকম্পের ঘটনা ঘটেছে, যা এই অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক অস্থিরতার ইঙ্গিত দেয়। প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দফতর পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে।

TAGGED:

EARTHQUAKE JOLTS
ভূমিকম্প
ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি
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