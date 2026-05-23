গাড়ি ও লরির সংঘর্ষে একই পরিবারের 5 জনের মৃত্যু

সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে, ছোট গাড়িটি একেবারে দুমড়ে-মুচড়ে যায় ৷ ঘটনাস্থলেই পাঁচ জনের মৃত্যু হয় ৷

গাড়ি ও লরির সংঘর্ষে মৃত 5 (প্রতীকী ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 23, 2026 at 2:01 PM IST

কালবুর্গি (কর্ণাটক), 23 মে: গভীর রাতে বেঙ্গালুরু থেকে 400 কিলোমিটার দূরে লরি ও গাড়ির সংঘর্ষে পাঁচ জনের ৷ কালবুর্গি জেলার কাছে শুক্রবার রাতে একটি ক্রুজার গাড়ির সঙ্গে উল্টো দিক থেকে আসা একটি লরির সংঘর্ষ হয় ৷ পুলিশ জানিয়েছে, চিত্তাপুর তালুকের লাডলাপুর গ্রামের কাছে জাতীয় মহাসড়ক 150-এ দুর্ঘটনাটি ঘটে ৷

কর্ণাটকের কলাবুর্গি জেলার চিত্তপুর তালুকের লাডলাপুরের কাছে একটি ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় একই পরিবারের পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ জাতীয় সড়কের ওপর একটি দ্রুতগতির লরি এবং ছোট গাড়ির (ক্রুজার) মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে ঘটনাস্থলেই তাঁদের মৃত্যু হয় ৷

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদের মধ্য়ে তোলুসাব কাশওয়ার (27), হোসেন শাহ(48), মাহবুব আলি(45), রসুল বি(42) এবং ফাতিমা আলি (38)। মৃত সকলেই কালবুর্গি জেলার চিত্তাপুর তালুকের ইঙ্গালাগি গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন ৷ পুলিশ আরও জানিয়ে, মৃতদের প্রত্যেকেই একে অপরের আত্মীয় ৷ পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার রাতে মৃতদের এক আত্মীয় নিউমোনিয়া জনিত জটিলতায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে চিকিৎসার জন্য তাঁকে শহরের একটি হাসপাতালে ভর্তি করাতে মোট আট জন ওই ক্রুজার গাড়িতে করে সেখানে রওনা হন ৷

রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করানোর পর, চালক-সহ পাঁচ জন ওই গাড়িতে করে বাড়ি ফিরছিলেন ৷ সেই সময় রাত আনুমানিক সাড়ে 11টা নাগাদ এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। তামিলনাড়ু থেকে আসা একটি লরি বিপরীত দিক থেকে এসে ক্রুজারটিকে সজোরে ধাক্কা মারে ৷ সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই ছিল যে গাড়িটি কার্যত দুমড়েমুচড়ে যায় ৷ ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় পাঁচ জনের ৷ পুলিশের এক আধিকারিক জানান, সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই প্রবল ছিল যে ক্রুজারটির সামনের অংশ সম্পূর্ণ দুমড়েমুচড়ে যায়। দুর্ঘটনার পরপরই লরির চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

ওয়াদি থানায় এই ঘটনায় একটি মামলা রুজু করা হয়েছে ৷ ঘটনার পরবর্তী তদন্ত করছে পুলিশ। পুলিশ আরও জানিয়েছে যে, মৃতদের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য ওয়াদি সরকারি কমিউনিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে।

