চারচাকা-ট্রাক্টরের ভয়ঙ্কর সংঘর্ষ, দলা পাকানো গাড়ি থেকে উদ্ধার একাধিক দেহ

চারচাকা-ট্রাক্টরের ভয়ঙ্কর সংঘর্ষ, দলা পাকানো গাড়ি থেকে উদ্ধার একাধিক দেহ
সকাল সাড়ে ছ'টা নাগাদ ফরচুনার চারচাকাকে একটি বালিবোঝাই ট্রাক্টর ধাক্কা মারে ৷ সংঘর্ষের জেরে 5 জনের মৃত্যু হয় ঘটনাস্থলেই বলে পুলিশ জানিয়েছে ৷
Published : November 16, 2025 at 6:30 PM IST
গোয়ালিওর, 16 নভেম্বর: সাতসকালে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ৷ রবিবার মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিওর থেকে প্রায় 20 কিলোমিটার দূরে সকাল সাড়ে ছ'টা নাগাদ ভয়ঙ্কর সংঘর্ষ হয় ট্রাক্টর ও চারচাকার ৷ বালিবোঝাই ওই ট্রলিটি আচমকায় ধাক্কা মারে ফরচুনাটিকে ৷ সংঘর্ষ এতটাই তীব্র হয় যে চারচাকাটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় ও 5 জনের মৃত্যু হয় ঘটনাস্থলে ৷ ভিতরে থাকা যাত্রীদের দেহ গ্যাস কাটার দিয়ে বের করা হয় ৷ দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গাড়িটির এয়ারব্যাগ ফেটে যাওয়ায় যাত্রীদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা কমে গিয়েছে ৷ গোয়ালিয়র-ঝাঁসি হাইওয়েতে সকাল সাড়ে ছ'টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে । ফরচুনারে থাকা যাত্রীরা উত্তরপ্রদেশের ঝাঁসি থেকে গোয়ালিওরে ফিরছিলেন ৷ শহর থেকে প্রায় 20 কিলোমিটার দূরে মালওয়া কলেজ মোড়ে, বালিবোঝাই একটি ট্রাক্টর-ট্রলির সঙ্গে এসইউভি-র সংঘর্ষ হয় ৷ প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, গাড়ির এয়ারব্যাগগুলি সময়মতো ফুলে ওঠে, কিন্তু মুখোমুখি সংঘর্ষের ফলে সেগুলি বিস্ফোরিত হয় ৷ যার জেরে গাড়িতে থাকা পাঁচ যুবকই ঘটনাস্থলেই মারা যান ৷
গোয়ালিয়রের সিএসপি হিনা খান বলেন, "প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে দ্রুত গতিতে গাড়ি চালানোর কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে । গ্যাস কাটার দিয়ে দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া গাড়িটি থেকে দেহগুলি বার করা হয় ৷ নিহত যুবকরা গোয়ালিয়রের বাসিন্দা, তাঁদের বিস্তারিত পরিচিতি জানার চেষ্টা চলছে। ঘটনার সময় ফরচুনার গাড়িটির গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় প্রায় 120 কিলোমিটার ৷ এমনটই অনুমান করা হচ্ছে । আর যেহেতু সামনে থেকে ট্রাক্টরটি এসে ধাক্কা মারে তাই এয়ারব্যাগগুলি খুলে ফেটে যায় ৷ ফলে দুর্ঘটনায় কারও বেঁচে থাকার সম্ভাবনা কমে যায় ।"
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, আওয়াজ পেয়ে হাইওয়ের কাছে থাকা এলাকাবাসীরা ছুটে আসেন ৷ তাঁরাই ফোন করে পুলিশে খবর দেন ৷ পুলিশ ও স্থানীয়দের চেষ্টাতেই 5 যুবককে গাড়ি থেকতে উদ্ধার করা হয় ৷ কিন্তু উদ্ধার করার আগেই তাঁদের মৃত্যু হয় ৷ দেহগুলিকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ চিকিৎসকও ওই যুবকদের মৃত ঘোষণা করেন ৷ দেহগুলিকে মনাতদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷