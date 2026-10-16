অজানা রোগে বইগা সম্প্রদায়ের 5 শিশুর মৃত্যু , নজরে স্বাস্থ্য দফতরের গাফিলতি

অজানা রোগে বইগা সম্প্রদায়ের 5 শিশুর মৃত্যু , নজরে স্বাস্থ্য দফতরের গাফিলতি
Five Baiga children died: ঘটনাগুলি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক জানিয়ে এক আধিকারিক বলেন, ইতিমধ্যেই অপুষ্টিতে ভোগা অসুস্থ 15 শিশুকে নিউট্রিশন রিহ্যাবিলিটিশন সেন্টারে ভর্তি করা হয়েছে ৷
Published : October 16, 2026 at 12:59 PM IST
কাওয়ারধা, (ছত্তিশগড়) 16 অক্টোবর: গত পাঁচ মাস ধরে অসুস্থতার কারণে বইগা সম্প্রদায়ের 5 শিশুর মৃত্যু হয়েছে ছত্তিশগড়ের কবীরধাম জেলায় ৷ বিষয়টি নিয়ে স্বাস্থ্য আধিকারিকরা তো বটেই, উদ্বিগ্ন জেলা প্রশাসনও ৷
জেলা প্রশাসনের তরফে আধিকারিক আনন্দ তিওয়ারি জানান, স্বাস্থ্য় দফতর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানার চেষ্টা করছে ৷ ঘটনাগুলি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ৷ ইতিমধ্যেই অপুষ্টিতে ভোগা অসুস্থ 15 শিশুকে নিউট্রিশন রিহ্যাবিলিটিশন সেন্টারে (এনআরসি) ভর্তি করা হয়েছে ৷ তাঁর দাবি, এত কম সময়ের ব্যবধানে 5 শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় স্বাস্থ্য দফতর কড়া নজরদারি চালাচ্ছে ৷
আনন্দ তিওয়ারি বলেন, " এই জেলার নন্দি কুমান গ্রামে 5 শিশু মৃত্যুর খবর আমাদের কাছে এসেছে ৷ আমরা বিষয়টা খতিয়ে দেখতে ওই গ্রামে গিয়েছিলাম ৷ অপুষ্টিতে ভোগা অসুস্থ 15 শিশুর যত্ন করার জন্য নিউট্রিশন রিহ্যাবিলিটিশন সেন্টারে (এনআরসি) ভর্তি করা হয়েছে ৷ স্বাস্থ্য দফতর মৃত্যুর কারণ বলতে পারবে ৷ আমরা গ্রামবাসীদের সঙ্গেও কথা বলছি ৷ ওদের মধ্যে সচেতনতার অভাব রয়েছে ৷ ঠিক সময়ে চিকিৎসা করানো হলে পরিস্থিতি হয়তো এতটা গুরুতর হত না ৷ আমরা অঙ্গনওয়ারি কর্মীদের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখছি ৷ ওঁরাই বাচ্চাদের হাসপাতালে নিয়ে যান ৷ বাবা-মা অনেক সময় হাসপাতালে পাঠাতে রাজি হন না ৷ ঘটনার তদন্ত করে দেখা হচ্ছে ৷"
মধ্য়প্রদেশ ও ছত্তিশগড়ের সীমান্তবর্তী এলাকার কাছে কবীরধাম জেলার বোদলা ব্লকে পড়ে নন্দি কুমান গ্রাম ৷ স্থানীয় চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, কমিউনিটি সেবাকেন্দ্রে ভর্তি হওয়া 15 শিশুর স্বাস্থ্যের দিকেও নজর রাখা হচ্ছে ৷ কংগ্রেসের নেতারা রাজ্যের নারী ও শিশুকল্যাণ দফতরের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ৷
সন্তানহারা বাবা রূপ সিংয়ের বক্তব্য, "আমার বাচ্চা 5 দিন ধরে অসুস্থ ছিল ৷ ওই অসুখেই মারা গিয়েছে ও ৷ বুঝতে পারছি না ঠিক কী হয়েছিল ৷ ডাক্তাররাই বলতে পারবেন ৷"
স্থানীয় আদিবাসী নেতা কামু বইগা বলেন, "পাঁচ মাসে পাঁচ শিশু মারা গেল বইগা সম্প্রদায়ের ৷ বাবা-মায়ের তরফেও গাফিলতি রয়েছে ৷ কিন্তু আমার প্রশ্ন হল, এখানে দু-চারবার স্বাস্থ্য শিবির করে কী লাভ হল ?" তাঁর মতে, সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেটের এই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত ৷ বইগা সম্প্রদায়কে বলা হয় রাষ্ট্রপতির দত্তকপ্রাপ্ত সন্তান ৷ বিপন্ন আদিবাসী সম্প্রদায় হওয়ায় তাঁদের এই মর্যাদা দেওয়া হয়েছে ৷ স্বাস্থ্য শিবিরগুলিতে বইগা সম্প্রদায়ের প্রধানকে ডাকা উচিত ছিল ৷ প্রধান যদি নিজেদের ভাষায় সব কিছু বুঝিয়ে দিতেন, তাহলে ওদের বুঝতে অসুবিধা হত না ৷"
কংগ্রেস নেতা মহেশ চন্দ্রবংশী জানিয়েছেন তিনি ওই শিশুদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছেন ৷ তারা বলেছে, সাধারণ সর্দি-জ্বর ছাড়া কিছুই হয়নি বাচ্চাদের ৷ মহেশ চন্দ্রবংশীর কথায়, "এই বিষয়টা সহানুভূতির সঙ্গে দেখা উচিত ৷ যাদের অবহেলার কারণে এমনটা ঘটল, তাদের কড়া শাস্তি দিতে হবে ৷ এখনও পর্যন্ত শোকার্ত পরিবারগুলির সঙ্গে বিজেপির কোনও নেতা বা প্রতিনিধি এসে একবারের জন্যও দেখা করেননি, এটা খুবই দুঃখজনক ৷"