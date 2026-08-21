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চার নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন, ধর্মপ্রচারককে চারটে মৃত্যুদণ্ডের সাজা

নির্যাতনের কথা প্রকাশ করলে তাদের ভয়াবহ পরিণতি হবে বলে নাবালিকাদের হুমকিও দিয়েছিলেন ওই ধর্মপ্রচারক ।

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চার নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন, ধর্মপ্রচারককে চারটে মৃত্যুদণ্ডের সাজা (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 21, 2026 at 1:10 PM IST

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তিরুনেলভেলি (তামিলনাড়ু), 21 অগস্ট: তামিলনাড়ুতে চারজন নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন ! কাঠগড়ায় এক ধর্মপ্রচারক ৷ চারজন নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে 47 বছর বয়সি এক ধর্মপ্রচারককে মৃত্যুদণ্ডের সাজা শুনিয়েছে নেল্লাইয়ের পকসো (POCSO) বিশেষ আদালত । একটা নয়, চারটে মৃত্যুদণ্ডের সাজা ! প্রতিটি নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের জন্য একটি করে, মোট চারটে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দিয়েছেন বিচারক ৷

ফাঁসির সাজাপ্রাপ্ত ধর্মপ্রচারক এস আব্রাহাম জেলার গঙ্গাইকন্ডন থেভারকুলামের কাছে মেলা ইলাঁথাইকুলাম এলাকায় একটি খ্রিস্টান প্রার্থনা কেন্দ্র চালাতেন ।

অভিযোগকারী পক্ষের তথ্য অনুযায়ী, আট, 12 ও 13 বছর বয়সি চারজন নাবালিকাকে স্কুল ছুটির সময় নীতিশিক্ষা ও বাইবেল ক্লাসের নাম করে চার্চে ডেকে আনা হয়েছিল । সেখানেই তাদের উপর যৌন নির্যাতন চালানো হয় বলে অভিযোগ ৷ নির্যাতনের কথা প্রকাশ করলে তাদের ভয়াবহ পরিণতি হবে বলে নাবালিকাদের হুমকিও দিয়েছিলেন ওই ধর্মপ্রচারক ।

তিরুনেলভেলি গ্রামীণ এলাকার 'অল উইমেন পুলিশ'-এর কাছে ভুক্তভোগীদের বাবা-মায়েরা এবিষয়ে অভিযোগ জানান ৷ তাঁদের অভিযোগের ভিত্তিতে 2022 সালের 5 জুলাই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয় । জিজ্ঞাসাবাদের সময় তিনি স্বীকার করে নেন যে, চার্চে আসা চারজন নাবালিকাকে তিনি যৌন নির্যাতন করেছেন ।

বৃহস্পতিবার এই মামলার শুনানির সময় নেল্লাইয়ের পকসো বিশেষ আদালতের বিচারক কে সুরেশ কুমার অভিযুক্তকে 'যৌক্তিক সন্দেহের ঊর্ধ্বে দোষী' সাব্যস্ত করেন এবং এই অপরাধকে 'বিরলতম অপরাধ' (rarest of rare) হিসেবে চিহ্নিত করেন ৷ এরপরই দোষী সাব্যস্ত ধর্মপ্রচারককে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেন বিচারক ।

বিচারক প্রতিটি ভুক্তভোগীর জন্য দোষীকে একটি করে - অর্থাৎ মোট চারটি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেন এবং 52,000 টাকা জরিমানাও ধার্য করেন । এই মামলার রায়দানের সময় নিজের পর্যবেক্ষণ জানিয়ে বিচারক বলেন, আব্রাহামের যাদের সঠিক পথে পরিচালিত করার কথা ছিল, তাদেরই সে নিজের শিকার বানিয়েছে এবং তার মধ্যে এই অপরাধের জন্য কোনও প্রকৃত অনুশোচনা দেখা যায়নি । এছাড়া বিশেষ আদালত তামিলনাড়ু সরকারকে নির্যাতিতাদের আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছে ৷ আদালত বলেছে, চারজন ভুক্তভোগীকে আর্থিক সাহায্য হিসেবে জনপ্রতি 10 লক্ষ টাকা প্রদান করতে হবে ৷

TAGGED:

FOUR DEATH SENTENCES
POCSO COURT
নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন
ধর্মপ্রচারককে ফাঁসি
DEATH SENTENCE

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