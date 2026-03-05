রং-আবির নয়, এই গ্রামে 450 ধরে গোলাবারুদ-আতশবাজিতে খেলা হয় হোলি

রং-আবির নয়, এই গ্রামে 450 ধরে গোলাবারুদ-আতশবাজিতে খেলা হয় হোলি
হোলি মানে রংমিলান্তি ৷ কিন্তু নানা রঙের আবিরের বদলে 450 বছর ধরে এই গ্রামে গোলাবারুদ ও আতশবাজিতে খেলা হচ্ছে হোলি ৷
Published : March 5, 2026 at 6:57 PM IST
কপিল পারেখ
উদয়পুর, 5 মার্চ: দোল বা হোলি যে নামেই আমরা রঙের এই উৎসব পালন করি না কেন, এর ধর্মীয় তাৎপর্য রয়েছে ৷ এই উৎসব কখনও শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকা, আবার কখনও বা বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদকেন্দ্রিক ৷ কখনও আবার ভগবান শিব ও পার্বতীর । হোলি মানে রঙের সম্ভার, আনন্দ উল্লাস, খাওয়া-দাওয়া আরও কত কী ! কিন্তু রাজস্থানে এক গ্রাম আছে, সেখানে হোলি উদযাপন হয় আতসবাজি ও গোলাবারুদে ৷
রঙের উৎসব দোল। একে অপরকে রং এবং আবির মাখিয়ে, মিষ্টিমুখ করিয়ে শুভেচ্ছা, ভালোবাসা বিনিময় করার উৎসব হল দোল বা বসন্ত উৎসব। বসন্ত উৎসব বাংলায় দোল এবং অন্যান্য প্রদেশে হোলি নামে পরিচিত ৷ তেমনই উদয়পুরের বল্লভনগর অঞ্চলে অবস্থিত মেনার গ্রাম যা, শহর থেকে প্রায় 45 কিলোমিটার দূরে ৷ এখানেও হোলি উদযাপন হয় ৷ কিন্তু আলাদা ধাঁচে ৷ এই জায়গা বীরত্ব, ঐতিহ্য এবং ইতিহাসের সাক্ষী । মেনারে জামরাবিজের মহাউৎসব উদযাপন করা হয়েছিল ৷
হোলির তৃতীয় দিন অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষ দ্বিতীয়ায় এটি বিজয় উৎসব হিসেবে অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে পালিত হত । মুঘলদের বিরুদ্ধে বিজয় স্মরণে বারুদের হোলি খেলা হত ৷ যা যুদ্ধক্ষেত্রের মতো পরিবেশ তৈরি করত।
450 বছরের ঐতিহ্য- এই অঞ্চলে মেনার গ্রামের হোলি খুব জনপ্রিয় ৷ ইতিহাসবিদ চন্দ্রশেখর শর্মার মতে, প্রায় 450 বছর আগে এই গ্রামের যোদ্ধারা মুঘল সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেছিল। আর তা উদযাপনের জন্য এই অনন্য হোলির আয়োজন করা হয়েছিল । ঐতিহ্য ধরে রেখে আজও সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে হোলির প্রস্তুতি শুরু হয় ৷ স্থানীয় এক বাসিন্দা রাজেশের কথায়, "450 বছর ধরে একইভাবে হোলি পালিত হয়ে আসছে। এই অঞ্চলের বীরদের কাছে মুঘল সেনাবাহিনী পরাজিত হয়েছিল ৷ আর তা উদযাপনের জন্য জামরাবিজের দিনে এখানে এক অনন্য হোলি উদযাপন করা হয়।"
'রণবাঁকুড়া' ঢোলের তালে গ্রামবাসীদের উল্লাস- গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, আশপাশের প্রায় 200টি গ্রাম থেকে হাজার হাজার মানুষ এই অনুষ্ঠানটি দেখতে মেনারে আসেন। সন্ধ্যায়, গ্রামবাসীরা ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিতে অতিথিদের স্বাগত জানায় ৷ যার ফলে পুরো গ্রামে উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়। এমনকী এই অঞ্চলের বাসিন্দারা যারা দেশের বাইরে থাকেন তাঁরাও এইসময় মেনারে চলে আসেন ৷ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং দুবাই থেকে আসেন অতিথিরা ৷ দিনেরবেলায় ওমকারেশ্বর চকে অমল কাসুমের ঐতিহ্যবাহী আচার-অনুষ্ঠান হয় ৷ সেখানে 52টি গ্রামের ব্রাহ্মণরা উপস্থিত হন। 'রণবাঁকুড়া' ঢোলের তালে এবং ঐতিহ্যবাহী রীতিতে অতিথিদের সম্মান জানানো হয়।
5 কিলোমিটার পর্যন্ত গেলাবারুদের শব্দ শোনা যায়- রাত নামার সঙ্গে সঙ্গেই আসল উত্তেজনা শুরু হয়। ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরিহিত গ্রামবাসীরা বন্দুক ও কামান নিয়ে ওমকারেশ্বর চকে জড়ো হন। নির্ধারিত সংকেতে, একইসঙ্গে আকাশে গুলি ও কামানের গোলাবর্ষণ শুরু হয়। বারুদের গর্জন এবং আতশবাজির শিখায় চারদিক আলোকিত করে তোলে ৷ প্রায় 5 কিলোমিটার দূর পর্যন্ত শোনা যায় গোলাবর্ষণের শব্দ।
কামানের বিস্ফোরণে প্রতিধ্বনিত হয় গ্রাম- গ্রামের প্রবীণ এবং যুবকরা কামান ও বারুদের সাজান একসঙ্গে ৷ মহিলারাও নিয়মনিষ্ঠা করে পুজো এবং ঐতিহ্যবাহী আচার-অনুষ্ঠান করেন ৷ হোলিতে, পুরো গ্রাম উৎসবমুখর হয়ে ওঠে ৷ ঢোল ও উল্লাসের সুরের মাঝে, গ্রামবাসীরা ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে মিছিল করে বারুদের হোলি খেলার স্থানে পৌঁছন। অনেকেই পতাকা এবং ঐতিহ্যবাহী প্রতীক হাতে মিছিল করে এগিয়ে আসে নির্দিষ্ট স্থানে ৷ তারপর শুরু হয় পুজো ৷ গ্রামবাসীরা তারপর ঐতিহ্যবাহী কামানে বারুদ ভরেন। বারুদ জ্বালানোর সঙ্গে সঙ্গে, ধোঁয়ার কুণ্ডলী আকাশে উঠে বিস্ফোরণের প্রতিধ্বনিতে পুরো এলাকা গমগম করে।
বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা: এই অনুষ্ঠানের জন্য বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়। জনগণকে আগে থেকেই জানানো হয় যে বারুদ এবং গুলিবর্ষণ এই নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকবে এবং কেউ এই এলাকায় প্রবেশ করবেন না। দর্শকদের নিরাপদ দূরত্বে রাখা হয় এবং কোনও দুর্ঘটনা এড়াতে গ্রামের ভলান্টিয়াররা ভিড় নিয়ন্ত্রণ করেন। কামানের গোলা এবং বারুদ যাতে বিপথগামী না-হয় এবং কারও ক্ষতি না করে তা দেখাশোনার জন্য আঁটোসাঁটো নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকে ৷ যে কোনও দুর্ঘটনা এড়াতে, পুলিশ বাহিনীও উপস্থিত থাকে ৷ জরুরি চিকিৎসার জন্য স্থানীয় হাসপাতালের একটি অ্যাম্বুলেন্স এবং চিকিৎসকরাও তৈরা থাকেন ৷ এখনও পর্যন্ত কোনও বড় দুর্ঘটনা ঘটেনি।
কেন এই হোলি উদযাপন করি ?
ইতিহাসবিদ চন্দ্রশেখর শর্মা ব্যাখ্যা, "মেওয়ারে মহারানা অমর সিংহের রাজত্বকালে এই অঞ্চলের অনেকাংশে মুঘলরা আধিপত্য বিস্তার করে ৷ মেনার গ্রামের পূর্ব প্রান্তেও মুঘলদের কারণে গ্রামবাসীরা ভয়ে ভয়ে থাকতেন ৷ কারণ আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করেছিলেন মুঘলরা ৷ তারা প্রায়শই মুঘলদের হাতে অত্যাচারিত হত। তারপর রাজার সেনা ও গ্রামবাসীরা মিলে মুঘলদের আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। লড়াইয়ে শেষ হাসি হাসেন অমর সিংয়ের সেনাবাহিনী ৷ সেই বিজয়ের স্মৃতি এখনও মেনার গ্রামে এভাবেই জীবন্ত রাখা হয়েছে । প্রতি বছর জামরাবিজের রাতে এভাবেই হোলি উদযাপন করা হয় ৷"