মনোনয়ন জমা শেষ, পুদুচেরিতে 30 আসনে লড়বেন 445 প্রার্থী

মনোনয়ন জমা শেষ, পুদুচেরিতে 30 আসনে লড়বেন 445 প্রার্থী
শেষ মুহূর্তে নির্বাচনী জোট পাকা করল কংগ্রেস ও ডিএমকে ৷ অন্য রাজনৈতিক দলগুলির কে কোথায় মনোনয়ন জমা দিলেন, জানতে পড়ুন বিস্তারিত প্রতিবেদন ৷
By PTI
Published : March 24, 2026 at 8:23 AM IST
পুদুচেরি, 24 মার্চ: দু'সপ্তাহ পর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরির 30টি বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচন ৷ সোমবার শেষ হল মনোনয়ন জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া ৷ মোট 445 জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন । মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া 16 মার্চ সোমবার শুরু হয়েছিল ৷ যা শেষ হয় 23 মার্চ সোমবার ৷
মোট 445 জন প্রার্থী 515টি মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন । মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাইয়ের কাজ মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে ৷ অন্যদিকে, মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন 26 মার্চ । আগামী 9 এপ্রিল নির্বাচন ।
এনডিএ (NDA) জোটের নেতৃত্বদানকারী দল এআইএনআরসি (AINRC) 16 জন প্রার্থীকে নির্বাচনে দাঁড় করিয়েছে ৷ অন্যদিকে, তাদের জোটসঙ্গী বিজেপি 10টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে ।
এনডিএ জোটের অপর দুই শরিক দল—এআইএডিএমকে (AIADMK) এবং লাচিয়া জননায়গা কাচি (LJK)—প্রত্যেকে দুটি করে আসনে প্রার্থী দিয়েছে । মুখ্যমন্ত্রী এবং এআইএনআরসি-র প্রতিষ্ঠাতা এন. রঙ্গস্বামী দুটি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন—থাটাঞ্চাভাদি এবং মঙ্গলাম ।
এআইএডিএমকে-র বরিষ্ঠ নেতা এ. আনবালাগন উপ্পালাম কেন্দ্র থেকে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন । তিনি ডিএমকে-র হাত থেকে এই আসনটি পুনরুদ্ধার করার লক্ষ্যে নির্বাচনে লড়ছেন ।
মনোনয়ন পর্বের শেষ দিনে পুদুচেরিতে জোট পাকা করল কংগ্রেস ও ডিএমকে । মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার নির্ধারিত সময়সীমা (বিকেল 3টে) শেষ হওয়ার ঠিক পরেই কংগ্রেস এবং ডিএমকে তাদের আসন-বণ্টন চুক্তি চূড়ান্ত করে । কংগ্রেসকে 16টি আসন বরাদ্দ করা হয়েছে, অন্যদিকে ডিএমকে-র জন্য 14টি আসন নির্দিষ্ট করা হয়েছে ।
ডিএমকে-র নিজস্ব কোটা বা ভাগের আসন থেকেই জোটের অপর দুই শরিক দল—ভিসিকে (VCK) এবং সিপিআই (CPI)—এর প্রার্থীদের জায়গা করে দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে । এই দলগুলোর সকল প্রার্থীই তাঁদের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ।
কংগ্রেসের বরিষ্ঠ নেতা এবং পুদুচেরি থেকে বর্তমান লোকসভা সাংসদ ভি. বৈথিলিঙ্গম থাটাঞ্চাভাদি কেন্দ্র থেকে নির্বাচনী লড়াইয়ে নেমেছেন । পুদুচেরি রাজ্য বিজেপির সভাপতি ভি.পি. রামালিঙ্গম রাজভবন কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন । পুদুচেরির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ. নমঃশিবায়ম মান্নাদিপেট কেন্দ্রটিতে নিজের আধিপত্য বজায় রাখার লক্ষ্যে নির্বাচনে লড়ছেন ।
অভিনেতা বিজয়-এর নেতৃত্বাধীন দল তামিঝাগা ভেত্রি কাজাগাম (TVK) এই নির্বাচনে 30টি আসনেই এককভাবে লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে । সোমবার দলটির প্রার্থীরা তাঁদের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন; এর মধ্য দিয়ে অনেক আসনেই একটি বহুমুখী বা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ লড়াইয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে ।