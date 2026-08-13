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দাম বেশি 2800 টাকা ! দিল্লি সরকারের সাইকেল 'দুর্নীতি' নিয়ে তদন্তের দাবি আপের

আপ জানিয়েছে, সাইকেল দু'টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর কাছে যাবে এবং কেনার সময় বেশি খরচের বিষয়টি জানতে চাইবে ৷

AAP
দিল্লির আপ সভাপতি সৌরভ ভরদ্বাজ (ছবি-এএনআই)
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By ANI

Published : August 13, 2026 at 12:39 PM IST

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নয়াদিল্লি, 13 অগস্ট: দিল্লিতে বিজেপি সরকারের সাইকেল কেনায় 'দুর্নীতি' নিয়ে সরব হল আম আদমি পার্টি (আপ) ৷ স্কুলছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করা একটি সাইকেল এবং খুচরো বাজার থেকে কেনা হুবহু একই ধরনের আরেকটি সাইকেল পাশাপাশি রেখে দামের বিশাল পার্থক্য তুলে ধরল রাজ্যের আগের শাসকদল ৷ এক্ষেত্রে সরাসরি দুর্নীতির ইঙ্গিত করেছে আপ ৷

বুধবার সাংবাদিক বৈঠক করে দিল্লির আপ সভাপতি সৌরভ ভরদ্বাজ দাবি করেন, তাঁদের দল 4200 টাকায় একটি সাইকেল কিনেছিল ৷ অথচ বিজেপি সরকার 1 লক্ষ 30 হাজার সাইকেল কিনেছে প্রতিটি 6957 টাকা দরে ৷ বেশি দামে কিনেও সরকারিভাবে সরবরাহ করা ওই সাইকেলগুলোতে অপেক্ষাকৃত সস্তা ও স্থানীয় যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা হয়েছিল বলে দাবি আপের ।

দিল্লির আপ সভাপতি আরও দাবি করেন, বিজেপি সরকারের তরফে বিতরণ করা সাইকেলটিতে একটি নকল 'স্কাইলার' (Skyler) স্টিকার লাগানো রয়েছে ৷ অথচ সংশ্লিষ্ট কোম্পানি এক বছর আগেই ওই মডেলটির উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছে । তিনি জানান, আপ সাইকেল দু'টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর কাছে যাবে ৷ পাশাপাশি, জানতে চাইবে কোন সাইকেলটি আসল এবং কেন প্রতিটির জন্য সরকারকে প্রায় 2800 টাকা বেশি খরচ করতে হল ।

সাংবাদিক বৈঠকে দুটি সাইকেল দেখিয়ে সৌরভ ভরদ্বাজ বলেন, "আপনারা এখানে দুটি সাইকেল দেখতে পাচ্ছেন । একটি হল গেরুয়া রঙের, যা বিজেপি সরকার দিল্লির দরিদ্র ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করেছে । এতে 'স্কাইলার' লেখা রয়েছে ৷ তবে এটি আসল নয় । তারা টেন্ডারের মাধ্যমে 6957 টাকা দামে একসঙ্গে 1 লক্ষ 30 হাজার সাইকেল সংগ্রহ করেছে ।"

তিনি আরও বলেন, "এখানে রাখা লাল রঙের সাইকেলটি আমরা খুচরো বাজার থেকে কিনেছি । আমার কাছে এর রসিদও রয়েছে । সাইকেলটির দাম ছিল 4000 টাকা ৷ কর বাবদ 200 টাকা মিলিয়ে মোট দাম পড়েছে 4200 টাকা । অথচ বিজেপি সরকার একটি সাইকেল 6957 টাকায় কিনেছে ৷"

সৌরভের কথায়, "বিজেপি সরকার যে 'গেরুয়া' সাইকেলগুলো বিতরণ করেছে এবং ব্যাপক লুটপাট হয়েছে, তার টায়ার ও রিম স্থানীয় মানের এবং সস্তা । আমরা যে সাইকেলটি কিনেছি তার টায়ারের দাম 350 থেকে 500 টাকার মধ্যে ৷ অথচ বিজেপি যে সাইকেল বিতরণ করেছে তার টায়ারের দাম মাত্র 150 টাকা । আমাদের কেনা সাইকেলটির ব্রেক লিভার অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি, কিন্তু সরকারি সাইকেলগুলোতে সেগুলো প্লাস্টিকের ৷ বিরোধী দল যখন 4000 টাকা দামের একটি সাইকেল এনে আপনাদের সামনে তুলে ধরল, তখনও আপনারা চোখ বন্ধ করে বসে আছেন আর বলছেন,'না, না, আমরা সব ঠিকঠাকই করেছি' ।"

সরাসরি তুলনামূলক বিচারের দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, "আমরা এখন দিল্লি সরকারের মন্ত্রী আশিস সুদকে বলতে চাই যে তাঁর আমাদের সঙ্গে দেখা করা উচিত । আমরা এই দু'টি সাইকেলই তাঁর এবং রেখা গুপ্তার কাছে নিয়ে যাব ৷ তাঁরা যেন সেগুলো দেখেন এবং জনসাধারণ ও সংবাদমাধ্যমকে জানান কোন সাইকেলটি আসল আর কোনটি নকল । আমি হোয়াটসঅ্যাপ ও টুইটারেও রসিদটি শেয়ার করব । 200 টাকা কর বা ট্যাক্স উল্লেখ করা রসিদটিও আমরা সবার সামনে তুলে ধরব ।"

TAGGED:

BICYCLE CORRUPTION
AAP
সাইকেল দুর্নীতি
দিল্লি সরকার
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