রাম মন্দিরের সামনে থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে শিশুকে ধর্ষণ করে খুন 65 বছরের বৃদ্ধের

রাম মন্দিরের সামনে থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে শিশুকে ধর্ষণ করে খুন 65 বছরের বৃদ্ধের
4 বছরের শিশু খেলা করছিল রাম মন্দিরের সামনে ৷ তাকে টেনে গোয়ালঘরে নিয়ে যায় এক বৃদ্ধ ৷ তারপর তাকে ধর্ষণ করে খুন করে ৷
Published : May 2, 2026 at 5:42 PM IST
পুনে, 2 মে: শিশুকন্যাকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ তারপর খুন ৷ অভিযোগ বছর পঁয়ষট্টির বৃ্দ্ধের বিরুদ্ধে ৷ যার জেরে রণক্ষেত্র পুনে ৷ পুনে-সাতারা জাতীয় সড়কে চলছে বিক্ষোভ ৷ তাঁদের দাবি, অভিযুক্ত বৃদ্ধকে তাঁদের হাতে তুলে দিতে হবে ৷ শনিবার দুপুরেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয় ৷ তাকে আদালতে তোলা হলে, বিচারক অভিযুক্তকে পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মহারাষ্ট্রের পুনের অন্তর্গত ভোর তালুকা এলাকায় যে ঘটনা ঘটেছে তা প্রশ্ন তুলেছে নারী সুরক্ষা নিয়ে ৷ এই নিয়ে বাংলায় এসে নিজেদের রাজ্যের বড়াই করে বেড়িয়েছেন বিজেপি রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীরা। এবার দেবেন্দ্র ফড়নবীশের রাজ্যে নারকীয় ঘটনা ঘটল ৷ জানা গিয়েছে, 4 বছরের ওই শিশুকন্যা নাসরাপুর এলাকায় গরমের ছুটিতে বেড়াতে গিয়েছিল এক ঠাকুমার বাড়িতে ৷ শুক্রবার বিকেলে এলাকার একটি রাম মন্দিরের সামনে খেলা করছিল ৷
সেখান থেকে ওই গ্রামেরই একটি গোয়ালঘরে শিশুটিকে টেনে নিয়ে যায় 65 বছরের এক বৃ্দ্ধ ৷ অভিযোগ, বৃদ্ধ খাবারের প্রলোভন দেখিয়ে শিশুটিকে গোয়ালঘরে নিয়ে যায় ৷ সেখানেই ওই বৃদ্ধ শিশুটিকে ধর্ষণ করে এবং তারপর প্রমাণ নষ্ট করার জন্য তাকে খুন করে ৷ শিশুটি নিখোঁজ হওয়ার পর বাড়ির লোকেরা খোঁজাখুঁজি শুরু করে ৷ স্থানীয় একটি বাড়ির সিসিটিভিতে (CCTV) শিশুটির সঙ্গে ওই অভিযুক্তকে দেখা যায় ৷ পরে ওই গোয়ালঘর থেকে শিশুটির দেহ উদ্ধার হয় ৷ শিশুটিকে পাথর দিয়ে থেঁতলে মারা হয়েছিল ৷
নারকীয় এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসা মাত্রই পুরো এলাকায় ভয় ও ক্ষোভের পরিবেশ তৈরি হয়। গ্রামবাসীরা রাস্তায় নেমে পুনে-সাতারা জাতীয় সড়কে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা অভিযুক্তের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি জানান ৷ শতাধিক গ্রামবাসী পুলিশ চৌকিতে গিয়ে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির দাবি জানান।
শুধু তাই নয়, বিক্ষুব্ধ জনতা পুনে-সাতারা তথা মুম্বই-বেঙ্গালুরু সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়, যার ফলে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। প্রতিবাদ-বিক্ষোভের জেরে কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়।
স্থানীয়দের একাংশের দাবি, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আগেও অপরাধমূলক অভিযোগ ছিল। তারপরেও কোনও রকম সতর্কতা নেয়নি প্রশাসন। তার ফলেই এই জঘন্য অপরাধ ঘটানোর সাহস পায় ওই বৃদ্ধ। পুরো ঘটনার জন্য প্রশাসনিক (Maharashtra police) ব্যর্থতাকেই দায়ী করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আজ দুপুরে বৃদ্ধকে গ্রেফতার করা হয় ৷ তাকে আদালতে পেশ করা হলে, আগামী 7 মে পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক ৷