যোগীর রাজ্যে গাড়ি দুর্ঘটনায় দুই বাঙালি-সহ 4 চিকিৎসক পড়ুয়ার মৃত্যু

যোগীর রাজ্যে গাড়ি দুর্ঘটনায় দুই বাঙালি-সহ 4 চিকিৎসক পড়ুয়ার মৃত্যু
মৃতদের মধ্যে রয়েছেন কলকাতার অর্ণব চক্রবর্তী, দিল্লির আয়ুশ শর্মা ও শ্রেষ্ঠা পাঞ্চোলি এবং ত্রিপুরার সপ্তর্ষি দাস। চার জনই এমবিবিএস পাশ করে ইন্টার্নশিপ করছিলেন ।
Published : December 4, 2025 at 3:57 PM IST
আমরোহা (উত্তরপ্রদেশ), 4 ডিসেম্বর: গাড়ি দুর্ঘটনায় এক বাঙালি-সহ চার ডাক্তারি পড়ুয়ার মৃত্যু হল উত্তরপ্রদেশের আমরোহায় ৷ 9 নম্বর জাতীয় সড়কে আরও একটি দুর্ঘটনায় 2 জনের প্রাণ গিয়েছে ৷ পুলিশ দেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে ৷ মৃতদের পরিবারকে খবর দেওয়া হয়েছে । ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ৷
প্রথম দুর্ঘটনাটি হয় বুধবার রাতে রাজাবপুর থানা এলাকার আত্রাসি এলাকার কাছে দিল্লি-লখনউ 9 নম্বর জাতীয় সড়কের উপর৷ একটি দ্রুতগামী গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকা একটি লরিতে ধাক্কা মারে । গাড়ির গতি এত বেশি ছিল যে, ধাক্কায় সেটি দুমড়েমুচড়ে যায় । ঘটনাস্থলেই চার জনেরই মৃত্যু হয় ৷ পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গাড়িটি গ্যাসকাটার দিয়ে কেটে দেহগুলি উদ্ধার করে । মৃতদের নাম অর্ণব চক্রবর্তী (কলকাতা), আয়ুশ শর্মা, শ্রেষ্ঠা পাঞ্চোলি (দিল্লি) এবং সপ্তর্ষি দাস (ত্রিপুরা) । চারজনই এমবিবিএস স্নাতক এবং আমরোহার ভেঙ্কটেশ্বর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টার্নশিপ করছিলেন বলে জানা গিয়েছে ।
পুলিশ আধিকারিক অভিষেক কুমার যাদব জানিয়েছেন, জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় ৷ পুলিশের মতে, বুধবার রাতে গজরাউলার শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রায় সাত কিলোমিটার দূরে রাজবপুর থানা এলাকার আত্রাসি গ্রামের কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে ৷ পার্টি থেকে ফিরছিলেন এরা সকলেই ৷ চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে ফোমের গদি বোঝাই একটি ট্রাকে ধাক্কা দেয় গাড়িটি। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়েছে, যোগী আদিত্যনাথ আধিকারিকদের অবিলম্বে ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কাজ দ্রুত করার পাশাপাশি আহতদের যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন।
মৃতদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের পর, পুলিশ তাদের পরিবারকে খবর পাঠিয়েছে । জানা গিয়েছে, মৃত অর্ণব চক্রবর্তী উত্তর 24 পরগনার বেলঘরিয়ার বাসিন্দা । 2020 সালে উত্তরপ্রদেশের ওই বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পড়তে যান অর্ণব । এমবিবিএস পাশ করে ইন্টার্নশিপ করছিলেন ।
অন্যদিকে, দ্বিতীয় দুর্ঘটনাটিও 9 নম্বর জাতীয় সড়কে ঘটে। একটি ট্রাক এবং মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই দুই যুবকের মৃত্যু হয় । নিহতদের নাম দীপক ও নীতিন দুজনেই লখিমপুর খেরি জেলার সোনা খুর্দ গ্রামের বাসিন্দা। দু'জনেই গুরুগ্রামে কাজ করতেন বলে জানা গিয়েছে ৷ দুই যুবকই কাজ থেকে বাড়ি ফিরছিলেন, সেই সময় দুর্ঘটনা ঘটে । পুলিশ আধিকারিক মনোজ কুমার জানিয়েছেন, সড়ক দুর্ঘটনায় দু'জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর । তদন্ত শুরু হয়েছে ।