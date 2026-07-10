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গভীর রাতে এনকাউন্টার, মৃত্যু 4 কুখ্যাত গ্যাংস্টার; আহত তিন পুলিশকর্মী

গুরুগ্রামে এনকাউন্টারে নিকেশ চার দুষ্কৃতী। মৃতরা সকলেই কুখ্যাত গ্যাংস্টার দীপক নন্দালের সহযোগী শুটার হিসেবে কাজ করত বলে জানা গিয়েছে পুলিশি তরফে ৷

GURUGRAM ENCOUNTER
প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 10, 2026 at 1:21 PM IST

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গুরুগ্রাম, 10 জুলাই: 20 রাউন্ডেরও বেশি গুলি বিনিময় ৷ হরিয়ানার গুরুগ্রামে এনকাউন্টারে খতম 4 দুষ্কৃতী ৷ বৃহস্পতিবার গভীর রাতে গুরুগ্রামের সুশান্ত লোক ফেজ-2 এলাকায় ক্রাইম ব্রাঞ্চের সঙ্গে দুর্ধর্ষ গুলির লড়াইয়ে মৃত্যু হয় 4 গ্যাংস্টারের। এই এনকাউন্টারে গুরুতর জখম হয়েছেন ক্রাইম ব্রাঞ্চের 3 পুলিশকর্মী এবং দুষ্কৃতী দলের আরও এক সদস্য। জানা গিয়েছে, মৃতরা কুখ্যাত গ্যাংস্টার দীপক নন্দালের সহযোগী শুটার ৷

পুলিশ কমিশনার সূত্রে খবর, দীপক বর্তমানে বিদেশ থেকে তার অপরাধের সাম্রাজ্য ও গ্যাং পরিচালনা করছে। ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহগুলির পাশাপাশি 5টি স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে পুলিশ। এনিয়ে এসিপি (সদর) ধরমবীর সিং বলেন, "পুলিশ বর্তমানে পুরো ঘটনার তদন্ত করছে। মৃত ও আহত দুষ্কৃতীর পরিচয়, তাদের অপরাধের রেকর্ড, উদ্ধার হওয়া অস্ত্র এবং অন্যান্য তথ্য তদন্ত শেষ হওয়ার পর আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করা হবে।"

গোলাগুলিতে আহত এএসআই-সহ তিন পুলিশকর্মী বর্তমানে মেদান্তা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। পুলিশ সূত্রে খবর, একটি গাড়িতে থাকা কিছু সশস্ত্র ব্যক্তির সন্দেহজনক গতিবিধি সম্পর্কে পুলিশ কন্ট্রোল রুম থেকে ক্রাইম ব্রাঞ্চের কাছে গোপন তথ্য আসে। পাশাপাশি, দীপক নন্দাল গ্যাংয়ের শার্পশুটাররা এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায়ের উদ্দেশ্যে সুশান্ত লোক এলাকায় যাচ্ছে বলে খবর আসে। খবর পেয়ে ক্রাইম ব্রাঞ্চের দল সুশান্ত লোক এলাকায় পৌঁছয় ৷ খুব তাড়াতাড়ি তারা এলাকাটি ঘিরে ফেলে এবং সন্দেহভাজনদের গতিবিধির উপর নজর রাখতে শুরু করে।

এর খানিক পরই ওই দুষ্কৃতীরা অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র বের করে স্থানীয় এক ব্যবসায়ীর বাড়ি লক্ষ্য করে আচমকা গুলি চালাতে শুরু করে। 20 রাউন্ডেরও বেশি গুলির লড়াই চলতে থাকে দুই পক্ষের মধ্যে ৷ উদ্ধার হয় 4 মৃতদেহ ৷ আহত হন তিন পুলিশকর্মী ও গ্যাংস্টার দলের এক দুষ্কৃতী ৷ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর দীপক নন্দাল গ্যাংয়ের চার সদস্যকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। ওই দলের অন্য এক সদস্য এখনও চিকিৎসাধীন। ওই ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হন তিন পুলিশ কর্মীও। তাঁদেরও চিকিৎসা চলছে বলে জানিয়েছেন আধিকারিকরা।

জানা যায়, সুশান্ত লোক এলাকার বাসিন্দা ওই ব্যবসায়ী দীর্ঘদিন ধরেই বিদেশে থাকা গ্যাংস্টারের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকার দাবিতে হুমকি ফোন পাচ্ছিলেন। টাকা না-দিলে পরিণতি ভয়ঙ্কর হবে বলেও তাঁকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল।

ঘটনাস্থল থেকে সমস্ত প্রমাণ সংগ্রহ করা হচ্ছে ৷ এলাকাটিকে পুরোপুরি সিল করে দেওয়া হয়েছে। ফরেনসিক ল্যাবরেটরি (এফএসএল) এবং অন্যান্য তদন্তকারী সংস্থা ঘটনাস্থল থেকে অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং অন্যান্য প্রমাণ সংগ্রহ শুরু করেছে। ঘটনাস্থলে রয়েছেন ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্তারাও ৷

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GURUGRAM ENCOUNTER

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