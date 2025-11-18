ETV Bharat / bharat

চলন্ত অ্যাম্বুল্যান্সে আগুন, পুড়ে মৃত সদ্যোজাত-সহ 4

আচমকা জ্বলে উঠল অ্যাম্বুল্যান্স ৷ চলন্ত অ্যাম্বুল্যান্সে ছিল একদিনের সদ্যোজাত, তার বাবা-সহ চিকিৎসক ও নার্স ৷ মৃত্যু হয় চারজনের ৷ সিসিটিভি ফুটেজে স্পষ্ট দৃশ্য ৷

AMBULANCE CAUGHT FIRE
আগুনে পুড়ে খাক অ্যাম্বুল্যান্সটি (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 18, 2025 at 2:59 PM IST

মোদাসা (গুজরাত), 18 নভেম্বর: মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী গুজরাতের মোদাসা ৷ পেট্রল পাম্পের সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়েছে ভয়ঙ্কর সেই দৃশ্য ৷ মঙ্গলবার মাঝরাতে গুজরাতের আরাবল্লী জেলার অন্তর্গত মোদাসায় চলন্ত একটি অ্যাম্বুল্যান্স আচমকায় দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ভিতরে ছিল একদিনের সদ্যোজাত, তার বাবা, চিকিৎসক, নার্স এবং আরও 2 জন ৷ আগুনে সকলেই ঝলসে যান ৷

সংবাসংস্থা পিটিআই-কে পুলিশ আধিকারিক ডিবি ভালা জানান, জন্মের পর অসুস্থ ছিল ওই একদিনের শিশুটি ৷ মোদাসার একটি হাসপাতাল থেকে তাকে উন্নতমানের চিকিৎসার জন্য আমেদাবাদের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ৷ রাত 1টা নাগাদ মোদাসা-ধনসুরা সড়কে অ্যাম্বুল্যান্সে আগুন লেগে যায় ৷ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ৷ একদিনের সদ্যোজাত, তার বাবা-সহ চিকিৎসক, নার্সের মৃত্য়ু হয় ৷ গাড়িতে থাকা আরও তিন জনকে ঘটনাস্থলের নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷

পুড়ে মৃত্যু একদিনের সদ্যোজাত-সহ 4 (ইটিভি ভারত)

জেলা পুলিশ সুপার মনোহর সিংহ জাদেজা বলেন, "ঘটনাটি তদন্ত করতে এবং এই মর্মান্তিক ঘটনার কারণ খুঁজে বের করার জন্য ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের ডাকা হয়েছে।"

পুলিশ সূত্রে খবর, সেই ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ সামনে এসেছে ৷ দেখা গিয়েছে, চলন্ত গাড়িতে আগুন ধরে গিয়েছে ৷ পেট্রলপাম্পের কর্মীরা ভেবেছেন অ্যাম্বুল্যান্সে বিস্ফোরণ হয়েছে ৷ তাঁরা তড়িঘড়ি পুলিশে খবর দেন ৷ পুলিশ ও দমকল বিভাগ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন ৷ কিন্তু কোনও লাভ হয়নি ৷ একদিনের শিশুটি-সহ তার বাবা, চিকিৎসক ও নার্স অর্থাৎ অ্যাম্বুল্যান্সে থাকা সকলেই আগুনে ঝলসে যান ৷ ঘটনায় 4 জনের মৃত্যু হয়েছে, এবং অ্যাম্বুল্যান্সের চালক-সহ শিশুটির পরিবারের দুই আত্মীয়কে চিকিৎসার জন্য স্থানান্তরিত করা হয়েছে ৷

পুলিশ জানিয়েছে, মৃত পরিবার মহিসাগর জেলার বাসিন্দা ৷ মোদাসার হাসপাতালে গর্ভবতীকে ভর্তি করানো হয় ৷ গত পরশু তিনি সন্তানের জন্ম দেন । প্রসবের পর সদ্যজাতকে চিকিৎসার জন্য আমেদাবাদে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল । তখনই দুর্ঘটনাটি ঘটে ৷ পুলিশ প্রাথমিক তদন্তের পরও আগুন লাগার কারণ জানাতে পারেনি পুলিশ ৷ ঘটনাস্থলটি একটি পেট্রল পাম্পের বিপরীতে হওয়ায় ভয়াবহ বিস্ফোরণের আশঙ্কা ছিল, কিন্তু দমকল দ্রুত পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, যাত্রীরা গাড়ি থেকে বেরতে পারেনি ৷ কার্যত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই ভয়াবহ ঘটনার সাক্ষী থাকতে হয়েছে তাঁদেরও । এক পলকে আগুন গ্রাস করে নেয় গাড়িকে।

