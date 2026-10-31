জুতো কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ধোঁয়ায় দমবন্ধ হয়ে মৃত 4, আশঙ্কাজনক 2

জুতো কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ধোঁয়ায় দমবন্ধ হয়ে মৃত 4, আশঙ্কাজনক 2
4 dead, 2 injured in fire in Delhi: দুর্ঘটনায় সময় ঠিক কতজন শ্রমিক উপস্থিত ছিলেন, তা জানতে ঠিকাদার এবং বাকি কর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।
By ANI
Published : October 31, 2026 at 7:04 AM IST
নয়াদিল্লি, 31 অক্টোবর : দিল্লির মঙ্গলপুরী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া ফেজ 1-এর একটি জুতো কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে চারজনের মৃত্যু হয়েছে এবং আরও দু'জন গুরুতর জখম হয়েছেন। শুক্রবার রাত সাড়ে 9টা নাগাদ এই দুর্ঘটনাটি ঘটে।
খবর পেয়েই পুলিশ এবং দমকলের একাধিক ইঞ্জিন দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে। দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় দমকল কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। কারখানাটির ভিতর থেকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ছয়জনকে উদ্ধার করা হয়েছিল বলে জানিয়েছেন আধিকারিকরা।
তাঁদের চিকিৎসার জন্য মঙ্গলপুরীর সঞ্জয় গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা চারজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বাকি দু'জনের চিকিৎসা চলছে। ধোঁয়ায় দমবন্ধ হয়ে চারজনের মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করছেন দমকলের আধিকারিকরা ৷
দমকল আধিকারিক এডিও পারস কুমার জানান, প্রথমে কারখানার বেসমেন্টে আগুন লেগেছিল। তবে, দমকল কর্মীদের তৎপরতায় আগুন বেসমেন্ট থেকে ভবনের অন্যান্য অংশে ছড়াতে পারেনি। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, "রাত 9টা 30 মিনিট নাগাদ আমাদের কাছে মঙ্গলপুরীর ওই জুতো তৈরির কারখানায় আগুন লাগার খবর আসে। । এখানে জুতো তৈরি ও মজুত করা হত। আগুন বেসমেন্টে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব হলেও প্রচণ্ড ধোঁয়ার কারণে অসুস্থ হওয়া একজনকে তিনতলার সিঁড়ি এবং বাকি পাঁচজনকে চতুর্থ তলা থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। বেশকিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।"
আউটার ডিস্ট্রিক্টের ডিসিপি বিক্রম সিং জানিয়েছেন, এই ঘটনায় কারখানার মালিককে সমন পাঠানো হয়েছে। দুর্ঘটনায় সময় ঠিক কতজন শ্রমিক উপস্থিত ছিলেন, তা জানতে ঠিকাদার এবং বাকি কর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, "আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বেসমেন্ট থেকে আগুন ও ধোঁয়া উপরের দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। মালিককে তলব করার পাশাপাশি বাকিদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।"
গত 25 অক্টোবর দিল্লির গীতা কলোনি থানার রানি গার্ডেন এলাকার ঝুপড়িতেও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছিল। সেই ঘটনায় বেশ কিছু ঘরবাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও কোনও হতাহতের খবর মেলেনি।