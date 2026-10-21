দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনে নৌকাডুবি, তলিয়ে গেল 4 কিশোর

দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনে নৌকাডুবি, তলিয়ে গেল 4 কিশোর
Rajasthan Boat Capsizes: রাত পর্যন্ত কেশু, গলু, সুরেশ এবং রাহুলের কোনও খোঁজ নেই বলে স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে।
Published : October 21, 2026 at 12:58 AM IST
কোটা (রাজস্থান), 21 অক্টোবর : দুর্গা প্রতিমার বিসর্জনে গিয়ে জলে ডুবে গেল চার কিশোর । মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে রাজস্থানের কোটায় । জানা গিয়েছে, চম্বল নদীতে নৌকা করে প্রতিমা বিসর্জন দিতে গিয়েছিল কয়েকজন। আচমকাই তাদের নৌকাটি ডুবে যায় । জলের তোড়ে ভেসে যায় নৌকোয় থাকা সাতজন। তাদের মধ্য়ে তিনজনকে উদ্ধার করা গেলেও বাকিদের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি।
রাত পর্যন্ত খোঁজ কেশু, গলু, সুরেশ এবং রাহুলের কোনও খোঁজ নেই বলে স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। তাদের উদ্ধারের কাজে রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের কর্মীদের নামানো হয়েছে। ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধারের কাজ খতিয়ে দেখেছেন জেলার কালেক্টর পীযূষ সামরিয়া এবং কোটার পুলিশ সুপার তেজস্বিনী গৌতম। খবর পেয়ে আসেন রাজ্য়ের শিক্ষা এবং পঞ্চায়েত রাজ দফতরের প্রতিমন্ত্রী মদন দিলওয়ারও । উপস্থিত হয়েছেন জেলা ও রাজ্য প্রশাসনের অন্য শীর্ষ কর্তারাও ।
পরে পুলিশ সুপার বলেন, "আমরা জানতে পেরেছি নৌকা করে প্রতিমাটিকে গভীর জলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল কয়েকজন কিশোর । সে সময় কোনও কারণে নৌকোটি উল্টে যায়। তার জেরে সাতজনই জলে পড়ে । তিনজন সাঁতার জনত বলে তাদের কোনও ক্ষতি হয়নি । বাকি চারজন জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে ।"নৌকাডুবির কারণ এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট নয় । সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন প্রশাসনের কর্তারা ।
জেলার কালেক্টর বলেন, "ঘটনা সম্পর্কে সব তথ্য় এখনও আমাদের হাতে আসেনি। কয়েকটি তথ্য় যাচাইয়ের কাজও চলছে । তবে নৌকায় থাকা সাতজনেরই বয়স 20 বছরের আশপাশে বলে আমরা জানতে পেরেছি । জলে পড়ার পর তাদের মধ্য়ে তিনজন কোনওক্রমে রক্ষা পেয়েছে কিন্তু বাকি চারজন তলিয়ে গিয়েছে । "
এর আগে গণপতি বিসর্জনেও ঘটে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা । মূর্তির নীচে চাপা পড়ে প্রাণ যায় 6 পড়ুয়ার । ঘটনাটি ঘটে তেলেঙ্গানার সঙ্গারেড্ডি জেলার পাতানচেরু শহরে । স্থানীয় শীর্ষ তীর্থ আশ্রমের পডুয়ারা একটি হৃদে গণপতি বিসর্জন করতে গিয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে । তখনই ঘটে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। পুলিশের অনুমান, বিসর্জনের ঠিক আগের মুহূর্তে কোনওভাবে ভারসাম্য় নষ্ট হয়ে যায় ওই পড়ুয়াদের । আর তার জেরে মূর্তিটি এই পড়ুয়াদের উপরেই পড়ে যায়। সেখান থেকে বেরতে না পাড়ায় তাঁদের প্রাণ যায়। এবার সেই বিসর্জনে এসেই জলে তলিয়ে গেল চার কিশোর।