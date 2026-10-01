জম্মুতে স্লিপার বাস উল্টে জখম 33 যাত্রী, রয়েছেন বঙ্গের বাসিন্দারাও

জম্মুতে স্লিপার বাস উল্টে জখম 33 যাত্রী, রয়েছেন বঙ্গের বাসিন্দারাও
Jammu kashmir accident; 33 injured : বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে 11টার দিকে দুর্ঘটনাটি ঘটে ৷ প্রায় 60 জন যাত্রী নিয়ে বাসটি মহাসড়কের উপর উল্টে যায়।
Published : October 1, 2026 at 7:26 PM IST
রামবান, 1 অক্টোবর: জম্মু ও কাশ্মীরের রামবান জেলায় মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় কমপক্ষে 33 জন আহত হয়েছেন ৷ প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, শ্রীনগর-জম্মু জাতীয় মহাসড়কের (NH-44) উপর টি-2 (T2) টানেলের কাছে 'কেলা মোড়'-এ শ্রীনগর থেকে জম্মুগামী যাত্রী বোঝাই স্লিপার বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেলে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। আহতদের বেশিরভাগই পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা ৷
বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে 11টার দিকে দুর্ঘটনাটি ঘটে ৷ প্রায় 60 জন যাত্রী নিয়ে বাসটি (WB41K2929) মহাসড়কের উপর উল্টে যায়। হঠাৎ চিৎকার শুনে ছুটে আসেন স্থানীয়রা ৷ দুর্ঘটনার পরই পুলিশ এবং স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক দল, সিভিল কিউআরটি (কুইক রেসপন্স টিম) উদ্ধারকাজ শুরু করে এবং বাসের ভিতর থেকে যাত্রীদের নিরাপদে বের করে আনে।
আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য রামবান জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট ডা. সুদর্শন কাটোচ জানান, প্রাথমিক চিকিৎসার পর গুরুতর আহত 9 জনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জম্মুর গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজে (GMC) স্থানান্তর করা হয়। জম্মুতে স্থানান্তরিতদের মধ্যে দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক ৷ বাকি আহতরা রামবান জেলা হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন।
জম্মুর গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত আহত যাত্রীদের মধ্যে বেশিরভাগই পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা ৷ এদিকে, রামবান পুলিশ একটি মামলা দায়ের করে পরবর্তী তদন্ত ও আইনি কার্যক্রম শুরু করেছে।
ট্রাফিক কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার পর যান চলাচল সচল রাখতে সংশ্লিষ্ট টানেলের একটি লেন খোলা রাখা হয়েছে। তাঁরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে উদ্ধারকাজ ও যান চলাচল ব্যবস্থাপনা তদারকি করেন। দীর্ঘক্ষণ পর চাল চলাচল স্বাভাবিক হয় ওই লেনে ৷