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ট্রাকে উত্তরপ্রদেশের বিধায়কের 'গেট পাস' স্টিকার, মিলল 300 কেজি গাঁজা

ট্রাকটিকে একটি গাড়ি এসকর্ট করছিল, যার উইন্ড শিল্ডে উত্তরপ্রদেশের এক বিধায়কের স্টিকার এবং বিধানসভার 'গেট পাস' লাগানো ছিল।

police seized 300 kg marijuana
কন্টেনারে উদ্ধার 300 কেজি গাঁজা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 26, 2026 at 6:31 PM IST

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ছিন্দওয়াড়া, 26 অগস্ট: মধ্যপ্রদেশ পুলিশ ছিন্দওয়াড়ায় একটি কন্টেনার ট্রাক থেকে কোটি টাকা মূল্যের 300 কেজিরও বেশি গাঁজা উদ্ধার করেছে। ট্রাকটিকে একটি গাড়ি এসকর্ট করছিল, যার উইন্ড শিল্ডে উত্তরপ্রদেশের এক বিধায়কের স্টিকার এবং বিধানসভার 'গেট পাস' লাগানো ছিল।

অমরওয়ারা থানার কাছে ব্যারিকেড ভেঙে পালানোর চেষ্টার পর হাইওয়েতে ধাওয়া করে পুলিশ দু'টি গাড়িকেই আটক করে। এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, "টেমনি বন এলাকার কাছে কন্টেনারটি খোলার পর বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করা হয়, যার বাজার মূল্য কোটি টাকার বেশি।" পুলিশ আধিকারিক রাজেন্দ্র ধুরভে জানান, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অন্তত সাতজনকে আটক করা হয়েছে ৷ এর মধ্যে গাড়ি দু'টিতে থাকা ছয়জন এবং কন্টেনার ট্রাকের চালক রয়েছেন।

police seized 300 kg marijuana
কন্টেনারে উদ্ধার 300 কেজি গাঁজা (ইটিভি ভারত)

তিনি বলেন, "ধৃতরা সকলেই উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। কন্টেনার ও বিলাসবহুল গাড়ি দু'টি থেকে গাঁজা ও নগদ উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া অভিযুক্তদের কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়।" রাজেন্দ্র ধুরভে আরও জানান, পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে খবর ছিল, একটি কালো রঙের গাড়িতে করে গাঁজা পাচার করা হচ্ছে ৷ গাড়িটির উইন্ড শিল্ডে উত্তরপ্রদেশের এক বিধায়কের নামে ইস্যু করা একটি গেট পাস (নম্বর 602) লাগানো রয়েছে।

ধুরভে বলেন, "গাড়িটির রেজিস্ট্রেশন নম্বর হলো UP32RP 5056। আমরা এখন ওই গেট পাসের সত্যতা এবং এতে সংশ্লিষ্ট বিধায়কের কোনও ভূমিকা আছে কি না, তা খতিয়ে দেখছি।" অমরওয়ারার এসএইচও-র তথ্য অনুযায়ী, ওড়িশা থেকে উত্তরপ্রদেশের ললিতপুরে গাঁজা পাচার করা হচ্ছিল। সন্দেহভাজনরা ছত্তিশগড় হয়ে মধ্যপ্রদেশে প্রবেশ করে এবং বালাঘাট ও সিওনি জেলার মধ্য দিয়ে ছিন্দওয়াড়ায় পৌঁছয়। সেখান থেকে সাগরের উপর দিয়ে উত্তর দিকে গিয়ে গন্তব্যে পৌঁছনোর পরিকল্পনা ছিল তাদের।

ওই পুলিশ আধিকারিক বলেন, "যারা কন্টেনারে করে এমন বেপরোয়াভাবে গাঁজা পাচার করছিল, তাদের পিছনে হয়তো কোনও বড় চক্র জড়িত রয়েছে। অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে এবং বিধানসভার পাসটি আসল কি না, তা যাচাই করা হচ্ছে।"

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MARIJUANA SMUGGLING IN MP
300 KG MARIJUANA SEIZED
উদ্ধার 300 কেজি গাঁজা
POLICE SEIZED 300 KG MARIJUANA

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