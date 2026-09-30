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ভারতীয় ঠিকানায় পাসপোর্ট 30 আফগান, 2 বাংলাদেশিকে ! সর্ষের মধ্যেই ভূত খুঁজতে তদন্ত শুরু

Fake Passport in Bihar: আফগানিস্তান ও বাংলাদেশের 32 জন বিদেশি নাগরিক বিহারের ঠিকানা ব্যবহার করে পাসপোর্ট পেয়েছেন ৷ সতর্ক বিদেশমন্ত্রক ৷

Fake Passport issue in Bihar
প্রতীকী ছবি (AFP)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 30, 2026 at 1:56 PM IST

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পটনা, 30 সেপ্টেম্বর: ভারতীয় ঠিকানা ব্যবহার করে 30 জন আফগান এবং দুইজন বাংলাদেশি নাগরিকের পাসপোর্ট পাওয়ার ঘটনায় শোরগোল বিহারে । বিদেশ ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের গোয়েন্দা রিপোর্ট প্রকাশের পর বিহার পুলিশের সদর দফতর সংশ্লিষ্ট জেলাগুলি থেকে তদন্ত রিপোর্ট চেয়েছে ।

আঞ্চলিক পাসপোর্ট আধিকারিক মুখ্য সচিবকে চিঠি পাঠিয়েছেন

এদিকে, আঞ্চলিক পাসপোর্ট কর্মকর্তা বিহারের মুখ্যসচিব প্রত্যয় অমৃতকে একটি চিঠি পাঠিয়ে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন । দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে এই তথ্য প্রকাশ প্রশাসনিক বিভাগে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে । রিপোর্ট অনুসারে, সন্দেহভাজন 31 জন আফগান নাগরিকের মধ্যে 30 জনের কাছেই তাদের আফগান পাসপোর্টও রয়েছে, যাদের মধ্যে 29 জন পটনা এবং একজন দ্বারভাঙার ঠিকানা ব্যবহার করছেন ।

আরও জানা গিয়েছে, দুইজন বাংলাদেশি নাগরিক বিহারের ঠিকানা ব্যবহার করে ভারতীয় পাসপোর্ট পেয়েছেন । তবে, উভয় ক্ষেত্রেই বিস্তারিত তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি । তদন্তের পরেই স্পষ্ট হবে কোন নথির ভিত্তিতে পাসপোর্টগুলি ইস্যু করা হয়েছিল ।

স্বরাষ্ট্র ও বিদেশমন্ত্রকের রিপোর্টের পর বিহারে তদন্ত

বিহার পুলিশ সদর দফতরের মতে, স্বরাষ্ট্র ও বিদেশ মন্ত্রক থেকে প্রাপ্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে এই তথ্য পিএইচকিউ-তে পৌঁছেছে । বিষয়টি সামনে আসার পর সদর দফতর সংশ্লিষ্ট জেলার কর্মকর্তাদের পুরো বিষয়টি তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছে ।

ডিএম-এসপি-র কাছে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে

পুলিশ সদর দপ্তর সংশ্লিষ্ট জেলার ডিএম এবং এসএসপি/এসপি-কে বিষয়টি তদন্ত করে একটি প্রতিবেদন জমা দিতে বলেছে । পাসপোর্ট ইস্যু করার প্রক্রিয়া সম্পর্কিত নথি পরীক্ষা করতে এবং কোনও নিয়ম লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে আইনি ব্যবস্থা নিতে কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । এই তদন্তে বিদেশি নাগরিকদের পাসপোর্ট পাওয়ার জন্য জমা দেওয়া নথিগুলি খতিয়ে দেখা হবে । তাদের বসবাসের প্রমাণপত্র, পরিচয়পত্র এবং অন্যান্য নথির সত্যতা যাচাই করা হবে । এছাড়াও, পুলিশ ভেরিফিকেশনের ভিত্তি পরীক্ষা করা হবে ।

তদন্তের একটি মূল বিষয় হবে পাসপোর্ট আবেদনে ব্যবহৃত বিহারের ঠিকানায় আবেদনকারী সত্যিই বসবাস করতেন কি না । যদি এমন কোনও ঠিকানা ব্যবহার করা হয়ে থাকে, যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কোনও প্রকৃত সংযোগ ছিল না, তবে এর পিছনের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া এবং সম্ভাব্য সহায়তাকারীদের ভূমিকা তদন্ত করা হবে ।

এইসব ক্ষেত্রে জাল নথি, ভুয়ো ঠিকানা বা পরিচয়পত্র ব্যবহার করা হয়েছিল কি না, তা নির্ধারণ করার চেষ্টা করবে তদন্তকারী সংস্থাগুলি। এছাড়াও, পাসপোর্ট আবেদন প্রক্রিয়ায় কোনও ব্যক্তি বা দালালের ভূমিকাও তদন্তে অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে ।

বিহারের বিভিন্ন ঠিকানা থেকে একই সঙ্গে বিপুল সংখ্যক বিদেশি নাগরিকের ভারতীয় পাসপোর্ট পাওয়ার তথ্য তদন্তের পরিধি বাড়িয়েছে । এই ঘটনাগুলিতে কোনও সংগঠিত চক্র, দালাল বা অন্য কোনও সহায়তাকারী জড়িত ছিল কিনা, তা আধিকারিকরা খতিয়ে দেখবেন ।

তদন্তের পর বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে

বর্তমানে, পুলিশ সদর দফতরে প্রাপ্ত তথ্যকে একটি প্রাথমিক প্রতিবেদন হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে । বিদেশি নাগরিকদের ভারতীয় পাসপোর্ট দেওয়ার ভিত্তি কী ছিল, নিয়মকানুন মানা হয়েছিল কিনা এবং কোনও জালিয়াতির উত্তর সংশ্লিষ্ট জেলাগুলি থেকে তদন্ত রিপোর্ট পাওয়ার পরেই পাওয়া যাবে ।

রিপোর্ট পাওয়ার পর পরবর্তী পদক্ষেপ

পুলিশ সদর দফতর সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের কাছে একটি তদন্ত রিপোর্ট চেয়েছে । তদন্তে জালিয়াতি, ভুল তথ্য বা প্রক্রিয়ায় কোনও অনিয়ম প্রকাশ পেলে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।

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FAKE PASSPORT SCAM IN BIHAR

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