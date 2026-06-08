ঝড়বৃষ্টিতে বিমানবন্দরে হুলস্থুল, গ্রাউন্ড সরঞ্জামের ধাক্কায় ক্ষতিগ্রস্ত বিমান

ঝড়বৃষ্টিতে বিমানবন্দরে হুলস্থুল, গ্রাউন্ড সরঞ্জামের ধাক্কায় ক্ষতিগ্রস্ত বিমান
ঝড়বৃষ্টিতে তাণ্ডব বিমানবন্দরে। ক্ষতিগ্রস্ত একাধিক বিমান। প্রবল ঝোড়ো হাওয়ায় বিমানবন্দরের গ্রাউন্ড সাপোর্ট ইকুইপমেন্ট সরে যাওয়ায় বিপত্তি ঘটে।
Published : June 8, 2026 at 3:21 PM IST
নয়াদিল্লি, 8 জুন: রবির বিকেলে ঘড়িতে তখন পৌনে পাঁচটা ৷ হঠাৎই প্রবল ঝোড়ো হাওয়া ও বৃষ্টিপাত ৷ সেই সময় দিল্লি বিমানবন্দরের পার্কিং বে-তে দাঁড়িয়ে ছিল এয়ার ইন্ডিয়ার তিনটি বিমান। ঝড়ের দাপটে ক'য়েকটি গ্রাউন্ড সাপোর্ট সরঞ্জাম, যার মধ্যে যাত্রী ওঠানামার সিঁড়িও ছিল। সেগুলি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিমানে গিয়ে জোরে ধাক্কা মারে।
ইতিমধ্যেই এই ঘটনার বেশ কিছু ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। একটি ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে ঝড়ের দাপটে প্যাসেঞ্জার স্টেপল্যাডার ছিটকে গিয়ে পার্ক করা এয়ার ইন্ডিয়া বিমানের গায়ে ধাক্কা মারছে ৷ এমনটা দেখে সবাই বিমানবন্দরের গ্রাউন্ডসম্যানরা ছোটাছুটি শুরু করে দেন ৷ অনেক চেষ্টা করেও সিঁড়িগুলিকে আটকাতে পারেননি তাঁরা ৷ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এয়ার ইন্ডিয়ার তিনটি ন্যারোবডি বিমান। বিমানবন্দরের কর্মীরা বিপদ সামলাতে দৌড়ে গেলেও হাওয়ার দাপট এতটাই বেশি ছিল যে তাঁরা ব্যর্থ হন।
রবিবার প্রবল ঝড়বৃষ্টির কারণে 'গ্রাউন্ড সাপোর্ট'-এর জন্য রাখা সরঞ্জাম ছিঁড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বিমানগুলির সঙ্গে ধাক্কা খাওয়ায় ওই দুর্ঘটনা ঘটে। বিকাল 5টা নাগাদ টার্মিনাল 2-এর কাছে বিমান পার্কিং বে-তে ঘটনাটি ঘটে ৷ ক্ষতিগ্রস্ত তিনটি বিমানের মধ্যে দু’টি দ্রুত মেরামত করে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে। তবে তৃতীয় বিমানটির ক্ষতি অনেকটাই বেশি। একটি বিমান ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যা মেরামত করতে বেশ কয়েক দিন সময় লাগতে পারে ৷ জানা গিয়েছে, একটি ট্রেসল সুরক্ষিতভাবে আটকানো ছিল, কিন্তু বাতাসের গতি এতটাই বেশি ছিল যে সেটি স্থানচ্যুত হয়ে যায়।
ডিজিসিএ ডিরেক্টর ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়ে জানিয়েছেন, পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করা হবে ৷ কারণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোনও গফিলতি বরদাস্ত করা হবে না। ক্ষতিগ্রস্ত তিনটি এয়ার ইন্ডিয়া এয়ারবাস এ-320 বিমানকেই বিস্তারিত প্রযুক্তিগত পরিদর্শন ও মেরামতের জন্য অবিলম্বে পরিষেবা থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে ৷
তবে বিমান সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, দু’টি বিমান কয়েক দিনের মধ্যেই পুনরায় চলাচল শুরু করতে পারে। তবে একটি বিমান ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় দীর্ঘ সময়ের জন্য চলাচল বন্ধ থাকতে পারে ৷ ওই বিমানটির প্রবেশপথের কাছের জায়গায় বড় ধরনের ক্ষতি হয়েছে ৷ ফলে এটিকে পুনরায় চলাচলের অনুমতি দেওয়ার আগে নিরাপত্তা পরীক্ষা করা হবে ।