'সুপারনার্স' অঞ্জলি কুলথে, 26/11'র বারুদের ধোঁয়ায় গর্ভবতীদের ত্রাতা; প্রাণ বাঁচান 20 জনের

'সুপারনার্স' অঞ্জলি কুলথে, 26/11'র বারুদের ধোঁয়ায় গর্ভবতীদের ত্রাতা; প্রাণ বাঁচান 20 জনের
এলোপাথারি গুলি চালাতে চালাতে হাসপাতালের ভিতরে প্রবেশ করে আজমল কাসব ও তার সঙ্গীরা ৷ তারপর কীভাবে 20 জনের প্রাণ বাঁচালেন 'সুপারনার্স' অঞ্জলি কুলথে ?
মুম্বই, 25 নভেম্বর: সাল 2008 ৷ তারিখ 26 নভেম্বর ৷ পাকিস্তান আশ্রিত জঙ্গিদের হামলায় কেঁপে উঠেছিল মায়ানগরী মুম্বই ৷ গোলা-বারুদের আওয়াজ শোনা যায় সমগ্র দেশে ৷ আরব সাগরের তীরে অবস্থিত বিখ্যাত তাজ হোটেলের পাশাপাশি শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় জঙ্গিদের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যায় একাধিক নিরীহ মানুষের প্রাণ ৷ অভিশপ্ত সেই ঘটনার কেটে গিয়েছে 17 বছর ৷ কিন্তু সেই ক্ষত এখনও বহন করে চলেছে 'সিটি অফ লাইট' ৷
সেদিন তাজ হোটেল, ছত্রপতী শিবাজি টার্মিনাস ও কামা হাসপাতালেও হামলা চালায় আজমল কাসভ এবং তার সঙ্গীরা ৷ এলোপাথারি গুলি চালিয়ে হাসপাতালের ঢুকে পড়ে লস্কর-ই-তৈবার দুই জঙ্গি ৷ সেই সময় প্রসূতি ওয়ার্ডের দায়িত্বে নাইট সিফট সামলাচ্ছিলেন নার্স অঞ্জলি কুলথে ৷ হাসপাতালের প্রথমতলা থেকে জঙ্গিদের হামলা দেখছিলেন তিনি ৷ তাঁর দায়িত্বে ছিলেন 20 জন গর্ভবতী মহিলা ৷ তাঁদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে মুখ বুঝে মাথা ঠান্ডা করে পরবর্তী পদক্ষেপের কথা ভাবতে থাকেন তিনি ৷ তারপর পুরো বিষয়টি সামলালেন কীভাবে অঞ্জলি ? কীভাবেই বা 20 জনের প্রাণ বাঁচালেন ? ভয়ঙ্কর সেই অভিজ্ঞতার কথা ইটিভি ভারত-কে জানালেন 'সুপারনার্স' ৷
চারিদিকে এক অদ্ভূত নিস্তব্ধতা ৷ রাতের সেই নিস্তব্ধতা ভেদ করে কানে আসছে এলোপাথারি গুলির আওয়াজ ৷ হাসপাতালের দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মীরা আজমলদের বাঁধা দিতে আসলে তাঁদের উপর গ্রেনেড হামলা চালায় দুই জঙ্গি ৷ গোলা বারুদের মধ্যে প্রাণের ভয়ে কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন অঞ্জলির দায়িত্বে থাকা 20 জন রোগী ৷ অঞ্জলি জানান, সেই সময় সর্বপ্রথম তাঁর মাথায় আসে ওয়ার্ডের কাঠের দরজা বন্ধ করার কথা ৷ এরপর একে একে 20 জনকে ওয়ার্ডের শেষপ্রান্তে থাকা ছোট প্যান্ট্রিতে সরিয়ে নিয়ে যান ৷ ঠিক সেই সময় কাসভের গুলিতে গুরুতর আহত হন অপর এক নার্স ৷ জঙ্গিদের চোখে ধুলো দিয়ে গুলিবিদ্ধ সেই নার্সের শুশ্রূষা শুরু করেন ৷ ঠিক সেই সময় চিকিৎসকের সাহায্যে প্রসব যন্ত্রণায় কাতর এক রোগীর শিশুরও জন্ম দেন তিনি ৷
অঞ্জলি জানান, ভয়াবহ সেই ঘটনার কারণে বেশ কয়েকদিন ঠিকভাবে ঘুমোতে পারেননি তিনি ৷ প্রায় এক মাস পর কাসবকে চিহ্নিত করার জন্য তাঁকে থানায় ডেকে পাঠানো হয় ৷ পরে মামলার শুনানিতে তাঁকে ডেকে পাঠানো হয় ৷ অঞ্জলি বলেন, "আদালতে আমি অনুরোধ জানাই, আমাকে যেন নার্সের পোশাক পড়ে আসার অনুমতি দেওয়া হয় ৷ কারণ, ভয়াবহ সেই হামলার দিন আমি এই পোশাকের দায়িত্ব বুঝতে পারি ৷ বুঝতে পারি পোশাকটি পড়েছিলাম বলেই হয়তো ভয়ঙ্কর সেই রাতে সাহসিকতা দেখাতে পেরেছিলাম ৷"
তিনি বলেন, "রাত সাড়ে 10টা নাগাদ কামা হাসপাতালের পিছন দিক থেকে গুলির আওয়াজ কানে আসে আমার ৷ আমি এবং আমার সহকর্মী আয়াবাই যাদব সঙ্গে সঙ্গে জানলার দিকে ছুটে যাই ৷ দেখি বন্দুকধারী দুই ব্যক্তি হাসপাতালের দেওয়াল টপকে ভিতরে ঢুকে পড়ল ৷ আমাদের দেখা মাত্রই গুলি চালাতে শুরু করে দেয় তাদের মধ্যে একজন ৷ নিমেষের মধ্যে রক্তে ভেসে যায় আয়াবাইয়ের পড়নের শাড়ি ৷ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চিকিৎসা শুরু করা হয় ৷ এর মধ্যে গেটের বাইরে গুলি চালাতে শুরু করে দেয় জঙ্গিরা ৷ আমার চোখের সামনে হাসপাতালের দুই নিরাপত্তারক্ষীর উপর গুলি চালায় জঙ্গিরা ৷ পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে আমি একছুটে পৌঁছে যাই উপরের তলায় প্রসূতিদের ওয়ার্ডে ৷"
জঙ্গিদের হাত থেকে বাঁচাতে এরপর একে একে 20 জন রোগীকে প্যান্ট্রিতে লুকিয়ে সরিয়ে নিয়ে যান অঞ্জলি ৷ ভয়াবহ ওই পরিস্থিতিতে রোগীদের মনোবল বজায় রাখার ক্রমাগত প্রয়াস চালিয়ে যান ৷ তিনি বলেন, "সাধারণত ভয়ের এমন আবহে গর্ভবতী মহিলাদের উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা দেখা দেয় ৷ ফলে প্রসব যন্ত্রণা শুরু হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয় ৷ কিন্তু ভয়ঙ্কর ওই পরিস্থিতিতে তা কোনও মতেই সম্ভব ছিল না ৷" তাই মনের মধ্যে হাজারও প্রশ্ন ঘোরাফেরা করলেও, ভয় কাজ করলেও সেই রাতে রোগীদের পাশে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন অঞ্জলি ৷
তিনি জানান, এই ভয়ের কারণেই এক মহিলার প্রসব যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায় ৷ দোতলা থেকে মেডিক্যাল অফিসারকে নীচে ডাকা হলেও গুলি ভয়ে কেউ তিনি আসেননি ৷ ফলে, রোগী ও তাঁর সন্তানের স্বাস্থ্যের কথা ভেবেই প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে শিশুটি ডেলিভারির দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন কামা হাসপাতালের এই নার্স ৷ তিনি বলেন, "ভয়ের ওই আবহে সারারাত মহিলাদের চেক-আপ করে কাটিয়েছি ৷ পরের দিন সকালে দরজায় এসে কড়া নাড়েন পুলিশকর্মীরা ৷ এরপর দীর্ঘ নিশ্বাস নিই আমরা সকলে ৷"
কিন্তু ভয়ঙ্কর সেই রাতের ছায়া যেন এখনও তাড়া করে বেড়াচ্ছে অঞ্জলিকে ৷ তিনি বলেন, "বেশ কয়েকদিন ঘুমোতে পারিনি ৷ বিভীষিকাময় সেই রাতের ছবি যেন এখনও ভেসে ওঠে চোখের সামনে ৷ চারিদিকে দেহ আর রক্ত ৷ সেই ভয়ে ঘুমের মধ্যে কেঁপে কেঁপে উঠতাম ৷ এমনকী এখনও সেই রাতের কথা মনে পড়লে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে ৷" সম্প্রতি রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পান অঞ্জলি কুলথে ৷ সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আন্তর্জাতিক স্তরে আমার কাজটি স্বীকৃতি পেয়েছে ৷ তবে আমার পোশাকের জন্য সেই রাতে সাহসিকতা দেখাতে পেরেছিলাম ৷ সেদিন আমি একজন সেবিকা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলাম ৷"