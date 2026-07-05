'চলো পার্টি করি', বার্থ-ডে গার্লকে অচৈতন্য করে যৌন নির্যাতন
বন্ধু নেমতন্ন পেয়ে 26-এর তরুণী তাঁর বার্থ-ডে পার্টিতে যান ৷ অভিযোগ, তারপরই ধর্ষণের শিকার তিনি ৷
Published : July 5, 2026 at 3:07 PM IST
বেঙ্গালুরু, 5 জুলাই: তরুণীর জন্মদিনের পার্টির আয়োজন করে তাঁকেই ধর্ষণ ! এমনই অভিযোগ বেঙ্গালুরুর তালাগাট্টাপুরা (Talaghattapur) থানা এলাকায় ৷ 26 বছরের ওই তরুণী থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন ৷ নির্যাতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্তে নেমে পাঁচ জনকে গ্রেফতার করেছে ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত 30 জুন তরুণী ঘটনাস্থল থেকে কোনওভাবে পালিয়ে গিয়ে পুলিশের জরুরি হেল্পলাইন নম্বর 112-তে ফোন করেন ৷ এরপরই তাঁর সঙ্গে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ ঘটনার কথা জানান ৷ নির্যাতিতার ফোন পেয়ে তালাগাট্টাপুরা পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং তাঁকে উদ্ধার করে ৷ মেয়েটির করা এফআইআর-এর ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পাঁচ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ বেঙ্গালুরু দক্ষিণ-পশ্চিম ডিভিশনের ডিসিপি অনিতা বি হাড্ডান্নাভার বলেন, "অভিযুক্তদের নাম সোমশেখর, অম্বরীশ, প্রদীপ, রামাপ্পা এবং জগদীশ ৷ ধৃতদের চিহ্নিত করেছেন নির্যাতিতা ৷
মেয়েটি পুলিশের কাছে করা অভিযোগে জানিয়েছেন, তাঁর জন্মদিন কয়েকদিন আগে ছিল ৷ বন্ধু সোমশেখর তাঁকে জন্মদিনের দিন শুভেচ্ছা জানাতে না-পারায়, 30 জুন পার্টি আয়োজন করেছে বলে মেয়েটিকে ডেকে পাঠায় ৷ নির্যাতিতা তাঁর অভিযোগ পত্রে উল্লেখ করেছেন, ওই সোমশেখরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল বেশ ক'য়েকদিন আগে ৷ তাঁরা একে-অপরকে বেশ কিছুদিন ধরেই চিনতেন ৷ ফোনেও নিয়মিত যোগাযোগ হত ৷ এমনকী সম্প্রতি বেশ ক'য়েকবার দেখাসাক্ষাৎও হয়েছিল তাঁদের মধ্যে ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তরুণীর জন্মদিন উপলক্ষে সোমশেখর তাঁকে তালাগাট্টাপুরায় পার্টিতে আমন্ত্রণ জানায়। একসঙ্গে দিনটা কাটাতে চাই, সোমশেখর বারবার তরুণীকে জানিয়েছিল ৷ মেয়েটি সোমশেখরের কথায় বিশ্বাস করেই সেখানে গিয়েছিলেন ৷ গত মঙ্গলবার (30 জুন) বিকেল 5টার দিকে একটি হোটেলের কাছে তিনি পৌঁছন। তখনই সোমশেখরের বন্ধুদের ফোন আসে ৷ তাদের বাড়িতে যাওয়ার কথা বলে তারা জানায়, পার্টির আয়োজন একেবারে রেডি ৷ সোমশেখর যেন তাঁকে নিয়ে শীঘ্রই পৌঁছয় ৷ সেখানে পরিচিত ছেলেটি তাঁকে বলে, "আমার বন্ধুদের বাড়ি যাব ৷ চলো ওদের সঙ্গে পার্টি করি।"
সোমশেখরের ও তার চার বন্ধু মেয়েটির পার্টি শুরু হয় ৷ সেখানে তাঁরা একসঙ্গে কিছু সময় কাটান এবং খাওয়া-দাওয়া শুরু হয়। পরে, অম্বরীশ নামের ছেলেটি কোল্ড ড্রিঙ্কসের মধ্যে নেশাজাতীয় দ্রব্য মিশিয়ে মেয়েটিকে দেয় ৷ তা খেতেই, মেয়েটির মাথা ঘোরানো শুরু হয় ৷ খানিক সময়ের মধ্যে তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়েন ৷ পুলিশ কর্মকর্তাদের নির্যাতিতা জানিয়েছেন, তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লে অম্বরিশ তাঁকে একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে ৷ তখন বাকিরা অন্য ঘরে ছিল ৷ জ্ঞান ফিরতেই মেয়েটি দেখেন তাঁর সঙ্গে ঘটে গিয়েছে ভয়ানক ঘটনা ৷ পাশেই ঘুমিয়ে রয়েছে অম্বরীশ ৷ তরুণী সেখান থেকে কোনওভাবে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন এবং 112 নম্বর ডায়াল করে সবটা জানান ৷ অভিযোগ পেয়ে তালাঘাট্টাপুর থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে নির্যাতিতাকে উদ্ধার করেন।