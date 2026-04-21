JEE মেইনে 100 শতাংশ নম্বর 26 জন পরীক্ষার্থীর, প্রথম স্থানে কোটার ছাত্র হরিয়ানার বাসিন্দা কবীর

JEE MAIN 2026-এর ফলাফলে নম্বরের ছড়াছড়ি ৷ দেশের মধ্যে প্রথম কোটা থেকে কোচিং প্রাপ্ত হরিয়ানার বাসিন্দা কবীর চিল্লার ৷ জানালেন সাফল্যের রহস্য ৷

JEE MAIN 2026 RESULT
JEE MAIN এ প্রথম ব়্যাঙ্ক করা ছাত্র কবীরকে নিয়ে উচ্ছ্বাস (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 21, 2026 at 7:37 AM IST

নয়াদিল্লি, 21 এপ্রিল: JEE Main পরীক্ষায় 100 শতাংশ নম্বর পেলেন মোট 26 জন পরীক্ষার্থী ৷ সোমবার ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (NTA) এই পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করেছে । প্রথম হয়েছেন রাজস্থানের কোটায় কোচিং নেওয়া হরিয়ানার বাসিন্দা কবীর চিল্লার ৷

2025 সালে মোট 24 জন পরীক্ষার্থী এই কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন । জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত হওয়া এই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার প্রথম পর্বে 13 লক্ষেরও বেশি পরীক্ষার্থী অংশ নিয়েছিলেন ৷ অন্যদিকে, এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় পর্বে 10 লক্ষেরও বেশি পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন । উভয় পর্বেই 8 লক্ষেরও বেশি পরীক্ষার্থী অংশ নিয়েছিলেন ।

যেসব পরীক্ষার্থী 100 NTA স্কোর অর্জন করেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানা থেকে রয়েছেন 5 জন; এরপরই রয়েছে রাজস্থান (4 জন), দিল্লি (3 জন) এবং মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানা (2 জন করে)। এছাড়া চণ্ডিগড়, বিহার, তামিলনাড়ু, ওড়িশা এবং গুজরাত থেকে 1 জন করে পরীক্ষার্থী এই কৃতিত্ব অর্জন করেছেন । এই 26 জন পরীক্ষার্থীর সকলেই পুরুষ ।

আধিকারিকদের মতে, NTA স্কোর এবং প্রাপ্ত নম্বরের শতাংশ—এই দুটি বিষয় এক নয় ৷ বরং NTA স্কোর হল একটি 'নর্মালাইজড স্কোর'। NTA স্কোর হল বহু-শিফটে অনুষ্ঠিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্রগুলোর ফলাফলের একটি 'স্বাভাবিকীকৃত' (normalised) রূপ ৷ এটি একটি নির্দিষ্ট শিফটে পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সকল পরীক্ষার্থীর আপেক্ষিক পারফরম্যান্স বা তুলনামূলক ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয় । প্রতিটি শিফটের পরীক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বরগুলোকে 100 থেকে 0-এর একটি নির্দিষ্ট স্কেলে রূপান্তরিত করা হয় । একজন ঊর্ধ্বতন আধিকারিক ব্যাখ্যা করে বলেন, "NTA স্কোর এবং প্রাপ্ত নম্বরের শতাংশ, এই দুটি বিষয় কিন্তু এক নয় ।"

এই র‍্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমেই 'JEE Advanced'-এ অংশগ্রহণের যোগ্যতা নির্ধারিত হবে । শীর্ষ 2.5 লক্ষ পরীক্ষার্থী 'JEE Advanced'-এর জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন ৷ অন্যদিকে, বাকি পরীক্ষার্থীরা 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটস অফ টেকনোলজি' (NITs), 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউটস অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি' (IIITs) এবং 'সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত কারিগরি প্রতিষ্ঠানগুলোতে' (GFTIs) ভর্তির সুযোগ পেতে পারেন ।

প্রথম হওয়া ছাত্র কবীর বর্তমানে কোটায় নেই। তিনি একটি অলিম্পিয়াড ক্যাম্পের জন্য মুম্বইয়ে আছেন ৷ একটি ভিডিও বার্তায় তিনি বলেছেন, "আমার সাফল্যের প্রধান কারণ হিসেবে আমি আমার শিক্ষকদের নির্দেশকে মনে করি । আমি আমার পড়াশোনার পদ্ধতিতেও পরিবর্তন এনেছি । আমি নিজে নিজে পড়ার সময় আমার মনোযোগের সময়কাল এবং মানের ওপর নজর রাখি । প্রতিটি পরীক্ষার পর আমি নিজেকে বিশ্লেষণ করি এবং নিজের দুর্বলতার ওপর মনোযোগ দিই ।"

"পরীক্ষার আগে আমি আমার পড়াশোনার কৌশলকে নিখুঁত করে নিই । নিয়মিত মক টেস্ট দিতাম এবং প্রতিটি প্রশ্নপত্র গভীরভাবে বিশ্লেষণ করতাম, যা আমার নির্ভুলতা এবং সময় ব্যবস্থাপনা দুটোকেই উন্নত করেছে । স্পষ্ট ধারণা থাকা অত্যন্ত জরুরি । মুখস্থ করার পরিবর্তে প্রতিটি বিষয় বোঝা এবং তা প্রয়োগ করাই আমার সবচেয়ে বড় শক্তি । আমি আমার পড়াশোনাকে ছোট ছোট লক্ষ্যে ভাগ করে নিয়েছি, সংক্ষিপ্ত নোট তৈরি করেছি এবং নিয়মিত পুনরালোচনাকে অভ্যাসে পরিণত করেছি ।

কবীর গত দুই বছর ধরে কোটার একটি বেসরকারি কোচিং ইনস্টিটিউটে পড়াশোনা করছিল । সে জানায় যে, কোটার শিক্ষকরা ছাত্রদের নিয়ে কঠোর পরিশ্রম করেন । ভুলের পুনরাবৃত্তি এড়াতে সে প্রতিটি পরীক্ষার পর নিজের দুর্বলতার ওপর মনোযোগ দিত । এই কঠোর পরিশ্রম, সুনির্দিষ্ট কৌশল এবং আত্ম-বিশ্লেষণই তাকে সেরা হতে সাহায্য করেছে ।

এমআইটিতে গবেষণা করতে ইচ্ছুক JEE MAIN প্রথম: কবীরের বাবা, মোহিত চিল্লার, একজন আইআইটিয়ান এবং দিল্লি-এনসিআর-এর একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজ করেন । তাঁর মা, প্রিয়াঙ্কা চিল্লার, একটি বেসরকারি স্কুলের শিক্ষিকা । কবির দশম শ্রেণিতে 98 শতাংশ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে । এছাড়াও সে দ্বাদশ শ্রেণিতে জেইই মেইন পরীক্ষায় সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক 1 অর্জন করেছিল ।

কবীর বলেন যে, বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটালে তিনি মানসিকভাবে সতেজ থাকেন । তার ভবিষ্যৎ লক্ষ্য স্পষ্ট । আইআইটি মুম্বই থেকে কম্পিউটার সায়েন্সে বি.টেক সম্পন্ন করার পর, তিনি বিশ্বের এক নম্বর প্রতিষ্ঠান ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (এমআইটি)-তে উচ্চশিক্ষা (গবেষণা) করার পরিকল্পনা করছেন ।

এই বছরের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল - একাধিক পরীক্ষার্থীর 'AIR 1' (সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক 1) অধিকার করার সম্ভাবনা । গুরুগ্রামের বাসিন্দা এবং রাজস্থানের কোটায় বসে পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া ছাত্র কবির চিল্লার 'সেশন 1'-এ 300-এর মধ্যে 300 নম্বর পেয়ে পূর্ণাঙ্গ সাফল্য অর্জন করেছেন । আরও বেশ কয়েকজন পরীক্ষার্থীও ঠিক একই স্কোর করেছেন ৷ এমতাবস্থায়, যদি 'সেশন 2'-তেও এমন পূর্ণাঙ্গ স্কোর অর্জনকারী আরও পরীক্ষার্থী পাওয়া যায়, তবে 'পার্সেন্টাইল পদ্ধতি' অনুযায়ী একাধিক পরীক্ষার্থী যৌথভাবে 'র‍্যাঙ্ক 1' অধিকার করবেন ।

প্রচলিত র‍্যাঙ্কিং পদ্ধতির বিপরীতে, 'JEE Main' পরীক্ষায় 'পার্সেন্টাইল স্বাভাবিকীকরণ' (percentile normalisation) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় । এর অর্থ হল - যেসব পরীক্ষার্থীর পার্সেন্টাইল স্কোর হুবহু এক বা অভিন্ন হয়, তাঁদের সবাইকে একই র‍্যাঙ্ক প্রদান করা হয় । এই পদ্ধতির ফলে 'র‍্যাঙ্ক 1'-এর ক্ষেত্রে একাধিক পরীক্ষার্থীর মধ্যে সমতা বা 'টাই' হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় ৷ বিশেষ করে যেসব বছরে একাধিক পরীক্ষার্থী পূর্ণাঙ্গ স্কোর অর্জন করেন । ভারতের অন্যান্য অনেক প্রবেশিকা পরীক্ষার তুলনায় 'JEE'-এর ক্ষেত্রে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পরীক্ষার্থীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে যে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তা অব্যাহত রেখে 'JEE Main 2026' পরীক্ষাটি অংশগ্রহণের দিক থেকে একটি নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করবে বলে আশা করা হচ্ছে ।

সেশন 1 (জানুয়ারি): 13.55 লক্ষ রেজিস্ট্রেশন, 13.04 লক্ষ পরীক্ষার্থীর অংশগ্রহণ

সেশন 2 (এপ্রিল): 11.10 লক্ষ রেজিস্ট্রেশন, 10.30 লক্ষ পরীক্ষার্থীর অংশগ্রহণ

NTA কর্তৃপক্ষ এখনও পর্যন্ত মোট 'অনন্য পরীক্ষার্থীর' (unique candidates) সংখ্যা প্রকাশ করেনি । তবে বিশেষজ্ঞদের ধারণা, মোট অংশগ্রহণের সংখ্যা 15 লক্ষ ছাড়িয়ে যেতে পারে ৷ এমনকি তা সম্ভবত 2025 সালের রেকর্ডকেও (15.39 লক্ষ রেজিস্ট্রেশন এবং 14.75 লক্ষ অংশগ্রহণ) অতিক্রম করে যেতে পারে । পরীক্ষার্থীর অংশগ্রহণের এই ক্রমবর্ধমান হারটি ভারতে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার ক্ষেত্রে ভর্তির জন্য তীব্র প্রতিযোগিতার বিষয়টিকেই স্পষ্টভাবে তুলে ধরে ।

অনন্য পরীক্ষার্থী নির্ণয়ের সূত্র

পরীক্ষার্থীদের র‍্যাঙ্কিং বা ক্রম নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারকারী একটি প্রযুক্তিগত পদ্ধতি - যা মূলত পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা কীভাবে গণনা করা হয় তা ব্যাখ্যা করে ৷ সেটি প্রায়শই যতটা গুরুত্ব পায়, তার চেয়েও অনেক বেশি মনোযোগের দাবি রাখে ।

যেহেতু অধিকাংশ পরীক্ষার্থীই নিজেদের স্কোর বা ফলাফল উন্নত করার জন্য পরীক্ষার উভয় সেশনেই অংশগ্রহণ করে থাকেন, তাই NTA কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত পদ্ধতির মাধ্যমে পরীক্ষার্থীদের গণনায় 'দ্বিত্বতা' বা পুনরাবৃত্তি (duplication) এড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে ৷

সকল পরীক্ষার্থীর সংখ্যা গণনা করে সেশন 1 থেকে ৷ শুধুমাত্র সেইসব সেশন 2-এর প্রার্থীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় যারা আগে পরীক্ষায় অংশ নেননি । এই সম্মিলিত পুলই চূড়ান্ত মেধা তালিকা এবং সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক (AIR) নির্ধারণ করে, যা প্রার্থীদের ফলাফলের উপর প্রভাব ফেলে এমন একটি স্বল্প-পরিচিত দিককে তুলে ধরে ।

ভারত এবং বিদেশে ব্যাপক পরীক্ষা পরিসর

14টি আন্তর্জাতিক স্থান-সহ 318টি শহরে 566টি কেন্দ্রের মাধ্যমে পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৷ যা JEE Main-এর বিশ্বব্যাপী বিস্তৃতিকে তুলে ধরে ।

এটি JEE Main-কে বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম প্রবেশিকা পরীক্ষায় পরিণত করেছে ।

JEE Main-এ ব্যবহৃত পার্সেন্টাইল পদ্ধতি বিভিন্ন স্তরের কঠিন একাধিক পরীক্ষার শিফটের মধ্যে ন্যায্যতা নিশ্চিত করে । সরাসরি প্রাপ্ত নম্বর তুলনা করার পরিবর্তে, NTA একটি সেশনের মধ্যে একজন প্রার্থীর আপেক্ষিক পারফরম্যান্সের উপর ভিত্তি করে তার পার্সেন্টাইল স্কোর গণনা করে ।

এটি করা হয় সেইসব প্রার্থীদের শতাংশ নির্ধারণ করে, যারা একজন নির্দিষ্ট প্রার্থীর সমান বা তার চেয়ে কম স্কোর করেছে । এই ফর্মুলাটি একটি সেশনের মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনা করে এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে 100 পর্যন্ত স্কোর প্রদান করে ।

এই নরমালাইজেশন প্রক্রিয়াটি বিভিন্ন শিফটের প্রশ্নপত্রের কাঠিন্যের পার্থক্যকে ভারসাম্যপূর্ণ করে এবং নিশ্চিত করে যে র‍্যাঙ্কিং একটি অভিন্ন ভিত্তিতে গণনা করা হয় ।

ফলাফল ঘোষণার পর:

শীর্ষস্থানীয় পরীক্ষার্থীরা JEE Advanced 2026-এর জন্য নির্বাচিত হবেন ।

অন্যরা NIT, IIIT এবং GFTI-এর জন্য কাউন্সেলিং-এ অংশগ্রহণ করবেন ।

তীব্র প্রতিযোগিতা এবং পরিবর্তনশীল স্কোরিং পদ্ধতির কারণে, এই বছর স্কোরের সামান্য পার্থক্যও কলেজ বরাদ্দের উপর উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাব ফেলতে পারে ।

