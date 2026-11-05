কাউকে আটকের 24 ঘণ্টার মধ্যে আদালতে পেশ, নয়তো মুক্তি: সুপ্রিম কোর্ট

কাউকে আটকের 24 ঘণ্টার মধ্যে আদালতে পেশ, নয়তো মুক্তি: সুপ্রিম কোর্ট
Deadline for Producing Arrested Person: আটক করার পর গ্রেফতার করে তারপর আদালতে পেশ করলে চলবে না ৷ গ্রেফতারি নিয়ে উল্লেখযোগ্য নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট ৷
Published : November 5, 2026 at 9:03 PM IST
নয়াদিল্লি, 5 নভেম্বর: কোনও ব্যক্তিকে আটক করে 24 ঘণ্টার মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পেশ করতে হবে, নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট ৷ বৃহস্পতিবার দেশের শীর্ষ আদালত একটি মামলার শুনানিতে এই নির্দেশ দিয়েছে ৷ কাউকে আটক করার অনেক পর পুলিশ তাকে সরকারিভাবে গ্রেফতার করে এবং গ্রেফতারির 24 ঘণ্টার মধ্যে ধৃতকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পেশ করা হয় ৷
এভাবে চলবে না বলে নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷ ধৃতকে আটক করার মুহূর্ত থেকে আদালতে পেশের সময় গোনা শুরু হবে এবং 24 ঘণ্টা সময়ের মধ্যে আদালতে পেশ করতে হবে, নয়তো তাকে মুক্তি দিতে হবে ৷
বৃহস্পতিবার বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়া ও বিচারপতি অতুল এস চান্দুরকারের বেঞ্চ জানিয়েছে, সংবিধানের 22(2) অনুচ্ছেদে 'গ্রেফতার' এবং 'আটক' নিয়ে ব্যাখ্যা দেওয়া আছে ৷ এই বাইরে গিয়ে দুইয়ের মধ্যে কোনও কৃত্রিম পার্থক্য করা চলবে না ৷ গ্রেফতার-পূর্ববর্তী আটকের সময়কালকে হিসাবের বাইরে রাখার সুযোগ দেয়, এমন কোনও ব্যাখ্যা গ্রহণ করা যাবে না ৷ কারণ তা সংবিধানের পরিপন্থী ৷
বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, "আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেফতার করার পর থেকে 24 ঘণ্টা সময় শুরু হচ্ছে, এই ধারণা সংবিধানের 22(2) নম্বর অনুচ্ছেদ এবং বিএনএসএস-এর 56 নম্বর ধারার বিরোধী ৷"
এনডিপিএস (NDPS) আইনের বিভিন্ন ধারায় দায়ের করা একটি মামলায় ত্রিপুরা হাইকোর্ট চার অভিযুক্তের জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছিল ৷ সেই আদেশের বিরুদ্ধে তারা সুপ্রিম কোর্টে আপিল করলে শীর্ষ আদালত এই রায় দেয় ৷
এই মামলায়, 2025 সালের গত 29 সেপ্টেম্বর দুপুর আড়াইটের দিকে অভিযুক্তদের হেফাজতে নেওয়া হয় ৷ অভিযোগ, সেই সময় তদন্তকারী সংস্থা তাদের কাছ থেকে 11.03 কেজি মেথামফেটামিন ট্যাবলেট উদ্ধার করেছিল ৷
আদালত উল্লেখ করে, অভিযুক্তদের আনুষ্ঠানিক গ্রেফতারি নথিবদ্ধ করা হয়েছে 30 সেপ্টেম্বর তারিখে সকাল 11:15 মিনিটে এবং তাদের ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয়েছে একই দিন বিকেল 4:45 মিনিটে— অর্থাৎ, তাদের প্রথম আটকের পর 24 ঘণ্টারও বেশি সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল ৷ তল্লাশি চালিয়ে বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া শেষ হওয়া এবং অভিযুক্তদের আনুষ্ঠানিক গ্রেফতারির মধ্যবর্তী 18 ঘণ্টার ব্যবধান কেন, এই বিষয়ে তদন্তকারী সংস্থা কোনও ব্যাখ্যা দিতে পারেনি ৷
বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়া ও বিচারপতি অতুল এস চান্দুরকারের বেঞ্চ বলে, "বিচার বিভাগীয় তদারকি ছাড়া 18 ঘণ্টা হেফাজতে থাকা একটি দীর্ঘ সময় ৷ এক্ষেত্রে ক্ষমতার অপব্যবহার বা অপপ্রয়োগের স্পষ্ট সম্ভাবনা থেকে যায় ৷"
এই রায়ে আরও বলা হয়েছে, 24 ঘণ্টার সময়সীমা হিসাব করার সময় কেবল সেই সময়টুকুই বাদ দেওয়া যেতে পারে, যা গ্রেফতারির স্থান থেকে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রয়োজন ৷
আদালত আরও জানিয়েছে, আনুষ্ঠানিক গ্রেফতারির আগে অনুসন্ধান, তদন্ত, তল্লাশি বা বাজেয়াপ্ত করার কাজে ব্যয় হওয়া সময়কে (24 ঘণ্টার সময়সীমা থেকে) বাদ দেওয়া যাবে না ৷
সংবিধানের 22(2) নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, কোনও ব্যক্তিকে গ্রেফতার ও হেফাজতে আটক করা হলে, গ্রেফতারির স্থান থেকে আদালতে নিয়ে আসার জন্য প্রয়োজনীয় সময়টুকু বাদে, তাকে 24 ঘণ্টার মধ্যে নিকটস্থ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করতে হবে ৷
সর্বোচ্চ আদালত ওড়িশা হাইকোর্টের ‘আর্যমান পট্টনায়েক’ মামলা, মাদ্রাজ হাইকোর্টের ‘কান্নান’ মামলা এবং কেরল হাইকোর্টের ‘অরুণ কে থমাস’ মামলার রায় বা দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছে ৷ ওই মামলাগুলিতে আনুষ্ঠানিক গ্রেফতারির আগের সময়কালকে 24 ঘণ্টার সময়সীমা গণনার ক্ষেত্রে বাদ দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল ৷
বেঞ্চ জানিয়েছে, গ্রেফতারির স্থান থেকে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত পর্যন্ত যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ছাড়া অন্য কোনও সময়কালই এই সময়সীমা গণনার ক্ষেত্রে বাদ দেওয়া যাবে না ৷ আদালত বলেছে, "যদি কোনও ব্যক্তিকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করার আগেই তাকে 24 ঘণ্টার বেশি সময় ধরে হেফাজতে আটকে রাখা হয়, তবে তাকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে ৷"
সর্বোচ্চ আদালত আরও বলেছে, সংবিধান অনুযায়ী 24 ঘণ্টার সময়সীমার মধ্যে হলেও, আটককারী কর্তৃপক্ষকে নিশ্চিত করতে হবে যেন এই আটকের মেয়াদ অযৌক্তিকভাবে দীর্ঘ না হয়। রায়ে বলা হয়েছে, বিচারক ম্যাজিস্ট্রেটদের অবশ্যই ব্যক্তিকে আটকের প্রকৃত তারিখ ও সময় নথিবদ্ধ করতে হবে এবং সাংবিধানিক সময়সীমা মেনে চলা হয়েছে কি না, তা স্বতন্ত্রভাবে যাচাই করতে হবে ৷
বেঞ্চ বলেছে, "ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে কোনও ব্যক্তিকে হাজির করা হলে, তিনি যখন থেকে কার্যত স্বাধীনতা হারিয়েছেন, সেই প্রকৃত তারিখ ও সময় নথিবদ্ধ করা ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব ৷ সেই সময় থেকে 24 ঘণ্টার সাংবিধানিক সময়সীমা মানা হয়েছে কি না, তাও তাকে খতিয়ে দেখতে হবে ৷ যদি এই 24 ঘণ্টার সময়সীমা লঙ্ঘিত হয়ে থাকে, তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে ৷"
সর্বোচ্চ আদালত তদন্ত চলাকালীন হেফাজতে নির্যাতনের বিষয়টিও উল্লেখ করেছে ৷ আদালত বলেছে, পুলিশ যখন গ্রেফতার দেখানোর ক্ষেত্রে দেরি করে অথবা দীর্ঘ সময় ধরে জিজ্ঞাসাবাদের নামে কাউকে আটকে রাখে, তখন প্রায়শই 'মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন' ঘটে থাকে ৷