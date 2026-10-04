ফসল বাঁচাতে 22 বাঁদরকে গুলি করে হত্যার অভিযোগ, বেমেতারায় চাঞ্চল্য

ফসল বাঁচাতে 22 বাঁদরকে গুলি করে হত্যার অভিযোগ, বেমেতারায় চাঞ্চল্য
22 monkeys died in dokarbella: স্থানীয়দের দাবি, ফসল পাহারা দেওয়ার দায়িত্বে থাকা এক ব্যক্তি বন্দুক নিয়ে এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে বাঁদরগুলিকে মেরে ফেলেছেন ।
Published : October 4, 2026 at 4:34 PM IST
বেমেতারা (ছত্তিশগড়), 4 অক্টোবর: ফসল রক্ষার নামে এ বার কি 22টি বাঁদরকে গুলি করে মারা হল ? ছত্তিশগড়ের বেমেতারা জেলার ডোকারবেলায় একসঙ্গে 22টি বাঁদরের মৃত্যুর ঘটনায় এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠেছে । স্থানীয়দের দাবি, ফসল পাহারা দেওয়ার দায়িত্বে থাকা এক ব্যক্তি বন্দুক নিয়ে এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে বাঁদরগুলিকে মেরে ফেলেছেন । অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ও বন দফতর ।
দাড়হি থানার অন্তর্গত দেবগাঁওয়ের ডোকারবেলায় এই ঘটনাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই ক্ষোভ ছড়িয়েছে । স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, একের পর এক করে মোট 22টি বাঁদরকে গুলি করা হয়েছে । কয়েকটি বাঁদর গুলিতে গুরুতর জখমও হয়েছে বলে দাবি তাঁদের । ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই বন দফতর এবং পুলিশের কাছে অভিযোগ জানান স্থানীয়েরা ।
স্থানীয়দের বক্তব্য, এলাকায় ফসল রক্ষার জন্য কয়েক জন 'রাখওয়ার' রাখা হয়েছে । ঘুরে বেড়ানো গবাদি পশু এবং বাঁদরের হাত থেকে চাষের জমি বাঁচানোই তাঁদের কাজ । বিনিময়ে প্রত্যেক কৃষকের কাছ থেকে প্রতিদিন প্রায় 2 কেজি করে চাল পাওয়ার কথা ওই পাহারাদারদের । কিন্তু বাঁদর ফসল নষ্ট করলেও তাদের তাড়িয়ে দেওয়ার পরিবর্তে গুলি করে হত্যা করা হয়ে থাকলে তা কোনও ভাবেই মেনে নেওয়া যায় না বলে দাবি গ্রামবাসীদের ।
ঘটনাটি প্রথমে সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে । সেখান থেকেই পুলিশ এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ বিষয়টি জানতে পারেন । খবর ছড়ানোর পর এলাকায় ক্ষোভ আরও বাড়ে । স্থানীয়দের বক্তব্য, ফসলের ক্ষতি হলেও প্রাণী হত্যা কোনও সমাধান হতে পারে না । পরিস্থিতি সামলাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বন দফতর ও পুলিশ ।
বন দফতরের আধিকারিকেরা ঘটনাস্থল থেকে দু'টি বাঁদরের দেহাবশেষ উদ্ধার করেছেন । সেগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে । পাশাপাশি দেহাবশেষের ফরেন্সিক পরীক্ষাও করা হবে । স্থানীয় বাসিন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করছেন তদন্তকারীরা ।
বেমেতারা বন দফতরের রেঞ্জার মাধুরী সিংহ জানিয়েছেন, ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া নমুনা ও দেহাবশেষ পরীক্ষা করা হচ্ছে । ময়নাতদন্ত এবং ফরেন্সিক রিপোর্ট হাতে আসার পরই বাঁদরগুলির মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে । সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে ।
পুলিশের তরফেও জানানো হয়েছে, সমাজমাধ্যমের মাধ্যমে ঘটনার কথা জানতে পেরেছে তারা । লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পর আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে বলে জানিয়েছেন বেমেতারার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হরিশ যাদব ।
স্থানীয়দের দাবি, গত বছরও সাজা ব্লকের বেলগাঁওয়ে একই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল । ফলে ডোকারবেলার ঘটনাটি সামনে আসার পর বন্যপ্রাণীর নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে । তবে এ বার সত্যিই গুলি চালিয়ে বাঁদরগুলিকে হত্যা করা হয়েছিল কি না, কতগুলি প্রাণী মারা গিয়েছে এবং ঘটনার পিছনে কারা রয়েছে, ময়নাতদন্ত ও ফরেন্সিক রিপোর্টের পরই সে বিষয়ে স্পষ্ট ছবি পাওয়া যাবে । অভিযোগ প্রমাণিত হলে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে বলে বন দফতর সূত্রে জানানো হয়েছে ।