পশ্চিম এশিয়ায় রক্তক্ষয়ী সংঘাতে 14 জন নাবিক-সহ 22 ভারতীয়ের মৃত্যু, উদ্বেগ বিদেশ মন্ত্রকের

পশ্চিম এশিয়ায় রক্তক্ষয়ী সংঘাতে 14 জন নাবিক-সহ 22 ভারতীয়ের মৃত্যু, উদ্বেগ বিদেশ মন্ত্রকের
West Asia Conflict: পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতের বলি 22 জন ভারতীয় নাগরিক । তাঁদের মধ্যে 14 জন নাবিক ।
By ANI
Published : October 29, 2026 at 1:58 PM IST
নয়াদিল্লি, 29 অক্টোবর: পশ্চিম এশিয়ায় চলতে থাকা সংঘাতে 14 জন নাবিক-সহ 22 জন ভারতীয় নাগরিকের মৃত্যু ঘটেছে বলে নিশ্চিত করেছে বিদেশ মন্ত্রক । দ্বি-সাপ্তাহিক সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এই অঞ্চলের নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে ভারতের গভীর উদ্বেগের কথা জানান এবং হতাহতের বিস্তারিত বিবরণ দেন ।
ব্রিফিং চলাকালীন জয়সওয়াল বলেন, "আমরা পরিস্থিতি নিয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন । দুর্ভাগ্যবশত, সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে 14 জন নাবিকসহ 22 জন ভারতীয় নাগরিকের প্রাণহানি ঘটেছে।"
জয়সওয়াল আরও বলেন, "আমরা সেখানে আমাদের মিশন এবং সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি ।" বৃহত্তর অঞ্চল জুড়ে হতাহতের বিষয়ে অতিরিক্ত তথ্য দিয়ে মুখপাত্র নিশ্চিত করেন, আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতার ফলে সৌদি আরবের অভ্যন্তরেও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে ।
"সৌদি আরবে বৃহত্তর আঞ্চলিক উত্তেজনার সঙ্গে সম্পর্কিত ঘটনায় তিনজন ভারতীয় নাগরিক প্রাণ হারিয়েছেন," উল্লেখ করেছেন জয়সওয়াল । মন্ত্রক পুনরায় নিশ্চিত করেছে, ঝুঁকিপূর্ণ সামুদ্রিক করিডোরে কর্মরত ভারতীয় শ্রমিক ও নাবিকদের নিরাপত্তা, সুরক্ষা এবং কল্যাণ নিশ্চিত করতে পশ্চিম এশিয়া জুড়ে ভারতীয় কূটনৈতিক কেন্দ্রগুলি পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে ।
এদিকে, জেদ্দায় অবস্থিত ভারতীয় কনস্যুলেট জেনারেল একটি নতুন ভ্রমণ নির্দেশিকা জারি করেছে, যেখানে সৌদি আরবে সাম্প্রতিক ফ্লাইট বিঘ্নের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ভারতীয় নাগরিক, বিশেষ করে উমরাহ তীর্থযাত্রীদের বিমান ভ্রমণের সুবিধার্থে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে ।
পূর্ববর্তী পরামর্শগুলির ধারাবাহিকতায় এবং সৌদি আরব ও ভারতের মধ্যে অতিরিক্ত বিমান সংযোগ সহজতর করার জন্য বিমান সংস্থাগুলির সঙ্গে আমাদের আলোচনার অংশ হিসাবে, জেদ্দায় অবস্থিত ভারতীয় কনস্যুলেট জেনারেল নিম্নলিখিত আপডেটগুলি জানাতে চায়, "কনস্যুলেটটি এক্স-এ প্রকাশিত একটি ঘোষণায় জানিয়েছে । সৌদি আরবের প্রধান ট্রানজিট হাবগুলিতে চালু থাকা রুটগুলির বিষয়ে উল্লেখ করে, মিশনটি নিশ্চিত করেছে যে পশ্চিম প্রদেশের বিমানবন্দরগুলি থেকে স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থাগুলির মাধ্যমে পরিষেবাগুলি সক্রিয় রয়েছে ।
জেদ্দা ও মদিনা : সৌদি বিমান সংস্থাগুলি ভারতে পরিষেবা চালু রেখেছে । অন্যান্য আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থাগুলিও তাদের নিজ নিজ হাবের মাধ্যমে এক-স্টপ সংযোগের সুবিধা দিচ্ছে, "পরামর্শটিতে বিস্তারিত জানানো হয়েছে । পূর্ব ও মধ্য অঞ্চলে আটকে পড়া যাত্রীদের সহায়তা করার জন্য সৌদি আরবের বেসরকারি বিমান সংস্থা ফ্লাইনাস দাম্মাম এবং রিয়াধ থেকে সরাসরি ভারতের প্রধান মেট্রোপলিটন এবং আঞ্চলিক বিমানবন্দরগুলির সঙ্গে সংযোগকারী পরিষেবা চালু করেছে ।"
রিয়াধ এবং জেদ্দায় অবস্থিত কূটনৈতিক মিশনগুলি তীর্থযাত্রী দলগুলির ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা ট্যুর অপারেটরদেরকে সুশৃঙ্খল প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করতে বর্ধিত ফ্লাইট সময়সূচী ব্যবহারের জন্য অনুরোধ করেছে । পোস্টে বলা হয়েছে, "ফ্লাইট বিঘ্নের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ভারতীয় নাগরিকদের, বিশেষ করে উমরাহ তীর্থযাত্রীদের সাহায্য করা ও বিশেষ নির্দেশ দেওয়ার জন্য দূতাবাস এবং কনস্যুলেট বিভিন্ন বিমান সংস্থা এবং সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে।"
বুকিং নিশ্চিত না করে যাত্রীদের বিমানবন্দরে না যাওয়ার জন্য সতর্ক করেছে কনস্যুলেট ৷ বিমান সংস্থাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করে যাচাই করে নেওয়ার অনুরোধও করা হয়েছে ।
বিজ্ঞপ্তিতে সতর্ক করে বলা হয়েছে, "বিমানবন্দরে যাওয়ার আগে যাত্রীদের সংশ্লিষ্ট বিমান সংস্থাগুলির সঙ্গে সরাসরি ফ্লাইট সময়সূচি, বুকিং এবং ভ্রমণের ব্যবস্থা যাচাই করে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।"
সহায়তার প্রয়োজনে ভারতীয় নাগরিকদের জন্য জেদ্দা ও মক্কায় অবস্থিত কনস্যুলেটে 24×7 কন্ট্রোল রুমগুলি চালু রয়েছে । উপসাগরীয় কূটনৈতিক সূত্রের বরাত দিয়ে ইজরায়েলি গণমাধ্যম জানিয়েছে, সৌদি আরব যুদ্ধবিরতি নিশ্চিত করতে এবং রাজ্যের উপর হামলা বন্ধ করার জন্য ইরানের মধ্যস্থতায় একটি চুক্তির অংশ হিসেবে ইয়েমেনের হুথি গোষ্ঠীকে এক বিলিয়ন মার্কিন ডলার দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে ।
প্রতিবেদন অনুসারে, সৌদি প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রিন্স খালিদ বিন সালমান হুথিদের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আলোচনার জন্য তেহরান সফর করেছেন, যেখানে ইরানের মাধ্যমে গোষ্ঠীটিকে এক বিলিয়ন মার্কিন ডলার দেওয়ার কথা রয়েছে ।