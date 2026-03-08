দেশজোড়া নারীদের সাফল্যের কাহিনি, অনুপ্রেরণা জোগাবে আপনাকেও
এই নারীদের সাফল্যকে কুর্নিশ জানিয়েছে গোটা দেশ ৷ ইটিভি ভারতের পাতায় নারী দিবসের বিশেষ প্রতিবেদনে জানুন তাঁদের উত্তরণের বাস্তব গল্প ৷
Published : March 8, 2026 at 2:26 PM IST
নারীর জাগরণ শুধু তাঁর একার নয়, তাঁর উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ সংস্কার থেকে শুরু করে ব্য়বস্থা উন্নত হয়, পুলিশ বাহিনীর নেতৃত্বে দেখা যায় সেই মহিলাকে ৷ সর্বোপরি তিনি ইতিহাস লেখেন ৷ প্রতি বছর এই 8 মার্চ নারীদের জন্য উৎসর্গীকৃত ৷ একশো বছর আগে এই সাম্যের অধিকার অর্জনের লড়াই শুরু হয়েছিল- পুরুষের সমান অধিকার, সমান বেতন, সমান সম্মান ৷
নারী দিবস উপলক্ষ্যে এই বছর, 2 মার্চ ইটিভি ভারত বিশেষ প্রচার শুরু করেছে ৷ যে নারীরা এই প্রচারে অংশ নিয়েছেন, তাঁরা ভবিষ্যত গড়ার জন্য অনুমতির অপেক্ষা করেন না ৷ পর্বতের শিখর থেকে ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষাগার, গ্রাম্য খামার থেকে আন্তর্জাতিক সাহিত্য মঞ্চ, পুলিশের সদর দফতর থেকে রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম- সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে এই প্রচার ।
ভারতের প্রথম মহিলা আইপিএস অফিসার কিরণ বেদী ৷ পুলিশি ব্যবস্থার নয়া সংজ্ঞা দিয়েছেন ৷ তিহাড় জেলের সংস্কারে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য । এইমস-এর প্রথম মহিলা পরিচালক ডাঃ স্নেহ ভার্গব ।
গুজরাতের ছোট্ট গ্রাম থেকে রাজ্যের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হওয়া আনন্দিবেন প্যাটেল ৷ পরে উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল হন ।
গুজরাতের প্রথম মহিলা আইপিএস অফিসার গীতা জোহরি ৷ পরে রাজ্যের প্রথম মহিলা ভারপ্রাপ্ত ডিজিপিতে উন্নীত হন ।
উত্তরপ্রদেশের প্রথম মহিলা পুলিশ কমিশনার হিসাবে ইতিহাস তৈরি করেছেন লক্ষ্মী সিং ৷ প্রযুক্তি এবং কৌশলী নেতৃত্বের মাধ্যমে সংগঠিত অপরাধের সমাপ্তি ঘটিয়েছে ।
ওড়িশার প্রথম মহিলা মুখ্যসচিব হন অনু গর্গ । রাধা রাতুরি উত্তরাখণ্ডের প্রথম মহিলা মুখ্য সচিব এবং এখন মুখ্য তথ্য কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ।
আইপিএস আধিকারিক অপর্ণা কুমার সাতটি পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করেছেন এবং অ্যান্টার্কটিকার মাউন্ট ভিনসন পর্বতে আরোহণের সাহস দেখিয়েছেন ।
মাইনাস 50 ডিগ্রি তাপমাত্রায় আন্টার্কটিকার সর্বোচ্চ পর্বত ভিনসন ম্যাসিফ-এ আরোহণ করে ভারতের জাতীয় পতাকা পুঁতেছেন মনস্বী আগরওয়াল ৷ আর্জেন্তিনার এককোনকাগুয়া পর্বত চূড়াতেই পতাকা উত্তোলন করেছেন তিনি ৷
'ভারতের মিসাইল ওইম্যান' টেসি থমাস অগ্নি চতুর্থ ক্ষেপণাস্ত্র প্রকল্পের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন । 'ভারতের রকেট নারী' ঋতু কারিধাল, চন্দ্রযান অভিযানের ইতিহাস তৈরির অংশীদার ছিলেন ।
পদ্মশ্রী ও দ্রোণাচার্য উভয় পুরস্কারপ্রাপ্ত ভারতের প্রথম মহিলা কাবাডি কোচ সুনীল দাওয়াস, হরিয়ানার ছোট গ্রাম থেকে চ্যাম্পিয়ন গড়েছেন ।
মহিলা ক্রিকেটকে যখন কেউ স্বীকৃতি দিত না, সেই সময় ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শান্তা রঙ্গস্বামী ।
আন্তর্জাতিক বক্সার এবং বিশ্বকাপ জয়ী অরুন্ধতী চৌধুরীয়ের পাশে ছিলেন তাঁর বাবা ৷ জন্ম থেকেই শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী প্যারা অ্যাথলিট সোনিয়া চৌধুরী আন্তর্জাতিক স্বর্ণপদক জিতেছেন । তাঁর শরীরের প্রতিবন্ধকতা থাকলেও; মনের কোনও সীমাবদ্ধতা ছিল না ।
2026 সালের গ্লোবাল টিচার পুরস্কার জয়ী রুবেল নাগি, মহারাষ্ট্রের বস্তিগুলিতে শিল্পের ভিত্তিতে লেখাপড়ার ব্য়বস্থা করেন ৷ পুরস্কারস্বরূপ তিনি 1 মিলিয়ন মার্কিন ডলার পেয়েছেন ৷ তিনি প্রমাণ করেছে সৃজনশীলতা দারিদ্র্যের শৃঙ্খলকে ভেঙে দিতে পারে ।
লখনউয়ের নিমিশা ভার্মা বিশ্বের প্রথম একশো শতাংশ পরিবেশবান্ধব অ্যালোভেরা-ভিত্তিক ব্যাটারি তৈরি করেছেন ৷
আন্তর্জাতিক বুকার পুরস্কার জিতে হিন্দি সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন গীতাঞ্জলি শ্রী ৷
মীনা কান্দাসামি জাতপাত, নারীবাদ এবং পরিচয় নিয়ে লিখে গিয়েছেন ভয়হীনভাবে ৷
আইএএস-কবি ডাঃ সুমিতা মিশ্র, সাহিত্যের সঙ্গে শাসনের ভারসাম্য বজায় রেখে চলেছেন ৷
ছত্তিশগড় থেকে এসেছেন চম্পার অনিতা শ্রীবাস, যিনি ইতিমধ্যেই কিলিমাঞ্জারো পর্বতে আরোহণ করার পর মাউন্ট এভারেস্ট জয়ের জন্য প্রস্তুত । তিনি প্রস্তুতি, অধ্যবসায় এবং ভয়কে অতিক্রম করার কথা বলেন । বৃহত্তর গুয়াহাটি অঞ্চলে, খেত্রির জুরি দাস একটি আক্রমণাত্মক উদ্ভিদ: জলাশয়কে (স্থানীয়ভাবে 'মেটেকা' নামে পরিচিত) শত শত মহিলার জন্য অর্থনৈতিক স্বাধীনতায় রূপান্তরিত করছেন । যা একসময় জলাশয়কে দম বন্ধ করে দেওয়ার জন্য বিরক্তিকর ছিল, তা এখন স্বনির্ভরতার কাঁচামালে পরিণত হয়েছে । তিনি সম্ভাবনা দেখেছিলেন যেখানে অন্যরা অপচয় দেখেছিল ।
গল্পকার এবং ভেন্ট্রিলোকুইস্ট ডঃ মিতালি খোদিয়ার আমাদের দেখান যে আখ্যান জাতি গঠন করে । গল্প হল ক্ষমতায়ন । জবলপুরের সানজো বাঘেল আলহা গানে পুরুষ আধিপত্য ভেঙে দিয়েছেন, সীমিত আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সত্ত্বেও ২০,০০০-এরও বেশি গান পরিবেশন করেছেন । ভারতের "স্টিল ওম্যান" স্মিনু জিন্দাল ব্যক্তিগত প্রতিকূলতাকে ওকালতিতে রূপান্তরিত করেছেন, একটি বড় কর্পোরেট উদ্যোগের নেতৃত্ব দেওয়ার সময় অ্যাক্সেসিবিলিটি অধিকারের পক্ষে ছিলেন তিনি ।
তৃণমূলস্তরের পরিবর্তনকারীরা
ঝাড়খণ্ডের 'লেডি টারজান' নামে পরিচিত যমুনা টুডু গণসংহতির মাধ্যমে বন রক্ষা করেছিলেন । চুতনি দেবী নিজে ডাইনি শিকার থেকে বেঁচে যাওয়ার পর এর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন ।
সাবিত্রী পূর্তি ঝাড়খণ্ডের প্রথম আদিবাসী মহিলা যিনি আন্তর্জাতিক স্তরে হকি খেলেছেন । মীনাক্ষী খাতি উত্তরাখণ্ডের আইপেন শিল্পকে বিশ্বের দরবারে নিয়ে গিয়েছেন ৷ কানিমোঝি করুণানিধির রাজনৈতিক নেতৃত্ব সংসদীয় স্তরে নারী অধিকার নিয়ে সংলাপ চালিয়ে যাচ্ছে ।
এই প্রতিবেদনটিতে তুলে ধরা মহিলাদের সাফল্য সারা দেশকে সাময়িকভাবে অনুপ্রাণিত করার জন্য নয় বরং স্থায়ীভাবে জাগিয়ে তোলার জন্য । ইটিভি ভারতের 2026 সালের নারী দিবসের এই বিশেষ প্রতিবেদন সম্ভাবনার একটি নীল নকশা: বিভিন্ন রাজ্য, বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ । একটি ঐক্যবদ্ধ সত্য: যখন একজন নারী উঠে আসে, তখন ব্যবস্থার পরিবর্তন হয় ।