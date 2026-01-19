ETV Bharat / bharat

2026-এ রাজ করবে সূর্য! গ্রহদের রাজার প্রভাবে 3 রাশিরা সাফল্যের শিখরে

এইবছরটা সূর্যের ৷ শুধু যে ভাগ্য উজ্জ্বল হবে, এমনটা নয় ৷ 2026 সালে সূর্য দেবতার কৃপায় কিছু রাশির জাতক-জাতিকাদের প্রতিটি ক্ষেত্রে সাফল্য আসবে ৷

SUN TRANSIT 2026
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 19, 2026

হায়দরাবাদ, 18 জানুয়ারি: সংখ্যাতত্ত্ব এবং বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র ৷ এই উভয় ক্ষেত্রেই, সূর্যকে আত্মবিশ্বাস, নেতৃত্বের সেরা, সম্মান এবং সাফল্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যখন একটি বছরের ভিত্তি সংখ্যা হয় 1, তখন তাকে সূর্যের বছর বলা হয়। 2026 সালের সংখ্যাতাত্ত্বিক সংমিশ্রণ (2+0+2+6=10, 1+0 =1) সূর্যের প্রভাবকে প্রতিফলিত করে। অতএব, এই বছর আত্মবিশ্বাস, নতুন কিছু শুরু, কেরিয়ারর উন্নতি এবং সামাজিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

লখনউয়ের বিখ্যাত সংখ্যাতত্ত্ববিদ ও জ্যোতিষী উমাশঙ্কর মিশ্র বলছেন, "সূর্যের বছর আত্মবিশ্বাস এবং নেতৃত্বকে শক্তিশালী করে। 2026-এ, মেষ, সিংহ এবং মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের কেরিয়ার, খ্যাতি এবং আর্থিক বিষয়ে উল্লেখযোগ্য লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও সমস্ত রাশিচক্রের উপর সূর্যের প্রভাব ভিন্ন হবে ৷ কিছু রাশিচক্র 2026 সালে বিশেষ আশীর্বাদ পাবে। মেষ, সিংহ, মকর তাদের কর্মজীবন, আর্থিক অবস্থা, ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং সামাজিক অবস্থানে উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পরিবর্তন অনুভব করবে ৷"

মেষ রাশি (Aries): কর্মজীবনে নতুন পরিচয় আসবে ৷ মঙ্গল গ্রহ মেষ রাশির অধিপতি এবং সূর্যের সঙ্গে স্বাভাবিক মিল রয়েছে বলে মনে করা হয়। 2026 সাল মেষ রাশির জন্য কেরিয়ারের শিখরে পৌঁছনোর সুযোগ রয়েছে। চাকরিজীবীরা পদোন্নতি, নতুন দায়িত্ব বা নেতৃত্বের ভূমিকা পেতে পারেন। ব্যবসায়ীদের জন্য, নতুন প্রকল্প শুরু করার জন্য অনুকূল হবে। আর্থিক দিক শক্তিশালী হবে ৷ হারানো অর্থ পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা রয়েছে। প্রেম জীবনে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে এবং বিবাহের জন্য যোগ্যরা অনুকূল প্রস্তাব পেতে পারেন।

সিংহ রাশি (Leo): সূর্যের আশীর্বাদে আপনার ভাগ্য উজ্জ্বল হবে। সূর্য নিজেই সিংহ রাশির অধিপতি, তাই 2026 সাল এই রাশির জন্য খুবই বিশেষ বলে মনে করা হচ্ছে। এই বছর নেতৃত্বের ক্ষমতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। কেরিয়ারের স্বীকৃতি এবং সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি পাবে। সরকারি চাকরি, রাজনীতি, প্রশাসন এবং ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িতদের জন্য এই বছরটি সফল হতে পারে। আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকবে এবং বিনিয়োগ লাভজনক হবে। প্রেম জীবন ভারসাম্যপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং সম্পর্ক শক্তিশালী হবে।

মকর রাশি (Capricorn): আপনার কঠোর পরিশ্রম ফলপ্রসূ হবে ৷ 2026 সাল মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সংগ্রাম এবং সাফল্যের বছর হতে পারে। সূর্যের প্রভাব শৃঙ্খলা বজায় রাখবে এবং আপনার লক্ষ্যের উপর মনোনিবেশ করবে। দীর্ঘদিনের কেরিয়ারের চ্যালেঞ্জগুলি শেষ হবে এবং আপনি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের কাছ থেকে সহায়তা পাবেন। আপনার আর্থিক পরিস্থিতি ধীরে ধীরে শক্তিশালী হবে, যা ভালো সঞ্চয়ের সুযোগ প্রদান করবে। পারিবারিক জীবনে স্থিতিশীলতা এবং প্রেমের সম্পর্ক ভালো হবে ৷

