বেঙ্গালুরুতে নারী শক্তির জয়, বাস্তবের দুর্গাদের কুর্নিশ জানাল ত্রিনয়নী

বেঙ্গালুরুতে নারী শক্তির জয়, বাস্তবের দুর্গাদের কুর্নিশ জানাল ত্রিনয়নী
Durga Puja 2026:পুজোর আয়োজকরা মনে করছেন মা দুর্গার মতো আজকের মেয়েরা যেভাবে সব ব্যাপারে এগিয়ে চলেছে তার থেকে অনুপ্রাণিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন ।
Published : October 21, 2026 at 7:53 PM IST
বেঙ্গালুরু, 21 অক্টোবর: দেশের তথ্যপ্রযুক্তি হাবে নারী শক্তির জয়জয়াকার। মা দুর্গার আরাধনার মাধ্যমে নারী শক্তিকে সম্মান জানাল বেঙ্গালুরুর ত্রিনয়নী কালচারাল কমিটি দুর্গোৎসব । অশুভকে পরাজিত করে শুভ শক্তির জয়গান শুরু হয়েছিল মা দুর্গার হাত ধরে । পুজোর আয়োজকরা মনে করছেন মা দুর্গার মতো আজকের মেয়েরাও যেভাবে সর্ব ক্ষেত্রে এগিয়ে চলেছে তার থেকে অনুপ্রাণিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন । আর সেটাই হয়ে উঠেছিল পুজোর মূল ভাবনা ।
পুজোর শুরু থেকে শেষ-পুরো যাত্রায় নারীদের সম্মানে একাধিক উদ্য়োগ নেওয়া হল । বাঙালির পুজোর চিরাচরিত রীতিনীতির পাশাপাশি ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান । সেখানেও নারীত্বের বলা ভালো মাতৃত্বের ছোঁয়া। পরিবারের নারীরা প্রতিদিন কত শত আত্মত্যাগ করে চলেছেন । তাঁদের গুণে সংসার সুখের হচ্ছে । সেই মা-বোন অথবা স্ত্রীদের আত্মত্য়াগকে সম্মান না জানানো অন্যায়। সে কথাই বোঝাতে চেয়েছে বেঙ্গালুরুর এই পুজো ।
আয়োজক কমিটির সদস্য় অভিষেক শাসমল বলেন, "নির্দিষ্ট ভাবনাকে সামনে রেখে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটা সাজিয়েছিলাম আমরা । তার একদিকে ছিল মা দুর্গার নানা রূপ ফুটিয়ে তোলার উদ্যোগ । অন্যদিকে নারীরাই যে আসল শক্তির ভরকেন্দ্র সেই বার্তাই দিতে চেয়েছি আমরা । এসবটাই করা হয়েছে আমাদের এ বছরের থিম- নারী শক্তিকে মাথায় রেখে ।"
এ প্রসঙ্গে নিজেদের সংগঠনের নামের ব্যাখ্য়া করলেন অভিষেক । তিনি জানান, ত্রিনয়নী মানে সেই দেবী যার তিনটি নয়ন বা চোখ আছে । এটা নারীত্বের শক্তির প্রকাশের প্রতীক । মেয়েদের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহনের প্রতীক। এবার পুজোয় তাঁদের বার্তাও ওই একই ।
আয়োজক দেবমাল্য ভট্টাচার্য বলছেন, দুর্গাপুজো কেবল আর পাঁচটা ধর্মীয় উৎসবের একটা নয় । এ হল বাপেরবাড়িতে মেয়ের আসা । যে কোনও বাড়িতে মেয়ে যখন স্বামীগৃহ থেকে আসে তখন তাকে ঘিরে যে উৎসাহ থাকে সেটাই দুর্গাপুজোর মাধ্যমেও প্রতিফলিত হয় । তাই খাবার থেকে শুরু করে আরও নানা কিছু এই পুজোর অংশ ।
বাঙালিরা পুজোর সময় কেন মাছ-মাংস খান তা নিয়ে পরিবর্তনের বাংলায় কম চর্চা হয়নি। দেবমাল্য় মনে করছেন, ঘরের মেয়েকে বরণ করা বাঙালির কাছে শুধু ধর্মীয় উপাচার নয় । বাঙালি সংস্কৃতির পরতে পবতে অন্য খাবারের সঙ্গে আমিষের উপস্থিতি থাকে চোখে পড়ার মতো । সেটাই প্রতিফলিত হয় পুজোয় । অন্য একটি অংশে তিনি মনে করেন, বাঙালিদের দুর্গাপুজো মোটেই শুধু কোনও একটি ধর্মীয় পরিচয়ের মধ্যে আটকে রাখার জিনিস নয় । অন্য ধর্মের মানুষ অংশ নেন বলেই দুর্গাপুজো সব ব্যাপারে বিশেষ ।