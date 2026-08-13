2020 সালের দিল্লি অশান্তি: সাক্ষীর বয়ান 'সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়', বেকসুর খালাস 13 অভিযুক্ত

2020 সালের দিল্লি অশান্তি: সাক্ষীর বয়ান 'সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়', বেকসুর খালাস 13 অভিযুক্ত
তাঁর সাক্ষ্যের ওপর নির্ভর করাটা নিরাপদ হবে না ৷ এমনটাই পর্যবেক্ষণে জানিয়েছে আদালত ৷
By PTI
Published : August 13, 2026 at 2:53 PM IST
নয়াদিল্লি, 13 অগস্ট: 2020 সালের উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে অশান্তির একটি মামলায় 13 জন অভিযুক্তকে বেকসুর খালাসের নির্দেশ দিয়েছে ওখানকার একটি আদালত । ওই আদালত জানিয়েছে, মামলার প্রধান সরকারি সাক্ষীর বয়ান 'সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়' ।
অতিরিক্ত দায়রা বিচারক পারভিন সিং বলেন, "অভিযুক্তদের শনাক্ত করার জন্য যে সিসিটিভি ফুটেজের ওপর নির্ভর করা হয়েছিল, তার মান এতটাই খারাপ ছিল যে তার ভিত্তিতে অভিযুক্তদের পরিচয় নিশ্চিত করা সম্ভব নয় ।" আদালত তার সাম্প্রতিক নির্দেশে উল্লেখ করে, ওই সাক্ষী যে হঠাৎ করেই প্রত্যক্ষদর্শীতে পরিণত হয়েছেন - সেই বিষয়টি এবং প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে 8 নম্বর সরকারি সাক্ষীর (PW8) বয়ান যে সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়, তা বিবেচনা করে বলা যায়, তাঁর সাক্ষ্যের ওপর নির্ভর করাটা নিরাপদ হবে না ।
মামলাটি 2020 সালের 25 ফেব্রুয়ারি নিউ উসমানপুর থানা এলাকার একটি ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত, যেখানে সাম্প্রদায়িক হিংসার সময় রমন চৌহানকে আক্রমণ করা হয়েছিল বলে অভিযোগ রয়েছে । রমন চৌহান আদালতকে জানান যে, আক্রমণকারীদের কাউকে তিনি শনাক্ত করতে পারেননি । নিউ উসমানপুর থানায় 13 জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে একটি এফআইআর (FIR) দায়ের করেছিলেন তিনি ৷
অভিযুক্তরা হলেন, মহম্মদ আনাস, মবিন, মহম্মদ জাভেদ খান ওরফে শানু, ফয়সাল, শাহজাদ খান ওরফে মন্টু, ইমরান খান, বাদশা খান, ইরফান খান, সিরাজ খান, আরমান ওরফে আরবাজ, আমন ওরফে সুহেল এবং ইকবাল খান ওরফে সোনু । অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অশান্তি, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ভয় দেখানো, হত্যার চেষ্টা, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র এবং সরকারি কর্মচারীর জারি করা আদেশ অমান্য করার মতো অভিযোগ আনা হয়েছিল ।
আদালত নির্দেশে উল্লেখ করে, তদন্ত চলাকালীন সরকারি পক্ষের সাক্ষী প্রাথমিকভাবে জানিয়েছিলেন যে তিনি ঘটনাটি চোখের সামনে ঘটতে দেখেননি ৷ কিন্তু পরবর্তীতে তিনি আদালতে প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে হাজির হন এবং সিসিটিভি ফুটেজ দেখে দু'জন অভিযুক্তকে শনাক্ত করেন ।
আদালতের পর্যবেক্ষণ, সাক্ষীর কথায় এই ধরনের উল্লেখযোগ্য অসংগতি বা পরিবর্তনের কারণে তাঁর সাক্ষ্যের ওপর নির্ভর করা ঝুঁকিপূর্ণ । সিসিটিভি ফুটেজটি ছিল সাদাকালো, অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অস্পষ্ট ৷ এছাড়া ছবির রেজোলিউশন বা পিক্সেল মান অত্যন্ত নিম্নমানের হওয়ায় ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি (FSL) ফুটেজ দেখে ব্যক্তির মুখমণ্ডল শনাক্তকরণের বিষয়ে কোনও মতামত দিতে পারেনি ।
কথিত অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের বিষয়েও আদালত কঠোর পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে ৷ আদালত জানায়, কেবল অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনা দিয়েই কোনও ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব নয় । আদালত নির্দেশে উল্লেখ করে, এই কথিত ষড়যন্ত্র কখন, কোথায় বা কীভাবে হয়েছিল কিংবা কারা এতে যুক্ত ছিল-তার সপক্ষে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি ।
পাশাপাশি আদালত লক্ষ্য করে যে, আইপিসি (IPC)-র 174এ ধারায় অভিযুক্ত কয়েকজন আসামির বিরুদ্ধে 'ঘোষণা ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ' সংক্রান্ত আইনি প্রক্রিয়া (proclamation proceedings) পালনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপক্ষ বাধ্যতামূলক নিয়মাবলি মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছে । আদালত নির্দেশ দেয়, উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, সকল আসামিকে তাঁদের বিরুদ্ধে আনা সমস্ত অভিযোগ থেকে খালাস দেওয়া হল ।