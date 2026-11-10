জরুরি অবস্থায় সঞ্জয়ের ভূমিকা, রাজীবের পরামর্শে ইমার্জেন্সি প্রত্যাহার; আত্মজীবনীতে অকপট সোনিয়া

জরুরি অবস্থায় সঞ্জয়ের ভূমিকা, রাজীবের পরামর্শে ইমার্জেন্সি প্রত্যাহার; আত্মজীবনীতে অকপট সোনিয়া
Sonia Gandhi Memoir Emergency: বহু বিতর্কিত জরুরি অবস্থা জারির নেপথ্য কাহিনি লিখেছেন সোনিয়া গান্ধি তাঁর আত্মজীবনীতে ৷ হয়তো প্রথমবার দেওর সঞ্জয়কে নিয়ে অকপট তিনি ৷
Published : November 10, 2026 at 7:26 PM IST
নয়াদিল্লি, 10 নভেম্বর: জরুরি অবস্থা জারি করে শান্তি পাননি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি ৷ সেই সময় দেশজুড়ে যে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা চলছিল, সেই পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বাধ্য হয়ে 1975 সালের 25 জুন ইমার্জেন্সি জারি করেছিলেন তিনি, স্মৃতিচারণ করেছেন তাঁর পুত্রবধূ সোনিয়া গান্ধি ৷ তুলে ধরেছেন জরুরি অবস্থা জারির নেপথ্যের কাহিনি ৷
মঙ্গলবার প্রকাশিত হয়েছে প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধির বহু প্রতীক্ষিত ও চর্চিত আত্মজীবনী 'বিলংগিং: আ জার্নি অফ লাভ' ৷ সেখানে ইন্দিরা-পুত্র রাজীব গান্ধির সঙ্গে দেখা হওয়া থেকে শুরু করে গান্ধি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হওয়া এবং পরে ভারতীয় রাজনীতিতে তাঁর প্রবেশের যাত্রাপথ তুলে ধরেছেন রাজীবপত্নি ৷ রয়েছে বহু বিতর্কিত ইমার্জেন্সি জারির ঘটনাও ৷ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন সঞ্জয় গান্ধির ভূমিকা, মা ইন্দিরা গান্ধির সঙ্গে রাজীব গান্ধির সম্পর্ক ৷
1968 সালের 25 ফেব্রুয়ারি রাজীব গান্ধির সঙ্গে বিয়ে হয় সোনিয়ার ৷ তাই এর সাড়ে 7 বছর পরে পরিবারের সদস্য হিসাবে জরুরি অবস্থা জারির নেপথ্যের ঘটে চলা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড কাছ থেকে দেখেছেন তিনি ৷ ইমার্জেন্সির সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধির কনিষ্ঠ পুত্র সঞ্জয় গান্ধির নাম জড়িয়ে আছে ৷ এই বিষয়ে সোনিয়া লিখছেন, সঞ্জয় গান্ধি একজন অধৈর্য মানুষ ছিলেন ৷ ইমার্জেন্সি জারির ঘটনায় তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল ৷ কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্তগুলিতে সাংবিধানিক জ্ঞানের অভাব ছিল স্পষ্ট ৷
In a small Greek restaurant in Cambridge my journey of love began. Rajiv and I created a world filled with love, laughter and memories. On 10th November, I share that world with you. https://t.co/zvN5Rqqstf— Sonia Gandhi (@SoniaGandhi) October 24, 2026
তিনি লিখছেন, 1975 সালের 26 জুন সকালে জরুরি অবস্থার মধ্যে জেগে উঠল ভারত ৷ এর মধ্যে সারা রাত ধরে গ্রেফতারি চলেছে ৷ সকালে অধিকাংশ বিরোধী নেতা এবং বিদ্রোহীদের কারাগারে বন্দি করা হয়েছে ৷ সরকারি গেস্ট হাউজে ঠাঁই পেয়েছেন কংগ্রেস সরকারের শীর্ষস্থানীয় নেতারা ৷ অন্যদের বিভিন্ন জেলে পাঠানো হয়েছে ৷ হিবিয়াস করপাস সাসপেন্ড করা হয়েছে ৷ দেশের সর্বত্র নিষিদ্ধ হয়েছে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ ও সমাবেশ ৷
সোনিয়ার কলমে উঠে এসেছে, "প্রেসের উপর সেন্সরশিপ চাপানো হয়েছে ৷ কিছু কিছু সংবাদপত্র সঙ্গে সঙ্গে নতি স্বীকার করেছিল ৷ আর কয়েকটি আরও কিছুকাল প্রতিরোধের চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিল ৷"
হয়তো এই প্রথমবার সোনিয়া তাঁর দেওর সঞ্জয় গান্ধিকে নিয়ে অকপটে লিখেছেন, "ইমার্জেন্সি জারিতে সঞ্জয়ের ভূমিকা নিয়ে অনেক কিছু লেখা হয়েছে ৷ তার কিছু সত্য, কিছু মিথ্যা ৷ তিনি মারুতি হারিয়ে ফেলা নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিলেন বা তিনি তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে ভয় পাচ্ছিলেন ৷ তিনি যে ভুলই করে থাকুন না কেন, সঞ্জয় কাপুরুষ ছিলেন না ৷ বরং এতটাই নির্ভীক ছিলেন যে, তা বেপরোয়া পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল ৷ পরবর্তী যে ঘটনাগুলি ঘটেছিল, তা থেকে বোঝা যায়, তাঁর মধ্যে যে কোনও পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার মতো যথেষ্ট সাহস ছিল এবং নিজের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ফিরে পাওয়ার লড়াইও তিনি করে গিয়েছিলেন ৷"
সোনিয়া গান্ধি স্মৃতিচারণ করেছেন, "যাইহোক না কেন, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে ইমার্জেন্সি পর্বে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য ৷ যদিও তাঁর রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে সাংবিধানিক জ্ঞানের অভাব ছিল ৷" সঞ্জয় গান্ধির উন্নয়নমূলক কর্মসূচির কথা নিয়ে বউদি লিখেছেন, "পণ-যৌতুক, জাতপাতের বৈষম্য এবং নিরক্ষরতার মতো সামাজিক শত্রুগুলিকে দূর করতে এবং পরিবার পরিকল্পনা, গাছ রোপণ এবং শহর সংস্কারের উদ্দেশে পাঁচটি কর্মসূচির সূচনা করেছিলেন সঞ্জয় ৷ সেই কর্মসূচিগুলি রূপায়িত করেছিল যুব কংগ্রেস ৷ অনেকেই সেসময় সঞ্জয়ের সুনজরে পড়ার জন্য কাজগুলি করতে এগিয়ে এসেছিলেন এবং তাঁদের অনেকেই ছিলেন আগ্রাসী ও অভদ্র স্বভাবের ৷"
দেশে নির্বীজকরণ কর্মসূচি করতে গিয়ে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন ইন্দিরা-পুত্র সঞ্জয় ৷ সোনিয়া এই বিষয়েরও অবতারণা করেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে ৷ তিনি লিখেছেন, "সরকারি আধিকারিকরা পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি খুব খারাপ ও নির্দয়ভাবে পরিচালনা করেছিলেন ৷ তাঁদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল ৷ সেই সংখ্যা পূরণ করতে পারলে তাঁদের অতিরিক্ত পারিশ্রমিক (ইনসেনটিভ) দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল ৷" এমনকী বস্তি এলাকা সরিয়ে সেখানে শহর তৈরির যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন সঞ্জয় গান্ধি, তার ফলে বিশেষত দিল্লিতে তাঁর বিরুদ্ধে মানুষের ক্রোধ দিনে দিনে বেড়ে গিয়েছিল, স্মৃতিচারণ সোনিয়ার ৷
গান্ধি পরিবারের বড় বউ লিখেছেন, বড় ছেলে রাজীব গান্ধি কিন্তু বুঝতে পেরেছিলেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুতে মা ইন্দিরার উপর চাপ সৃষ্টি করে চলেছেন সঞ্জয় ৷ প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রী লিখছেন, "আমরা সেটা দেখেওছি যে তিনি (ইন্দিরা গান্ধি) রাজনৈতিক দিক দিয়ে কীভাবে কোণঠাসা ও একা হয়ে পড়েছিলেন ৷"
মা ও ভাই যখন সক্রিয় রাজনীতিতে, রাজীব তখন পাইলটের পেশা বেছে নিয়ছিলেন ৷ তিনি অনেক সময় যাত্রীদের কাছ থেকে অবিযোগ শুনে সেসব মা ইন্দিরা ও ভাই সঞ্জয়কে জানাতেন ৷ মা বড় ছেলের কথা শুনতেন মাত্র, উত্তর দিতেন না ৷ অভিযোগের সমর্থনে কোনও প্রমাণ থাকলে সরকারি আধিকারিককে প্রয়োজন মতো নির্দেশ দিতেন ৷ কিন্তু বড় ছেলের অভিযোগ-আবেদন নিরুত্তরই থাকত বলে লিখেছেন সোনিয়া ৷
তিনি লিখেছেন, "এরকম অনেক নজির আছে ৷ আমাদের বন্ধুরা আমাদের কাছে খোলাখুলি অনেক কিছু বলতেন ৷ সেগুলিও অবহেলা করা হত ৷" সঞ্জয় গান্ধি ও ইমার্জেন্সি একপ্রকার সমার্থক হয়ে উঠেছিল ৷ এই বিষয়ে অবশ্য সোনিয়ার সাফাই, "তখন তাঁর মাত্র 30 বছর বয়স ৷ তিনি অস্থির ৷"
স্বামী রাজীব গান্ধি কিন্তু ভাইকে নানা বিষয়ে সতর্ক করতে কোনও দ্বিধা করেননি ৷ সোনিয়ার স্মৃতিচারণ, "একটা সময় ছিল, যখন দুই ভাই এক হৃদয় ছিল ৷ সঞ্জয়ের বিয়ের কয়েক মাস পর থেকে সবকিছু বদলে যেতে থাকে ৷ স্ত্রীর উপস্থিতিতে সঞ্জয় একটু কেমন যেন দ্বিধাগ্রস্ত থাকতেন ৷ ভাই ও আমাদের প্রতি আগের সেই ভালোবাসার প্রকাশ দেখা যেত না তাঁর মধ্যে ৷" সঞ্জয় গান্ধির স্ত্রী মানেকা গান্ধি সম্পর্কে তিনি লিখছেন, "এক সাধারণ বন্ধু রাজীবকে বলেছিলেন, তাঁর সঙ্গে মানেকার কথোপকথনে মানেকা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, রাজীব সঞ্জয়ের প্রতি ঈর্ষান্বিত ৷ এই মন্তব্য তাঁকে (রাজীব) আঘাত করেছিল ৷"
এরপর থেকে রাজীব গান্ধি সতর্ক হয়ে যান এবং ভাইকে আর কোনও প্রশ্ন করতেন না ৷ যে অভাব-অভিযোগ রাজীবের কানে আসত, সেসবও তিনি আর সঞ্জয়কে বলতেন না, স্মৃতিচারণ করেছেন সোনিয়া ৷ তবে মায়ের কাছে তাঁর মনের কথা বলতেন রাজীব ৷ তাঁরা বুঝতে পারতেন ইন্দিয়া গান্ধির কাছে সঞ্জয় সম্পর্কে যে সব খবর আসছে, তাতে তিনি ক্রমশ তিতিবিরক্ত হয়ে উঠছেন ৷
VIDEO | Delhi: Congress leader Sonia Gandhi’s memoir, ‘Belonging: A Journey of Love’, hits bookstores across India following its release today. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/HUgOfNeeen— Press Trust of India (@PTI_News) November 10, 2026
জনসাধারণের উপর ইমার্জেন্সি চাপিয়ে দেওয়ার ফল যে তাঁর বিরুদ্ধেই গিয়েছে, তা ইন্দিরা গান্ধি ধীরে ধীরে বুঝতে পারছিলেন ৷ সেই সময় রাজীব গান্ধির সঙ্গেও এনিয়ে আলোচনা করেছিলেন মা ইন্দিরা ৷ সোনিয়া লিখছেন, "1976 সালের ক্রিসমাসের পর কোনও এক সময় তিনি তাঁর সন্দেহগুলি নিয়ে রাজীবের সঙ্গে কথা বলেন ৷ রাজীবের উপস্থিতিতে তাঁর মা আরাম পেতেন ৷"
ইমার্জেন্সি জারি প্রত্যাহার করার আগে এক সন্ধ্যায় রাজীব গান্ধির সঙ্গে মা ইন্দিরার কথোপকথন তুলে ধরেছেন সোনিয়া ৷ তিনি লিখেছেন, "এক সন্ধ্যায় আমরা তাঁর (ইন্দিরা গান্ধি) পড়ার ঘরে রয়েছি ৷ তাঁর (রাজীব) মনে হল তিনি (মা ইন্দিরা) নিজের মনের বোঝাটা খানিক হালকা করতে চান এবং তাঁকে প্রশ্ন করলেন, মা, তোমার সমস্যাটা কোথায় ? তিনি খুব ক্লান্ত ছিলেন এবং সেটা খোলাখুলিই বলেছিলেন ৷ যথেষ্ট হয়েছে ৷ দীর্ঘ সময় ধরে তিনি অনেক খারাপ কিছু বয়ে চলেছেন ৷ তাঁকে হালকা করার চেষ্টা করলেন তিনি (রাজীব) ৷ তিনি (ইন্দিরা) বললেন, আমি একজনকে নির্বাচনের দিকটা খতিয়ে দেখতে বলেছি ৷ তোমার কী মনে হয় ? রাজীব উত্তরে বলেছিলেন, ভোট হলে সেটা হয়তো দলের বিরুদ্ধেই যাবে, কিন্তু তাতে সবকিছু শান্ত হবে ৷"
সঞ্জয় গান্ধি ইমার্জেন্সি প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে ছিলেন ৷ যাইহোক, 1977 সালের 18 জানুয়ারি সারা দেশকে অবাক করে দিয়ে প্রায় দু'বছর ধরে চলতে থাকা জরুরি অবস্থা তুলে নেওয়ার ঘোষণা করেন ইন্দিরা গান্ধি ৷ পাশাপাশি সব রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির কথাও ৷ এই ঘটনার এক মাস পরেই নির্বাচন হয় এবং বাকিটা ইতিহাস ৷