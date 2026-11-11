এবার প্রবাসী ভারতীয় দিবসের সম্মেলন নিউটাউনে, বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে ওয়েবসাইট লঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী

এবার প্রবাসী ভারতীয় দিবসের সম্মেলন নিউটাউনে, বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে ওয়েবসাইট লঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী
Pravasi Bharatiya Divas website launch: 2015 সাল থেকে দেশের কোনও না কোনও রাজ্যে প্রবাসী ভারতীয় সম্মেলন হয়েছে ৷ এবার হবে কলকাতায় ৷
By ANI
Published : November 11, 2026 at 9:18 PM IST
নয়াদিল্লি, 11 নভেম্বর: এই প্রথমবার প্রবাসী ভারতীয় সম্মেলনের আসর বসতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতায় ৷ সেই মেগা আয়োজনের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে তিলোত্তমা কলকাতাকে ৷ বুধবার দিল্লিতে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে 19তম প্রবাসী ভারতীয় সম্মেলনের সরকারি ওয়েবসাইটের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
2015 সাল থেকে প্রতি বছর দেশের কোনও রাজ্যে এই সম্মেলনের আয়োজন করে থাকে বিদেশ মন্ত্রক ৷ এর আগে ওড়িশা, বেঙ্গালুরু কিংবা গুজরাতের গান্ধীনগরে এই সম্মেলন হয়েছে ৷ এবার সেই দায়িত্ব পেল বাংলা ৷ আগামী বছর অর্থাৎ 2027 সালের 7-9 জানুয়ারি নিউটাউনে তিন দিনব্যাপী এই মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ৷ 1915 সালের 9 জানুয়ারি মহাত্মা গান্ধি দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ভারতে ফিরে আসেন ৷ তাই প্রতি বছর এই দিনটি প্রবাসী ভারতীয় দিবস হিসাবে উদযাপন করা হয়ে থাকে ৷
Pleased to welcome CM Suvendu Adhikari @SuvenduWB #WestBengal to Sushma Swaraj Bhawan @MEAIndia #PBD2026 https://t.co/vPR82G4z5Z— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) November 11, 2026
এদিন দিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে যৌথ মঞ্চে দাঁড়িয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, “পশ্চিমবঙ্গকে বেছে নেওয়া হয়েছে, তার জন্য বাংলা গর্বিত ৷” পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, “মোদিজির মন্ত্র, কথা কম, কাজ বেশি ৷ আমরা তা করে দেখাতে চাই ৷” সম্মেলন উপলক্ষে চালু হওয়া সরকারি পোর্টালে বাইরে থেকে আসা অতিথিদের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধার খুঁটিনাটি জানানো হচ্ছে ৷ সেখানে প্রবাসীদের থাকার ব্যবস্থা থেকে শুরু করে ভারতে দর্শনীয় স্থান, ধর্মীয় ক্ষেত্র, কেনাকাটার ঠিকানা, ট্রাভেল এজেন্ট ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের যাবতীয় তথ্য এক ক্লিকেই মিলবে ৷
সম্মেলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বলেন, “কলকাতা শুধু ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহন করে না, প্রবাসী ভারতীয়দের চালচিত্র গঠনে কলকাতা তথা বাংলার অবদান অপরিসীম ৷ এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ থাকবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুও ৷ প্রবাসী ভারতীয় সম্মান প্রদান করবেন তিনি ৷”
সারা বিশ্ব থেকে অনাবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে দেশের নাড়ির টান আরও মজবুত করাই এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য ৷ সেই মঞ্চেই প্রবাসী কৃতীদের বিশেষ সম্মানে ভূষিত করবেন রাষ্ট্রপতি ৷
Pleased to join CM West Bengal @SuvenduWB today to launch the website of the 19th Pravasi Bharatiya Divas 2027, to be held in Kolkata. PBD 2027 will be an occasion to recognise the invaluable contributions of our diaspora and celebrate their courage, enterprise, resilience and achievements. The theme ‘From Roots to Return: Reigniting Diaspora Connect with Bharat’ reflects our endeavour to deepen our civilisational, cultural and ancestral connect and our commitment to #ViksitBharat2047. https://t.co/iGg2GQws6z— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) November 11, 2026
দিল্লি সফরে গিয়ে এই অনুষ্ঠানকে দেশের সেরা করে তোলার চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ তিনি বলেন, “তাঁরা ঘুরে যাওয়ার পর যখন বলবে সব জায়গার থেকে কলকাতার অভিজ্ঞতা সেরা, তখনই সবকিছু সার্থক হবে ৷” বিশ্বের দরবারে বাংলাকে তুলে ধরতে তিনি বার্তা দেন, “বাংলায় আসুন। দক্ষিণেশ্বর থেকে কালীঘাট ঘুরুন ৷ কলকাতা স্বামী বিবেকানন্দের জন্মভূমি ৷”
এর আগে বাংলায় এই ধরনের জাতীয় স্তরের বড় কোনও আয়োজন হয়নি ৷ এই নিয়ে পূর্বতন বাম ও তৃণমূল জমানাকে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু বলেন, “49 বছর বাংলায় কেন্দ্র ও রাজ্যের একই সরকার ছিল না ৷ এর ফলে কোনও সদিচ্ছা দেখা যায়নি ৷ কোনও অনুষ্ঠান করতে বলা হলে, তা করা হত না ৷” সেই সঙ্গেই তাঁর সংযোজন, “গণতন্ত্রে কেন্দ্র ও রাজ্যে একই সরকার থাকতে হবে এমন মানে নেই ৷ তবে আগে আমাদের সব ছিল ৷ শুধু ভিশন ছিল না ৷”
কলকাতাকে এই আয়োজনের দায়িত্ব দেওয়ায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করকে ধন্যবাদ জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “আমাদের এই অনুষ্ঠান করতে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ ৷ আমরা এই বছর আন্তর্জাতিক যোগ দিবস করেছি ৷ সব থেকে বেশি লোক অংশগ্রহণ করেছিল ৷ এই অনুষ্ঠানও সেরা করে তুলব ৷”
একই সঙ্গে রাজ্যের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক সম্পদ স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, “বাংলায় সব কিছু আছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু থেকে বিদ্যাসাগরের মতো ব্যক্তিত্ব বাংলার সঙ্গে জড়িয়ে ৷ সংস্কৃতি ও সাহিত্যের মেলবন্ধন রয়েছে ৷ প্রাকৃতিকগত ভাবেও বাংলা অনেক উন্নত ৷” জানুয়ারির শীতে নিউটাউনের মাটিতে এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিল রাজ্য ও কেন্দ্র ৷