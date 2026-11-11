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এবার প্রবাসী ভারতীয় দিবসের সম্মেলন নিউটাউনে, বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে ওয়েবসাইট লঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী

Pravasi Bharatiya Divas website launch: 2015 সাল থেকে দেশের কোনও না কোনও রাজ্যে প্রবাসী ভারতীয় সম্মেলন হয়েছে ৷ এবার হবে কলকাতায় ৷

Pravasi Bharatiya Divas website launch
নয়াদিল্লিতে প্রবাসী ভারতীয় দিবসের ওয়েবসাইট লঞ্চ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর (ছবি: বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্করের এক্স হ্যান্ডেল থেকে সংগৃহীত)
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By ANI

Published : November 11, 2026 at 9:18 PM IST

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নয়াদিল্লি, 11 নভেম্বর: এই প্রথমবার প্রবাসী ভারতীয় সম্মেলনের আসর বসতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতায় ৷ সেই মেগা আয়োজনের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে তিলোত্তমা কলকাতাকে ৷ বুধবার দিল্লিতে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে 19তম প্রবাসী ভারতীয় সম্মেলনের সরকারি ওয়েবসাইটের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷

2015 সাল থেকে প্রতি বছর দেশের কোনও রাজ্যে এই সম্মেলনের আয়োজন করে থাকে বিদেশ মন্ত্রক ৷ এর আগে ওড়িশা, বেঙ্গালুরু কিংবা গুজরাতের গান্ধীনগরে এই সম্মেলন হয়েছে ৷ এবার সেই দায়িত্ব পেল বাংলা ৷ আগামী বছর অর্থাৎ 2027 সালের 7-9 জানুয়ারি নিউটাউনে তিন দিনব্যাপী এই মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ৷ 1915 সালের 9 জানুয়ারি মহাত্মা গান্ধি দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ভারতে ফিরে আসেন ৷ তাই প্রতি বছর এই দিনটি প্রবাসী ভারতীয় দিবস হিসাবে উদযাপন করা হয়ে থাকে ৷

এদিন দিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে যৌথ মঞ্চে দাঁড়িয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, “পশ্চিমবঙ্গকে বেছে নেওয়া হয়েছে, তার জন্য বাংলা গর্বিত ৷” পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, “মোদিজির মন্ত্র, কথা কম, কাজ বেশি ৷ আমরা তা করে দেখাতে চাই ৷” সম্মেলন উপলক্ষে চালু হওয়া সরকারি পোর্টালে বাইরে থেকে আসা অতিথিদের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধার খুঁটিনাটি জানানো হচ্ছে ৷ সেখানে প্রবাসীদের থাকার ব্যবস্থা থেকে শুরু করে ভারতে দর্শনীয় স্থান, ধর্মীয় ক্ষেত্র, কেনাকাটার ঠিকানা, ট্রাভেল এজেন্ট ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের যাবতীয় তথ্য এক ক্লিকেই মিলবে ৷

সম্মেলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বলেন, “কলকাতা শুধু ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহন করে না, প্রবাসী ভারতীয়দের চালচিত্র গঠনে কলকাতা তথা বাংলার অবদান অপরিসীম ৷ এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ থাকবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুও ৷ প্রবাসী ভারতীয় সম্মান প্রদান করবেন তিনি ৷”

সারা বিশ্ব থেকে অনাবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে দেশের নাড়ির টান আরও মজবুত করাই এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য ৷ সেই মঞ্চেই প্রবাসী কৃতীদের বিশেষ সম্মানে ভূষিত করবেন রাষ্ট্রপতি ৷

দিল্লি সফরে গিয়ে এই অনুষ্ঠানকে দেশের সেরা করে তোলার চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ তিনি বলেন, “তাঁরা ঘুরে যাওয়ার পর যখন বলবে সব জায়গার থেকে কলকাতার অভিজ্ঞতা সেরা, তখনই সবকিছু সার্থক হবে ৷” বিশ্বের দরবারে বাংলাকে তুলে ধরতে তিনি বার্তা দেন, “বাংলায় আসুন। দক্ষিণেশ্বর থেকে কালীঘাট ঘুরুন ৷ কলকাতা স্বামী বিবেকানন্দের জন্মভূমি ৷”

এর আগে বাংলায় এই ধরনের জাতীয় স্তরের বড় কোনও আয়োজন হয়নি ৷ এই নিয়ে পূর্বতন বাম ও তৃণমূল জমানাকে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু বলেন, “49 বছর বাংলায় কেন্দ্র ও রাজ্যের একই সরকার ছিল না ৷ এর ফলে কোনও সদিচ্ছা দেখা যায়নি ৷ কোনও অনুষ্ঠান করতে বলা হলে, তা করা হত না ৷” সেই সঙ্গেই তাঁর সংযোজন, “গণতন্ত্রে কেন্দ্র ও রাজ্যে একই সরকার থাকতে হবে এমন মানে নেই ৷ তবে আগে আমাদের সব ছিল ৷ শুধু ভিশন ছিল না ৷”

কলকাতাকে এই আয়োজনের দায়িত্ব দেওয়ায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করকে ধন্যবাদ জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “আমাদের এই অনুষ্ঠান করতে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ ৷ আমরা এই বছর আন্তর্জাতিক যোগ দিবস করেছি ৷ সব থেকে বেশি লোক অংশগ্রহণ করেছিল ৷ এই অনুষ্ঠানও সেরা করে তুলব ৷”

একই সঙ্গে রাজ্যের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক সম্পদ স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, “বাংলায় সব কিছু আছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু থেকে বিদ্যাসাগরের মতো ব্যক্তিত্ব বাংলার সঙ্গে জড়িয়ে ৷ সংস্কৃতি ও সাহিত্যের মেলবন্ধন রয়েছে ৷ প্রাকৃতিকগত ভাবেও বাংলা অনেক উন্নত ৷” জানুয়ারির শীতে নিউটাউনের মাটিতে এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিল রাজ্য ও কেন্দ্র ৷

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PRAVASI BHARATIYA DIVAS KOLKATA
PRAVASI BHARATIYA DIVAS 2027
প্রবাসী ভারতীয় সম্মেলন কলকাতায়
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু দিল্লিতে

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