একধাক্কায় অনেকটা কমল গ্যাসের দাম, কলকাতায় কত ?

একধাক্কায় অনেকটা কমল গ্যাসের দাম, কলকাতায় কত ?
এর আগে 19 কেজির বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম 183.50 টাকা কমে ৷ তখন দিল্লতে দাম হয় 2 হাজার 930 টাকা ৷
Published : August 1, 2026 at 9:46 AM IST
নয়াদিল্লি, 1 অগস্ট: একধাক্কায় অনেকটা কমল বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম ৷ দিল্লিতে দাম কমেছে 202 টাকা ৷ কলকাতায় কমেছে 209 টাকা ৷ এখন থেকে কলকাতায় 19 কেজি বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম হল 2 হাজার 872 টাকা 50 পয়সা ৷ তবে বাড়িতে ব্যবহার হওয়া রান্নার গ্যাসের দামে কোনও প্রভাব নেই ৷ সবমিলিয়ে বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম কমলেও তার সরাসরি প্রভাব এখনই পড়ছে না মধ্যবিত্তর উপর ৷ কেন্দ্রীয় সরকার আগেই জানিয়েছি উৎসবের মরশুমের আগে জ্বালানির দাম কমার বিশেষ কোনও আশা নেই ৷ এখন সেদিকেই তাকিয়ে সব মহল ৷
দিল্লিতে বাণিজ্যিক গ্যাসের নতুন দাম 2 হাজার 930 টাকা ৷ ঠিক একমাস আগে 1 জুলাই বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম পড়েছিল 183 টাকা 50 পয়সা ৷ নয়া পরিস্থিতিতে দিল্লিতে 5 কেজি ছোট গ্যাসের দাম কমে হল 808 টাকা 50 পয়সা ৷ ফেব্রুয়ারির শেষ থেকে শুরু হওয়া উপসাগরীয় যুদ্ধের প্রভাব পড়েছে জ্বালানির উপর ৷ রান্নার গ্যাস থেকে শুরু করে বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম বাড়তে শুরু করে ৷ চড়তে শুরু করেছিল পেট্রলের পাশাপাশি ডিজেলের দামও ৷ জুন মাসে বাণিজ্য়িক গ্যাসের দাম বাড়ে 60 টাকা ৷
এর আগে 19 কেজির বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম 183.50 টাকা কমে ৷ তখন দিল্লি এবং লখনউয়ের মতো শহরগুলিতে বাণিজ্যিক এলপিজির দাম 3 হাজার 113 টাকা 50 পয়সা থেকে কমে 2 হাজার 930 টাকা হয় ৷ কলকাতায় একটি 19 কেজির বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম প্রায় 174 টাকা কমেছিল। এই দাম কমার ফলে কলকাতায় 19 কেজির বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম হয়েছিল 3 হাজার 255 টাকা 50 পয়সা থেকে দাম কমে 3 হাজার 81 টাকা 50 পয়সা ৷
বাড়িতে ব্যবহৃত সিলিন্ডারের দাম কত?
জুলাই মাসে দেশের সমস্ত শহরে 14.2 কেজির ডোমেস্টিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। দিল্লিতে একটি 14.2 কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম 942 টাকা, কলকাতায় এর দাম 968 টাকা, মুম্বইয়ে 14.2 কেজির এলপিজি সিলিন্ডারের দাম 941.50 টাকা এবং চেন্নাইয়ে এই দাম 957.50 টাকা রয়েছে।