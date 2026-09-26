নাগাল্যান্ডে বিষ মদ পান করে 19 জনের মৃত্যু
Spurious Liquor Death in Nagaland: একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে তিন হাজার বোতল ভেজাল মদ বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ ৷ গ্রেফতার 19 জন ৷
Published : September 26, 2026 at 1:08 PM IST
মোককচুং (নাগাল্যান্ড), 26 সেপ্টেম্বর: নাগাল্যান্ডে বিষ মদ পান করে 19 জনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটল ৷ মোককচুং আট জন ও তুয়েনসাং জেলায় 11 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ এই ঘটনায় বিষ মদের সাপ্লাই কোথা থেকে হয়েছিল, তা জানার চেষ্টা চালাচ্ছে নাগাল্যান্ড পুলিশ ৷ 1990 সাল থেকে সেই রাজ্যে ভেজাল মদ বিরোধী আইন লাগু থাকা সত্ত্বেও কীভাবে তা বিক্রি করা হচ্ছিল, সেই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ৷
শনিবারের এই ঘটনা সম্পর্কে পুলিশ সুপার ভেসুপরা কেজো জানিয়েছেন যে, এই মৃত্যুর ঘটনার তদন্তের জন্য এবং সন্দেহভাজন ভেজাল মদের সরবরাহ ও উৎস খুঁজে বের করতে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আই বাংল্যাং চ্যাং-এর নেতৃত্বে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (এসআইটি) গঠন করা হয়েছে ৷ তিনি জানান, মৃত্যুর কারণ নিশ্চিত করতে দেহ থেকে মেলা নমুনা সংগ্রহ করে ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য গুয়াহাটিতে পাঠানো হয়েছে ৷
পুলিশ সুপার ভেসুপরা কেজো বলেন, "আমরা কিছু সূত্র পেয়েছি, তবে এখনই সেই নিয়ে বিশদে মন্তব্য করা সম্ভব নয় ৷ সেই সূত্রগুলি খতিয়ে দেখে ও তদন্ত করে আসল সত্য জানা যাবে ৷" তবে, এই মৃত্যুর ঘটনার পর পুলিশ নাগাল্যান্ডের একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে 19 জনকে গ্রেফতার করেছে এবং তিন হাজার বোতল ভেজাল মদ উদ্ধার করেছে ৷
সতর্কতামূলক বার্তা হিসাবে জনগণের উদ্দেশ্যে পুলিশ প্রশাসন জানিয়েছে, পরিচয় বা লেবেলহীন বা সন্দেহজনক কোনও অবৈধ মদ পান করা থেকে বিরত থাকতে হবে ৷ পাশাপাশি, মদ্যপানের পর মাথা ঘোরা, ঝাপসা দৃষ্টি, শ্বাসকষ্ট বা জ্ঞান হারানোর মতো উপসর্গ দেখা দিলে অবিলম্বে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার পরামর্শন দিয়েছে প্রশাসন ৷