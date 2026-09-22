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পুলিশ সেজে কিশোরীকে গণধর্ষণ, ইসকন মন্দিরের কাছে নারকীয় ঘটনায় চাঞ্চল্য

Delhi Minor Gangrape, Encounter: পরপর গণধর্ষণ রাজধানীতে ৷ এবার দক্ষিণ দিল্লির ইসকন মন্দিরের কাছে নারকীয় ঘটনা ৷ পুলিশ সেজে তিন যবুক কিশোরীকে ধর্ষণ করে ৷

Delhi gang rape case
প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 22, 2026 at 12:09 PM IST

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নয়াদিল্লি, 22 সেপ্টেম্বর: দিল্লির ইসকন মন্দিরের কাছেই রয়েছে কালকাজি মন্দির ৷ সোমবার সন্ধ্যা 7টা নাগাদ, সতেরো বছরের দুই বান্ধবী মিলে কালকাজি মন্দিরে যায় ৷ পুজো দিয়ে তারা যায় কাছের একটি পার্কে ৷ সাড়ে সাতটা নাগাদ প্রায় 25-30 বছর বয়সি তিন যুবক পুলিশ বলে পরিচয় দিয়ে এসে তাদের হুমকি দেয়। এরপরই তারা একজনকে ধরে রেখে অন্য কিশোরীকে তিনজন মিলে ধর্ষণ করে। খবর পৌঁছয় পুলিশে ৷

মঙ্গলবার রাতভর তল্লাশির পর অভিযুক্তদের মধ্যে একজনের হদিশ পায় পুলিশ। মঙ্গলবার ভোরে ওই অভিযুক্তকে ধরতে গেলে পুলিশের সঙ্গে তার সংঘর্ষ বেধে যায়। বাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় অভিযুক্ত। কিছুক্ষণ গুলির লড়াইয়ের পর অভিযুক্তকে পাকড়াও করেন তদন্তকারীরা। নাবালিকাকে গণধর্ষণের অভিযোগে পুলিশ এখনও পর্যন্ত একজনকেই গ্রেফতার করেছে বাকিদের খোঁজ চলছে ৷

দক্ষিণ-পূর্বের ডিসিপি বিনীত কুমার জানিয়েছেন, রাত 8টা 45 মিনিট নাগাদ ডিডি নম্বর 93-এ একটি পিসিআর কল আসে ৷ জানা যায় ইসকন মন্দিরের কাছে কালকাজি মন্দিরের পাশে যে পার্কটি রয়েছে সেখানে গণধর্ষণের ঘটনা ঘটে ৷ 17 বছর বয়সি নির্যাতিতা নাবালিকা পুলিশকে জানায়, সে ও তার বান্ধবী মিলে পাশেরই আস্থাকুঞ্জ পার্কে গিয়েছিল ৷ সাড়ে সাতটার দিকে, প্রায় 25-30 বছর বয়সি তিন যবুক এসে পুলিশ বলে পরিচয় দেয় ও ক্রমাগত হুমকি দেয়। তাদের মধ্যে তারা এক কিশোরীকে ধরে রেখে অন্যজনকে তিনজন মিলে ধর্ষণ করে।

পুলিশ জানিয়েছে, নির্যাতিতা নাবালিকাকে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তার জবানবন্দির ভিত্তিতে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। অভিযুক্তকে শনাক্ত করতে এবং ঘটনাক্রম যাচাই করতে পুলিশ পার্ক ও তার আশেপাশের এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে। পুলিশ জানিয়েছে যে, আইনের প্রাসঙ্গিক ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং অভিযুক্তদের শনাক্ত ও গ্রেফতার করার প্রচেষ্টা চলছে।

ঘটনাটি সামনে আসার পর দিল্লিতে ফের নিরাপত্তা এবং মহিলাদের সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিশেষ করে কোনও ব্যক্তি পুলিশ পরিচয় ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে ভয় দেখানোর অভিযোগকে গুরুত্ব দিয়ে দেখছে তদন্তকারী সংস্থা। পুলিশ এখন খতিয়ে দেখছে, অভিযুক্তরা সত্যিই নিজেদের পুলিশকর্মী হিসেবে পরিচয় দিয়েছিল কি না এবং এর আগে তারা এমন কোনও ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিল কি না।

সম্প্রতি দিল্লিতে একের পর এক মহিলাদের যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠে এসেছে। কখনও চলন্ত বাসে, কখনও টেম্পোয় মহিলাদের উপরে নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। গত এক মাসের মধ্যে দিল্লিতে শিশু ও কিশোরীদের ওপর অন্তত চারটি ধর্ষণের ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। পরপর এই ঘটনাগুলির জেরে দিল্লির আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন অনেকে।

TAGGED:

DELHI GIRL GANG RAPE
GIRL GANG RAPE NEAR KALKAJI TEMPLE
DELHI ENCOUNTER
পুলিশ সেজে গণধর্ষণ
ALLEGATION OF HARASSMENT OF GIRL

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