চাপের কারণে মানসিকভাবে বিব্রত থাকবেন এই রাশিরা
কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য ? কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : September 17, 2026 at 12:06 AM IST
মেষ (ARIES) : আজ আপনার কোথাও বেড়িয়ে আসার ইচ্ছে হবে । সেটা এমন কোনও ঐতিহাসিক স্থান হতে পারে যেখানে আপনি আগে কখনও যাননি । তবে, সংসারের দায়িত্ব সম্পর্কেও খেয়াল রাখতে হবে, প্রিয়জনদের চাহিদাগুলির খোঁজ রাখুন । তাই কাছাকাছি কোন পার্কে ঘুরে আসা বেশি বাঞ্ছনীয় হবে ।
বৃষ (TAURUS) : আজ বাবা-মায়ের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ার সম্ভাবনা আছে । আপনাকে নিশ্চিত করতে হবে যাতে ভুল বোঝাবুঝি বা মতামতের পার্থক্য আপনাদের মাঝে কোনওরকম ব্যবধান তৈরি করতে না পারে । যদি তা ঘটেও, তাহলে সরাসরি তাদের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা দূর করুন । হতে পারে আপনি নিজের ধারণা ও অনুভূতি অন্যের উপর চাপিয়ে দিচ্ছেন ।
মিথুন (GEMINI) : আজকে আপনি স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আরেকটু সচেতন হওয়ার সিদ্ধান্ত নেবেন । আপনি হয়ত জিমে যোগ দেবেন না বা ক্যালোরি মাপবেন না, কিন্তু আপনি অবশ্যই আপনার জীবনযাপন ও অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের দিকে নজর দেবেন । নতুন চাকরিরও সম্ভাবনা আছে, যার ফলে আপনার জীবনের নতুন অধ্যায় খুলে যাবে । সম্পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
কর্কট (CANCER) : আজকে আপনি সম্ভবত যা ঘটতে চলেছে তার একটি পূর্বাভাস পাবেন । বিস্ময়ের ব্যাপার হল, এই পূর্ব-ধারণাগুলি সত্য থেকে খুব দূরে হবে না । আজকে আপনার সবকটি ইন্দ্রিয়, বিশেষ করে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় খুবই সক্রিয় থাকবে । আপনার পেশার দিক থেকে আজকে একটি ভালো দিন । আপনার ওপরওয়ালারা হয়ত আপনার কাজের দক্ষতায় মুগ্ধ হবেন । কিন্তু কাজের চাপের কারণে, আপনি একটু মানসিকভাবে বিব্রত থাকবেন ।
সিংহ (LEO) : ব্যস্ত থাকা একেই বলে ! আজকে হয়ত আপনাকে, জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবই করতে হবে । সম্ভাবনা এই যে, আপনার দিনটি কাজ এবং ব্যবসা নিয়ে প্রবল ব্যস্ততায় কাটবে । আপনি হয়ত অফিশিয়াল কথাবার্তা এবং লেনদেনে ব্যস্ত থাকবেন । ওপরওয়ালাদের সঙ্গে তর্ক করা এড়িয়ে চলুন । আজকে খুব মারাত্মক আর্থিক লাভের সম্ভাবনা নেই । আর্থিক বিষয় নিয়ে আজ আপনি সম্ভবত খুব বেশি মাথা ঘামাবেন না ।
কন্যা (VIRGO) : আজকে আপনি খুবই শক্ত সমর্থ থাকবেন, কিন্তু আপনার মনে উষ্ণতার অভাব হবে না । ধৈর্য, ইতিবাচকতা এবং অসাধারণ শৈল্পিক দক্ষতা প্রাধান্য পাবে । আপনাকে কলা বিভাগের বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করতে বলা হচ্ছে । আপনার গভীর জীবনবোধ সমাজের সেবা করতে আপনাকে সাহায্য করবে। আপনার সঙ্গীর ওপর কর্তৃত্ব ফলাবেন না, কেননা তা আপনার প্রিয়তমের দম বন্ধ করে দিতে পারে । গুরুত্বপূর্ণ মিটিং-এ আপনি আপনার ভাবনা চিন্তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারবেন ।
তুলা (LIBRA) : কাজের জায়গায় আগে কখনও দেখতে না পাওয়া আপনার দৃঢ় ব্যক্তিত্ব নিজে থেকে সম্মান আদায় করে নেবে । নতুন ও সফল ব্যবসায়িক কৌশল তৈরি করার মত জেদ আপনার আছে । তবে, আজকের দিনটা শুধুই কাজে কাটবে না, আমোদ-প্রমোদের সুযোগও থাকবে ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : সামাজিকভাবে আপনি মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা পছন্দ করেন, কেননা সকল দৃষ্টি আপনার ওপরে নিবন্ধ থাকে । কিন্তু অশুভ দৃষ্টি সম্বন্ধে সতর্ক থাকুন, তাদের অভিপ্রায় ভালো হবে না । আপনি প্রবল একাগ্রতার সঙ্গে কাজ করবেন, ফলে নিজের সেরাটা দিতে পারবেন । পুরোদমে কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে, আপনাকে আপনার প্রতিহিংসাপরায়ণ দিকটির উপরে নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে । আপনার প্রতিযোগিতামূলক স্বভাবের কারণে, অন্যদের উন্নতি আপনাকে বেশি অর্থ উপার্জনের জন্য অনুপ্রাণিত করবে ।
ধনু (SAGITTARIUS) : আপনি যতটা ভেবেছিলেন, দিনটি তার থেকেও বেশি চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়াবে । আপনি খুবই স্বাধীনচেতা, ফলে অপ্রীতিকর আর্থিক বিষয়ে আপনার হাত বাঁধা পড়ে যাওয়াতে আপনি খুবই বিরক্ত বোধ করবেন । কিন্তু এটিও জীবনের অঙ্গ; কাজেই যে কোনও পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করুন । কাজের জায়গায় অনেক চাহিদা থাকলেও, ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে কাটানোর জন্য কিছুটা সময় বের করুন । দিনের প্রথমভাগে আপনি হয়ত খুবই অলস বোধ করবেন ।
মকর (CAPRICORN) : আপনি ইঞ্জিনিয়ার হলে, আপনার স্বপ্নের প্রকল্প বা ব্যবসায়িক উদ্যোগে টাকা বিনিয়োগ করার কথা বিবেচনা করুন । ক্রীড়াবিদদের জন্য আজকের দিনটি, স্বাস্থ্য ও অর্থ দু'দিক থেকেই ভালো হবে । সামাজিক ক্ষেত্রে, আপনি সুনাম তৈরি করবেন । আপনার প্রিয়তম আপনাকে নিয়ে কী ভাবেন, সেই চিন্তা আজকে আপনাকে একটু বিহ্বল করবে । জীবন নিয়ে আপনি কী ভাবেন, তা প্রকাশ করার সময় এসে গিয়েছে ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : আপনি পালিশ করা হীরের মতো । প্রতিকূলতা আসে এবং যায়, কিন্তু তা আপনার মনের শান্তি বিঘ্নিত করতে পারে না । আজকে আপনি আপনার কর্মকর্তাকে এবং প্রিয়তমকেও খুশি করতে পারবেন, কী অসাধারণ কৃতিত্ব ! আজকে আবার একটি সন্তোষজনক দিন । সব মিলিয়ে, এটি একটি চক্রাকার পদ্ধতি, এটি আপনাকে আপনার সেরাটা দেওয়ার জন্য আবার পুনরুজ্জীবিত করবে । কাজের দিকে আপনি এত মনোযোগ দেবেন, যে তা আপনাকে প্রেম জীবন উপভোগ করায় বাধা দেবে । সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে, সময়কে ঠিকভাবে কাজে লাগানোই মূল চাবিকাঠি ।
মীন (PISCES) : আজ হঠাৎ করে আপনার কোনও পুরনো বন্ধু বা দূর-সম্পর্কের আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা হবে । অনেকদিন আগে যিনি আপনার খুব কাছের লোক ছিলেন, সেরকম ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হওয়ার ফলে, আপনার মন স্মৃতিকাতরতায় উষ্ণ হয়ে উঠবে । আপনি, প্রাত্যহিক কাজের চাপের থেকে ছুটি নিয়ে, ছোটবেলার স্মৃতিচারণ করে সময় কাটাতে চাইতে পারেন । অফিসে আপনার কাজ প্রশংসিত হবে এবং তা অন্যদের অনুপ্রাণিত করবে । আপনি যদি শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করে থাকেন, তাহলে তার থেকে সন্তোষজনক পরিমাণে রিটার্ন পাবেন ।