আহত কয়েদির শুশ্রুষার সময় হামলা, জেল থেকে পালাল 17 কয়েদি

আহত কয়েদির শুশ্রুষার সময় হামলা, জেল থেকে পালাল 17 কয়েদি
Tamil Nadu Prisoner Escape: সোমবার রাতে জেলের নিরাপত্তারক্ষীদের উপর হামলা চালিয়ে পালিয়ে যায় একসঙ্গে 17 জন কয়েদি ।
Published : October 27, 2026 at 12:16 PM IST
থেনি, 27 অক্টোবর: সংশোধনাগার থেকে পালানো 17 জন কয়েদির মধ্যে 4 জনকেই ধরে ফেলল পুলিশ । তামিলনাড়ুর থেনি জেলার থেক্কামপত্তির জেলা সংশোধনাগার থেকে 17 জন বন্দি পালিয়ে যায় ।
রাজ্যের এক মন্ত্রী ভান্নি আরাসু সাংবাদিকদের বলেন, "থেনি জেল থেকে পালানো কয়েদিদের যত দ্রুত সম্ভব ধরা হবে এবং কারাগারে ফিরিয়ে আনা হবে ।" সংবাদসংস্থা এএনআই জানিয়েছে, এই ঘটনায় কর্তব্যরত নিরাপত্তারক্ষীদের গাফিলতিরও অভিযোগ উঠেছে । তামিলনাড়ুর কারাগারের ডিজিপি সন্দীপ রাই রাঠোর বলেন, "কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে সংশোধনাগারের নজন কর্মীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে ।"
পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনাটি ঘটে সোমবার রাত আনুমানিক 10টা নাগাদ । কয়েদিরা জেলের নিরাপত্তারক্ষীদের উপর হামলা চালিয়ে সংশোধনাগার থেকে পালিয়ে যায় । এরপরই জেলার এসপি প্রবীণ গৌতম এবং দক্ষিণ জোনের আইজি বিজয়েন্দ্র বিদারি জেল পরিদর্শনে যান এবং নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে কথা বলেন ।
যে কয়েদিরা পালিয়ে গিয়েছে- তাদের মধ্যে লিঙ্গম, রাজা, কারুপ্পাসামী, সিলমবারাসন, তিরুপতি, মিনাক্ষী সুন্দরম এবং শবরী মাদুরাই জেলার । এদের তিনজনের বিচার চলছিল ।
পালিয়ে যাওয়া 17 জনের মধ্যে 4 জনকে ফের গ্রেফতার করেছে পুলিশ । মাদুরাইয়ের পেরুগুন্ডি এলাকার জঙ্গল থেকেই ধরা পড়ে প্রবীণ নামের এক কয়েদি। জঙ্গলটি সংশোধনাগারের কাছেই ।
আরেক কয়েদি সিলমবারাসনকে মঙ্গলবার সকালে থেভারাম এলাকা থেকে পাকরাও করেছে পুলিশ। এছাড়া ফের গ্রেফতার করা হয়েছে রাজকুমার ও রাজা সিকন্দর নামের আরও দুজন কয়েদিকে ।
বিদারি সাংবাদিকদের বলেন, "আমরা 10টা 20 মিনিট নাগাদ খবর পাই যে, থেক্কামপাত্তি জেল থেকে কয়েকজন কয়েদি পালিয়ে গিয়েছে । তাদের ধরতে ১৭টি বিশেষ দল গঠন করা হয় এবং ব্যাপক তল্লাশি চলছে ।"
প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, প্রথমে এক কয়েদি তার শরীরে আঘাত লেগেছে বলে অভিনয় করে । তখন কর্তব্য়রত নিরাপত্তারক্ষীরা ওই কয়েদির প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম নিয়ে আসেন । সেই সময় ১৭ জন কয়েদি তাঁদের উপর হামলা চালায় এবং পালিয়ে যায় । পলাতক কয়েদিদের ধরতে স্নিফার ডগ আনা হয়েছে বলে জানান পুলিশ কর্তা ।
অন্যদিকে শুরু হয়ে রাজনৈতিক তরজাও । বিরোধী ডিএমকে দলের মুখপাত্র টিকেএস এলানগোভান মুখ্যমন্ত্রী বিজয়কে কটাক্ষ করে বলেন, "আমাদের খতিয়ে দেখতে হবে, পালিয়ে যাওয়া কয়েদিরা আসলে বিজয়ের ভক্ত কি না, অথবা তারা টিভিকে দলের সদস্যও হতে পারে ।"