'কনিষ্ঠতম' অঙ্গদাতা 17 মাসের একরত্তিকে রাষ্ট্রীয় সম্মান, নয়া জীবন পেল 3 শিশু

'কনিষ্ঠতম' অঙ্গদাতা 17 মাসের একরত্তিকে রাষ্ট্রীয় সম্মান, নয়া জীবন পেল 3 শিশু
শোকে পাথর বাবা-মা ওই পরিস্থিতিতেও কঠিন সিদ্ধান্তটি নিলেন ৷ তাঁদের সন্তানের অঙ্গদানের মাধ্যমে নতুন জীবন পেল আরও তিনটি শিশু ৷
Published : August 25, 2026 at 9:43 PM IST
চেন্নাই, 25 অগস্ট: মাত্র 17 মাসের একরত্তি সন্তানকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন বাবা-মা ৷ হাসপাতালে চলেছে যমে-মানুষে টানাটানি ৷ তবে 6 দিন ধরে সেই লড়াই চালানোর পর শিশুটিকে 'ব্রেন ডেড' বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা ৷ শোকে পাথর বাবা-মা ওই পরিস্থিতিতেও কঠিন সিদ্ধান্তটি নিলেন ৷ তাঁদের সন্তানের অঙ্গদানের মাধ্যমে নতুন জীবন পেল আরও তিনটি শিশু ৷
তামিলনাড়ুর চেন্নাইয়ের রাজীব গান্ধি সরকারি জেনারেল হাসপাতালের ঘটনা ৷ মৃত শিশুটির নাম পুগাল, সে ভিলুপুরাম জেলার বাসিন্দা অজিতের সন্তান । 'হাইড্রোক্যাফালাস' (মস্তিষ্কে অতিরিক্ত তরল জমা হওয়া) ধরা পড়ার পর তাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল । সেই সময়ই শিশুটির অবস্থা ছিল অত্যন্ত আশঙ্কাজনক ৷ চিকিৎসকরা টানা ছয় দিন ধরে তাকে গভীর পর্যবেক্ষণে রেখে চিকিৎসা করলেও শেষরক্ষা হয়নি ৷ অবশেষে চিকিৎসকদের একটি দল প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রক্রিয়ার পর 24 অগস্ট ভোরে শিশুটির 'ব্রেন-ডেড' হয়েছে বলে ঘোষণা করে ।
খবর শুনেই শোকে ভেঙে পড়ে শিশুটির পরিবার ৷ তবে এই অবস্থাতেও মন শক্ত রেখে অন্যদের মধ্যে সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নেন বাবা-মা ৷ তাঁরা সন্তানের অঙ্গদান করবেন বলে ঠিক করেন ৷ 17 মাসের শিশুর দান করা অঙ্গ তিনজন শিশুর জীবন বাঁচিয়েছে । শিশুটির হৃৎপিণ্ড কোয়েম্বাটুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এক বছরের এক শিশুর কাছে, লিভার ক্রোমেপেটের রেলা হাসপাতালের চার বছরের এক শিশুর কাছে এবং কিডনিটি চেন্নাইয়ের ভাদাপালানি কাবেরী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এক শিশুর কাছে পাঠানো হয়েছে ।
তামিলনাড়ুর সর্বকনিষ্ঠ অঙ্গদাতা
হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এই অঙ্গদানের মাধ্যমে 17 মাসের শিশুটিই তামিলনাড়ুর সর্বকনিষ্ঠ অঙ্গদাতা । এর আগে একই হাসপাতালে এক বছর আট মাসের এক শিশুর অঙ্গদান করা হয়েছিল । তামিলনাড়ু সরকার শিশুটির বাবা-মায়ের এই নিঃস্বার্থ সিদ্ধান্তের জন্য তাঁদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছে । মাদ্রাজ মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ শান্তারামন বলেন, "বাবা-মায়ের কাছে মরদেহ হস্তান্তরের আগে শিশুটিকে আনুষ্ঠানিক 'গার্ড অফ অনার' দেওয়া হয় ।"
শেষকৃত্যের জন্য মূলকোট্টালম সমাধিক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়ার আগে মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজীব গান্ধি সরকারি জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসক ও নার্সরা শিশুটিকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বিদায় জানান । অ্যাম্বুলেন্সে মরদেহ তোলার সময় হাসপাতালের কর্মীরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে বিদায় জানাতে গিয়ে চোখের জল আটকে রাখতে পারেননি ।
শিশুটির বাবা অজিত জানান, "চিকিৎসকরা যখন তাঁদের জানান যে, শিশুটির মস্তিষ্ক আর কাজ করছে না, তখন পরিবার অঙ্গদানের বিষয়ে সম্মত হয় । তিনি বলেন, "সন্তানকে হারানোর বেদনা থাকলেও, আমরা অঙ্গদান করেছি এই ভেবে যে, এর মাধ্যমে অন্য তিনজন শিশুর জীবন বাঁচানো সম্ভব হবে । আমরা তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দান করেছি কারণ মৃত্যুর পরেও আমাদের সন্তান অন্যদের জীবন দিতে পারে । এটা গর্বের বিষয় যে, আমাদের প্রথম সন্তান আজ না-থাকলেও সে অসুস্থ ও চিকিৎসাধীন শিশুদের জীবন বাঁচাতে পেরেছে ৷" তাঁর মতে, সন্তান হারানোর গভীর শোক সত্ত্বেও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দান করার এই সিদ্ধান্তটি ছিল এক মানবিক কাজ ।
মাদ্রাজ মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ শান্তারামনের মতে, শিশুটির বাবা-মায়ের এই সিদ্ধান্ত সমাজে অঙ্গদানের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে সহায়ক হবে । তাঁর কথায়, "সন্তান হারানোর অসহনীয় শোকের মধ্যেও অন্যদের জীবন বাঁচানোর উদ্দেশ্যে নেওয়া বাবা-মায়ের এই সিদ্ধান্তটি একটি বড় উদাহরণ হয়ে থাকবে, যা অঙ্গদানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা আরও ছড়িয়ে দিতে সহায়তা করবে ।"