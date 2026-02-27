নবম শ্রেণির ছাত্রীর সন্তানপ্রসব ! ধর্ষণের মামলা দায়ের পুলিশের

নবম শ্রেণির ছাত্রীর সন্তানপ্রসব ! ধর্ষণের মামলা দায়ের পুলিশের
পরিবারের দাবি, মেয়ে যে গর্ভবতী ছিল সেই কথা তারা জানতই না ৷ মেয়েটি অ্যাপেন্ডিসাইটিসের ব্যাথায় দীর্ঘদিন ধরে ভুগছিল বলে জানায় পরিবার ৷
রুদ্রপ্রয়াগ, 27 ফেব্রুয়ারি: নবম শ্রেণির পড়ুয়ার সন্তানপ্রসব ! উত্তরাখণ্ডের রুদ্রপ্রয়াগ জেলার 16 বছর বয়সি এক কিশোরী এক কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছে ৷ প্রাথমিকভাবে পুলিশের সন্দেহ, এটি একটি ধর্ষণের ঘটনা ৷ পকসো আইনে দায়ের হয়েছে মামলা ৷ তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷
পরিবারের অবশ্য দাবি, মেয়ে যে গর্ভবতী ছিল, সেই কথা তারা জানতই না ! পরিবার সূত্রে খবর, তাদের মেয়ে অ্যাপেন্ডিসাইটিসের ব্যাথায় দীর্ঘদিন ধরে ভুগছিল ৷ এদিন পরিবারের সঙ্গে রুদ্রপ্রয়াগের জেলা হাসপাতালে চেক-আপের জন্য এসেছিল সে ৷ কিন্তু ডাক্তাররা ছাত্রীটিকে পরীক্ষা করে অবাক হয়ে যান ৷ তখনই চিকিৎসকরা জানান, ওই নাবালিকা গর্ভবতী ৷ এরপর চিকিৎসকরা তাকে শ্রীনগর বেস হাসপাতালে স্থানান্তর করেন।
আল্ট্রাসাউন্ড পরীক্ষার পর নাবালিকা যে গর্ভবতী, তা নিশ্চিত করেন চিকিৎসকরা ৷ পরে সেই হাসপাতালে ছাত্রীটি এক কন্যা সন্তানের জন্ম দেয় বলে জানা গিয়েছে ৷ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ প্রাথমিকভাবে শিশুকল্যাণ কমিটিকে ঘটনাটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানায় ৷ শিশুকল্যাণ কমিটির নির্দেশে, নবজাতককে রুদ্রপ্রয়াগের বিশেষ দত্তক সংস্থার হাতে হস্তান্তর করা হয় ৷
বর্তমানে মেয়েটি সংস্থার তত্ত্বাবধানে নিরাপদে রয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ বিশেষ দত্তক সংস্থার পরিচালক পুনীত চৌকিয়াল জানিয়েছেন, মেয়েটি বর্তমানে সংস্থার তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ নিরাপদে রয়েছে ৷ ভারত সরকার পরিচালিত CARA পোর্টালের মাধ্যমে দু'মাস পরে আইনি দত্তক প্রক্রিয়ার কাজ শুরু হবে ৷
অন্যদিকে, ঘটনাকে প্রাথমিকভাবে ধর্ষণের ঘটনা বলে মনে করছে পুলিশ ৷ সেই মর্মে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷ তবে, এখনও পর্যন্ত অভিযুক্ত কে, সেই বিষয়ে কোনও তথ্য পায়নি পুলিশ ৷ পুলিশ সূত্রের খবর, নির্যাতিতা এখনও অভিযুক্তের নামপ্রকাশ করেনি।
ওয়ান-স্টপ সেন্টারের আধিকারিক রঞ্জনা গাইরোলা জানিয়েছেন, পকসো আইনে অজ্ঞাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷ প্রশাসনিক স্তরেও বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া হয়েছে ।